Разыгрывающий молодежной сборной России и «Зенита» рассказал о своем самом длинном сезоне.

На этой неделе в московском «Баскет-Холле» завершился «Финал четырех» Единой молодежной лиги сезона-2023/24. В решающем матче сезона «Зенит-М» обыграл «ЦСКА-Юниор» (77:74). Сине-бело-голубые выиграли второй титул молодежки за последние три года. В 2022-м также обыграли в финале армейцев, причем сделали это на том же паркете. И если два года назад лидером петербургской команды был Андрей Топтунов, который этот сезон провел в составе «Енисея» в Лиге ВТБ, то в этот раз коллектив на себе тащили ребята, получающие постоянную игровую практику в суперлиге. Егор Рыжов (в итоге был признан MVP), Павел Земский и Иван Прокопенко. Также весомый вклад в итоговую победу внес 17-летний Егор Астафьев, забросивший 4/7 трехочковых в финале (был включен в символическую сборную).

В интервью «СЭ» 20-летний Прокопенко рассказал о новом успехе и игроках, на которых он равняется.

Юдин — лучший тренер в моей карьере

— Какая победа более эмоциональная — в 2024-м или 2022-м?

— Конечно, два года назад. Объясняю почему. Тогда мы не рассчитывали попасть даже в топ-4, а о финале могли только мечтать. Но сначала мы прошли «Руну» (в 2022-м чемпион определялся в рамках «Финала восьми». — Прим. «СЭ»). Подумали: хорошо, что-то мы можем. В полуфинале выиграли хозяев паркета — МБА. Сильно удивились. И в финале одолели ЦСКА в овертайме. В нас мало кто верил, у ЦСКА был тогда мощный состав, а у нас самая молодая команда «Финала восьми». Так что эмоций после финального свистка было очень много. Сейчас же выходили на оба матча и понимали, что надо выиграть. Были уверены в себе и в итоге выполнили задачу.

— Хотя «ЦСКА-Юниор» и выиграл регулярку-2023/24...

— Да, но «Финал четырех» — другая история. Судьба сезона решается в двух матчах. У нас собрались все сильнейшие, кто мог играть по этому возрасту.

— В этом году вы в среднем играете более 18 минут в суперлиге. Крутой опыт?

— Очень интересно поиграть в баскетбол на взрослом уровне. Спускаешься в молодежку и понимаешь, насколько быстрее игра в суперлиге. Это сильно ощущается. За этот сезон мое понимание игры очень сильно улучшилось.

— Это все работа с Антоном Юдиным? Что скажете о главном тренере «Зенита-2»?

— Если честно, то это лучший тренер в моей карьере. Больше и добавить нечего.

— В плей-офф суперлиги вы преподнесли, пожалуй, главную сенсацию, пройдя «Иркут». Хотя они финишировали вторыми в регулярке, а вы только седьмыми. Когда поняли, что есть шансы обыграть их в серии?

— В первой игре почувствовали, что можем выиграть их, и больше не ослабляли натиск. Смогли навязать им свой ритм, трижды здорово сыграли в концовках.

— В полуфинале с «Химками» были шансы?

— К полуфиналу мы все порядком выдохлись. Параллельно с суперлигой играли по молодежке, потратив довольно много сил. Сейчас на эмоциональном подъеме постараемся побороться с Ревдой за третье место. Бронза суперлиги станет отличным завершением сезона.

— Получается длинный сезон...

— Да. Последняя игра с «Темп-СУМЗ» у нас может быть 18 мая. Обычно сезон для меня заканчивался в апреле, а в мае уже был в отпуске.

Баскетболисты «Зенита-М» после победы в Единой молодежной лиге. Фото Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Из любимых игроков в НБА выделил бы Д'Анджело Рассела и Энтони Эдвардса

— Чувствуете, что следующий шаг в карьере — это Лига ВТБ?

— Сложно об этом рассуждать. Честно, даже не представляю, какой там уровень. У меня пока не хватает стабильности по суперлиге. Так что еще набираться и набираться опыта.

— Кто-то нравится из разыгрывающих в суперлиге?

— Виктор Заряжко. Он такой же атлетичный, как я. Правда, уже возрастной игрок, но тем не менее в этом году второй раз в карьере стал MVP турнира.

— А в Лиге ВТБ кто-то нравится из русских разыгрывающих? Дмитрий Хвостов, Антон Глазунов, Александр Платунов...

— Честно, нет. Мне нравится, чтобы разыгрывающий мог завершить проход в контакте. А те ребята, которых вы называете, не настолько атлетичны.

— А кто импонирует в НБА?

— Раньше очень любил Рассела Уэстбрука. Сейчас бы выделил Д'Анджело Рассела и Энтони Эдвардса.

— В воскресенье, 5 мая, начинается полуфинальная серия Единой лиги «Зенит» — ЦСКА. Что скажете о шансах команд?

— Думаю, будет очень напряженная серия. Буду болеть за «Зенит».