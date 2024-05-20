Разыгрывающий ЦСКА выдал очередной перформанс, набрав 31 очко в решающем матче с «Зенитом».

Для Каспера Уэйра полуфинальная серия Лиги ВТБ складывалась не лучшим образом. Лидер армейцев не мог показать свой лучший процент на протяжении пяти матчей (в первой игре 34-летний американец остался без набранных очков, в четвертой не реализовал ни одного трехочкового — 0/4). Однако в решающий момент Уэйр преобразился: 31 очко, 6 трехочковых (из 11 попыток) при эффективности 38 баллов! Для Каспера это личный рекорд сезона по набранным очкам в Единой лиге, а также лучший результат по эффективности. В интервью «СЭ» разыгрывающий подвел итоги противостояния с «Зенитом» и поделился мнением о втором полуфинале, где будет сыгран решающий седьмой матч.

Хорошо, что не довели дело до седьмой игры. В них нам откровенно не везет

— Антон Астапкович и другие ваши партнеры сказали, что вы спасли команду, набрав 20 очков во второй четверти. Что это было?

— Я счастливчик. Мне повезло во многих моментах. Исполнял сложные броски, с серьезным сопротивлением, но все залетало. Знаешь, бывают такие дни. Ну и, конечно, стоит отметить моих партнеров по команде. Они искали меня передачами, старались выводить на удобные позиции. Так что это общая заслуга. Мы тем и сильны. В шестой игре здорово сыграл я, в пятой — Мело [Тримбл], Тони [Джекири] и Оливье [Ханлан]. До этого лучшими были Ливио [Жан-Шарль] и Амат [Мбай]. На протяжении всей серии здорово смотрелись Астап и Ваня Ухов... Так что это командная победа во всех смыслах.

— Решающий момент серии — это пятый или шестой матч?

— Каждая игра была важна. Каждый эпизод. «Зенит» такая команда, что если показать свою слабость, то они сразу ею воспользуются. Дважды они буквально вынесли нас с паркета. Так что мое уважение сопернику, они дали настоящий бой. Хотя на этой стадии по-другому и быть не могло.

— Что скажете о концовке шестой игры в Москве?

— Аплодирую Саймону (Семен Антонов. — «СЭ»), который смог сделать перехват на ведении у Томаса Эртеля. Мело показал железные нервы, забил два очень важных мяча. Ну и, конечно, наша защита против Трента Фрейзера. Детально разобрали его и постарались сыграть очень плотно.

— «Зенит» лишился Кайла Курича и Бояна Дублевича. Этот момент сделал вас фаворитом серии?

— Я бы не стал так говорить. Это плей-офф. Тут все стараются показать свой лучший баскетбол, использовать свои шансы. Да, соперник лишился двух важных исполнителей, но у них в любом случае была глубокая ротация.

— ЦСКА спустя год возвращается в финал Лиги ВТБ. Что вы чувствуете?

— Облегчение. Наши болельщики заслужили это. Очень здорово нас поддерживали не только в серии с «Зенитом», но и на протяжении всего сезона. В ЦСКА такая философия, что мы всегда должны быть в финале. Хорошо, что не довели дело до седьмой игры. В них нам откровенно не везет.

— Финал сезона-2021/22 с «Зенитом», полуфинал прошлого года с «Локомотивом-Кубань»...

— Да, те игры лучше забыть.

Фото ПБК ЦСКА

Преимущество своего паркета в финале не так важно

— Как ваше самочувствие? Два месяца назад вы перенесли операцию на стопе, но уже вновь стали спасителем команды.

— День за днем чувствую себя все лучше и лучше. Если сохраню этот ритм, то буду в оптимальной форме к финалу. Там вы увидите мою лучшую версию.

— С кем бы хотелось сыграть в финале? Взять реванш у «Локо» или сразиться с действующими чемпионами?

— Без разницы. Это две очень сильные команды, в обоих коллективах играют мои друзья. Будет приятно сразиться с ними за Кубок Белова.

— Тот факт, что во втором полуфинале будет седьмой матч, сыграет на руку ЦСКА?

— Да нет. Думаю, обе команды успеют подготовиться к финалу. Вопрос в том, будет ли у нас преимущество своего паркета, но в целом это не так критично (УНИКС имеет более высокий посев, «Локомотив-Кубань» — более низкий. — «СЭ»). Серия с «Зенитом» это показала.