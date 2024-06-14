Меньше команд, но больше матчей! Как изменится Единая лига ВТБ в новом сезоне

Нас ждут четыре круга вместо двух и увеличение призовых.

В Москве завершилось заседание Совета Единой лиги ВТБ, которое внесло ясность в проведение регулярного чемпионата-2024/25 и розыгрыша плей-офф. К большому сожалению, турнир потерял двух участников — «Минск» (по спортивным причинам) и «Руну» (по финансовым). Вступить в международный турнир было готово «Динамо» Владивосток, но взвесив все за и против, руководство лиги пока решило не рассматривать заявку дальневосточного клуба. К этому вопросу могут вернуться через год, если динамовцы покажут определенный организационный прогресс, в том числе сыграют несколько матчей на хоккейной «Фетисов Арене». В связи с уменьшением количества клубов меняется и формат проведения регулярки: нас ждет гладкий чемпионат из четырех кругов. Плей-ин же пройдет по примеру Евролиги. Еще один важный момент касается «Астаны»: для повышения конкурентоспособности казахстанский клуб сможет заявить трех россиян вне легионерской квоты.

Уход «Руны» и «Минска»

Белорусский клуб был участником лиги с сезона-2010/11 (правда, ни разу не смог пробиться в плей-офф). Новое руководство «Минска» решило оставить свою команду только в Единой молодежной лиге. От основного турнира было решено отказаться по спортивным соображениям. Текущий сезон команда с треском провалила (одна победа в 40 матчах), а улучшить результат без серьезного увеличения бюджета вряд ли получится. Таких предпосылок нет, поэтому основа «Минска» сосредоточится на чемпионате Белоруссии.

«Минск» покинул лигу по чисто спортивным причинам, — подчеркнул журналистам почетный президент турнира Сергей Иванов. — Они ни разу не выходили в плей-офф, в отличие от других иностранных клубов («Зелена Гура», ВЭФ, «Калев»). Это происходило потому, что команде не хватает бюджета. Я не знаю точных цифр, но он явно недостаточен, чтобы добиваться высоких результатов в Лиге ВТБ. Они сами обратились к нам с просьбой об исключении из состава участников. В Единой молодежной лиге белорусы продолжат свое выступление».

Фото БК «Уралмаш»

«Руна» имеет задолженность перед игроками и тренерским штабом за сезон-2023/24. В последние месяцы руководители «викингов» пытались решить эту проблему, в том числе совершив ребрендинг, однако найти дополнительные источники финансирования под эту идею, видимо, не получилось.

«У „Руны“ есть долги перед игроками, — подтвердил Сергей Иванов. — Они отыграли у нас сезон и честно признались, что у них нет возможности продолжать. Могут ли они вернуться через год, если решат все финансовые проблемы? Могут, но при этом мы будем досконально проверять состояние дел в „Руне“ с нуля. То, что они год отыграли у Лиге ВТБ, ни о чем не говорит».

Место москвичей могли занять действующие победители суперлиги из «Динамо» Владивосток, но их заявка даже не рассматривалась на заседании Совета («кот в мешке», как выразился Сергей Иванов). По его словам, клубу надо сыграть несколько матчей в суперлиге-2024/25 на «Фетисов Арене», где пока никогда не играли в баскетбол. «Если нас все устроит, то примем Владивосток в следующем году», — подчеркнул почетный президент.

Фото Пресс-служба Winline

Новый формат и просьба «Астаны»

Из-за сокращения команд с 14 до 12 было принято решение проводить гладкий регулярный чемпионат в четыре круга, без разделения клубов на две группы. Таким образом, в регулярке каждая команда сыграет по 44 матча. В этом году в чемпионате было 36 и 40 игр (у второй восьмерки) соответственно.

Также Единая лига сохранит плей-ин, когда клубы, занявшие 7-10-е места в регулярке, разыгрывают между собой две путевки в плей-офф.

«Нам было важно сохранить количество матчей, несмотря на сокращение команд, — резюмировала генеральный директор турнира Илона Корстин. — Поэтому переход на четыре полноценных круга — логичное решение. Плей-офф останется в прежнем виде, хотя ряд клубов и просили нас сократить полуфинальную серию до трех побед. Сохранится и плей-ин. Мы поняли, что этот формат интересен клубам, болельщикам, СМИ. Плюс это дополнительный шанс для команд из нижней части таблицы пробиться в топ-8?.

Еще один важный момент: «Астане» официально разрешили подписывать троих россиян и считать их в заявке за местных игроков. Это сделано для повышения конкурентоспособности казахстанцев, подчеркнул президент лиги Сергей Кущенко.

«Астана» вышла на нас с такой просьбой. Подчеркну, что речь идет про российских игроков, которые не были заиграны за сборную России в официальных матчах. Так представители Казахстана смогут повысить свою конкурентоспособность, а российские баскетболисты получат дополнительные рабочие места», — отметил президент Единой лиги.

Высокий уровень организации

Ожидаемо Сергей Кущенко был переизбран на должность президента Единой лиги на следующие четыре года, Илона Корстин сохранила пост генерального директора.

«Я хочу поблагодарить Сергея Борисовича [Иванова] и наши клубы за оказанное доверие, — заявила Илона Корстин. — Мы отчитывались за четырехлетний период, и мне было приятно показывать рост по всем направлениям. Увеличение количества болельщиков на трибунах, охватов в социальных сетях, количества телевизионных трансляций… Видно, что лига растет. Надеюсь, что следующие четыре года мы будем продолжать в том же духе».

Илона Корстин отметила, что обладатель Кубка Белова-2023/24 — ЦСКА — получил за победу в турнире 15 миллионов рублей. В новом сезоне призовые у клубов повысятся, заявил Сергей Иванов.

Фото Пресс-служба Winline

В целом руководители лиги отметили, что прошедший сезон выдался ярким со спортивной точки зрения: интрига до последнего дня регулярки, яркий плей-офф с пятью матчами в ? финала («Зенит» — «Уралмаш»), решающей седьмой игрой в полуфинале (УНИКС — «Локомотив-Кубань») и аншлагами почти на всех матчах розыгрыша Кубка Белова. Также порадовала организация матчей наших клубов в плей-офф. Например, в рамках финальной серии был «Бросок на миллион» от Winline, и в одной из игр болельщик попал в кольцо с середины площадки и выиграл крупную сумму. LED-барабанщики развлекали зрителей перед пятым матчем финальной серии, а в перерыве шестой игры между ЦСКА и УНИКСом состоялось шоу с участие популярного ведущего и рэп-исполнителя Big Russian Boss.

«Организация матчей, особенно в плей-офф, была на самом высоком уровне, — рассказала „СЭ“ Илона Корстин. — Мы проводим Матч всех звезд, и это своего рода пример для наших клубов, к чему надо стремиться. Стараемся креативить, придумывать необычные сценарии, создавать много развлечений для зрителей. И мы зарабатываем на этом. В этом году МВЗ принес лиге 17 миллионов рублей. Это та высокая планка, к которой мы подталкиваем наши клубы. Они многое у нас перенимают, реализуя многие интересные идеи на практике. Все это подогревает интерес болельщиков, и они возвращаются на баскетбол».