Меньше команд, но больше матчей! Как изменится Единая лига ВТБ в новом сезоне

Сегодня, 19:45
В Москве завершилось заседание Совета Единой лиги ВТБ, которое внесло ясность в проведение регулярного чемпионата-2024/25 и розыгрыша плей-офф. К большому сожалению, турнир потерял двух участников — «Минск» (по спортивным причинам) и «Руну» (по финансовым). Вступить в международный турнир было готово «Динамо» Владивосток, но взвесив все за и против, руководство лиги пока решило не рассматривать заявку дальневосточного клуба. К этому вопросу могут вернуться через год, если динамовцы покажут определенный организационный прогресс, в том числе сыграют несколько матчей на хоккейной «Фетисов Арене». В связи с уменьшением количества клубов меняется и формат проведения регулярки: нас ждет гладкий чемпионат из четырех кругов. Плей-ин же пройдет по примеру Евролиги. Еще один важный момент касается «Астаны»: для повышения конкурентоспособности казахстанский клуб сможет заявить трех россиян вне легионерской квоты.
Белорусский клуб был участником лиги с сезона-2010/11 (правда, ни разу не смог пробиться в плей-офф). Новое руководство «Минска» решило оставить свою команду только в Единой молодежной лиге. От основного турнира было решено отказаться по спортивным соображениям. Текущий сезон команда с треском провалила (одна победа в 40 матчах), а улучшить результат без серьезного увеличения бюджета вряд ли получится. Таких предпосылок нет, поэтому основа «Минска» сосредоточится на чемпионате Белоруссии.
«Минск» покинул лигу по чисто спортивным причинам, — подчеркнул журналистам почетный президент турнира Сергей Иванов. — Они ни разу не выходили в плей-офф, в отличие от других иностранных клубов («Зелена Гура», ВЭФ, «Калев»). Это происходило потому, что команде не хватает бюджета. Я не знаю точных цифр, но он явно недостаточен, чтобы добиваться высоких результатов в Лиге ВТБ. Они сами обратились к нам с просьбой об исключении из состава участников. В Единой молодежной лиге белорусы продолжат свое выступление».
«Руна» имеет задолженность перед игроками и тренерским штабом за сезон-2023/24. В последние месяцы руководители «викингов» пытались решить эту проблему, в том числе совершив ребрендинг, однако найти дополнительные источники финансирования под эту идею, видимо, не получилось.
«У „Руны“ есть долги перед игроками, — подтвердил Сергей Иванов. — Они отыграли у нас сезон и честно признались, что у них нет возможности продолжать. Могут ли они вернуться через год, если решат все финансовые проблемы? Могут, но при этом мы будем досконально проверять состояние дел в „Руне“ с нуля. То, что они год отыграли у Лиге ВТБ, ни о чем не говорит».
Место москвичей могли занять действующие победители суперлиги из «Динамо» Владивосток, но их заявка даже не рассматривалась на заседании Совета («кот в мешке», как выразился Сергей Иванов). По его словам, клубу надо сыграть несколько матчей в суперлиге-2024/25 на «Фетисов Арене», где пока никогда не играли в баскетбол. «Если нас все устроит, то примем Владивосток в следующем году», — подчеркнул почетный президент.
Из-за сокращения команд с 14 до 12 было принято решение проводить гладкий регулярный чемпионат в четыре круга, без разделения клубов на две группы. Таким образом, в регулярке каждая команда сыграет по 44 матча. В этом году в чемпионате было 36 и 40 игр (у второй восьмерки) соответственно.
Также Единая лига сохранит плей-ин, когда клубы, занявшие 7-10-е места в регулярке, разыгрывают между собой две путевки в плей-офф.
«Нам было важно сохранить количество матчей, несмотря на сокращение команд, — резюмировала генеральный директор турнира Илона Корстин. — Поэтому переход на четыре полноценных круга — логичное решение. Плей-офф останется в прежнем виде, хотя ряд клубов и просили нас сократить полуфинальную серию до трех побед. Сохранится и плей-ин. Мы поняли, что этот формат интересен клубам, болельщикам, СМИ. Плюс это дополнительный шанс для команд из нижней части таблицы пробиться в топ-8?.
Еще один важный момент: «Астане» официально разрешили подписывать троих россиян и считать их в заявке за местных игроков. Это сделано для повышения конкурентоспособности казахстанцев, подчеркнул президент лиги Сергей Кущенко.
«Астана» вышла на нас с такой просьбой. Подчеркну, что речь идет про российских игроков, которые не были заиграны за сборную России в официальных матчах. Так представители Казахстана смогут повысить свою конкурентоспособность, а российские баскетболисты получат дополнительные рабочие места», — отметил президент Единой лиги.
Ожидаемо Сергей Кущенко был переизбран на должность президента Единой лиги на следующие четыре года, Илона Корстин сохранила пост генерального директора.
«Я хочу поблагодарить Сергея Борисовича [Иванова] и наши клубы за оказанное доверие, — заявила Илона Корстин. — Мы отчитывались за четырехлетний период, и мне было приятно показывать рост по всем направлениям. Увеличение количества болельщиков на трибунах, охватов в социальных сетях, количества телевизионных трансляций… Видно, что лига растет. Надеюсь, что следующие четыре года мы будем продолжать в том же духе».
Илона Корстин отметила, что обладатель Кубка Белова-2023/24 — ЦСКА — получил за победу в турнире 15 миллионов рублей. В новом сезоне призовые у клубов повысятся, заявил Сергей Иванов.
В целом руководители лиги отметили, что прошедший сезон выдался ярким со спортивной точки зрения: интрига до последнего дня регулярки, яркий плей-офф с пятью матчами в ? финала («Зенит» — «Уралмаш»), решающей седьмой игрой в полуфинале (УНИКС — «Локомотив-Кубань») и аншлагами почти на всех матчах розыгрыша Кубка Белова. Также порадовала организация матчей наших клубов в плей-офф. Например, в рамках финальной серии был «Бросок на миллион» от Winline, и в одной из игр болельщик попал в кольцо с середины площадки и выиграл крупную сумму. LED-барабанщики развлекали зрителей перед пятым матчем финальной серии, а в перерыве шестой игры между ЦСКА и УНИКСом состоялось шоу с участие популярного ведущего и рэп-исполнителя Big Russian Boss.
«Организация матчей, особенно в плей-офф, была на самом высоком уровне, — рассказала „СЭ“ Илона Корстин. — Мы проводим Матч всех звезд, и это своего рода пример для наших клубов, к чему надо стремиться. Стараемся креативить, придумывать необычные сценарии, создавать много развлечений для зрителей. И мы зарабатываем на этом. В этом году МВЗ принес лиге 17 миллионов рублей. Это та высокая планка, к которой мы подталкиваем наши клубы. Они многое у нас перенимают, реализуя многие интересные идеи на практике. Все это подогревает интерес болельщиков, и они возвращаются на баскетбол».