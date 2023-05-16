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Единая лига ВТБ

16 мая, 11:30

Швед продолжит карьеру после избиения. Поможет ли это его обидчикам?

Баскетболист ЦСКА Швед заявил о готовности вернуться на паркет
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Алексей Швед раздает автографы на матче ЦСКА.
Алексей Швед раздает автографы на матче ЦСКА.
Фото ПБК ЦСКА
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Защитник ЦСКА впервые появился на публике после инцидента у московского ресторана.

Всего через две недели после избиения в уличной драке в центре Москвы один из лучших баскетболистов страны Алексей Швед своими ногами пришел на матч армейцев в Единой лиге ВТБ и заявил о готовности в обозримом будущем вернуться на паркет. Это хорошая новость для тех, кто нанес 34-летнему спортсмену тяжкие телесные повреждения, снимал свои жестокие забавы на видео и до сих пор уверен в своей безнаказанности. Четверо задержанных по этому делу в данный момент находятся в СИЗО, и предстоящий суд над ними во многом станет показательным.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Восстановление идет хорошо

Недавно выписанный из больницы Швец с фиксирующим бандажом накануне был замечен на трибунах во время матча бронзовой серии между ЦСКА и «Зенитом». Победив в этой встрече, армейцы обеспечили себе третье место по итогам сезона в Единой лиге ВТБ. С одной стороны — худший результат с 2002 года, с другой — ушли в отпуск победителями. Алексей, который в нынешнем чемпионате был самым результативным игроком москвичей, принял участие в церемонии награждения и в целом излучал оптимизм.

«Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — цитирует Шведа ТАСС. При этом защитник отмечает, что конфликт с его обидчиками не урегулирован. Напавшие на спортсмена не признали своей вины в ходе предварительного расследования, а их состоятельные родственники не извинились за случившееся. Очевидно, что теперь адвокаты арестованных будут уверять, что полученные Алексеем повреждения не являются тяжкими, и требовать переквалифицировать обвинение по более легкой статье.

Алексей Швед. «Если он улыбается на видео, то это не значит, что у него все хорошо». Сроки возвращения Шведа к тренировкам неизвестны

Ранее сообщалось, что у баскетболиста диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому. Спортсмен практически не помнит, что с ним произошло. «Травмы тяжелые, но восстановление идет хорошо. Там ушиб головного мозга, гематома, воздух попадал в перелом. Еще один перелом есть. Серьезные травмы. Перелом свода и основания черепа слева. Левое ухо еще не слышит хорошо», — говорил Швед в интервью matchtv.ru после выписки из больницы, которая произошла 9 мая.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Туманный эпизод

Напомним, что ночь на 2 мая Алексей Швед вместе с женой и знакомыми после проигранного «Локомотиву» матча плей-офф Единой лиги ВТБ неудачно отдохнул в одном из ресторанов в центре Москвы. Адвокаты обвиняемых утверждают, что конфликт изначально произошел между одним из посетителей — 17-летним Рамзином Амираслановым и женой баскетболиста Анастасией Зиадитдиновой. Якобы женщина обидела Амирасланова, в том числе по национальному признаку. Сама женщина уверяет, что не допускала никаких оскорблений, а причиной скандала стали негативные высказывания подвыпившей компании по поводу игры ее мужа на баскетбольной площадке.

Причина конфликта, переросшего в драку, в данный момент — самый туманный эпизод дела. Сам Швед уверяет, что нападавшие делали ставки на результат матча ЦСКА — «Локомотив» и мстили лидеру армейцев за то, что потеряли деньги из-за поражения. Если это подтвердится, то ситуация вырисовывается крайне нехорошая. Потому что тогда мотив преступников — не бытовой конфликт и не хулиганские побуждения, а месть, которая открывает перед российским спортом крайне неприятные перспективы на будущее. Независимо от поведения в ходе конфликта самого спортсмена и его друзей.

Алексей Швед. Обвиняемых в избиении Шведа арестовали на два месяца. Подробности из зала суда

«ЦСКА не участник следствия. Правоохранительные органы занимаются этим делом. Насколько мне известно, подозреваемые задержаны и проводятся следственные эксперименты», — сказал «СЭ» президент армейского клуба Андрей Ватутин. Действительно, по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и за хулиганство в составе группы лиц в данный момент, помимо несовершеннолетнего Рамзина, арестованы два студента МГИМО — Князь Амирасланов и Глеб Писарев, а также водитель Юсуф Мирашуров.

Наверное, если бы данная история не получила такого резонанса в СМИ, у обвиняемых были бы шансы спустить дело на тормозах. Однако сейчас вопрос приобретает принципиальный характер, особенно в свете вызывающего поведения обидчиков Шведа. По словам Алексея, их представители звонили спортсмену, но не для того, чтобы извиниться или предложить компенсацию, а с целью предъявить новые претензии. Между тем родители Амираслановых — крупные бизнесмены, и у них были все возможности оценить тяжесть ситуации и последствия удара по их имиджу. И понять, что молчание и закулисные действия в нынешний ситуации способны им только навредить.

БК ЦСКА
Алексей Швед
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