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Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:00

«Лучшие игроки, с кем я играл в Европе? Карасев и Миротич». Интервью звезды «Зенита» Курича

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Баскетболист Кайл Курич
Кайл Курич.
Фото Global Look Press
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Американский защитник — о Суперкубке-2023 Лиги ВТБ, причинах возвращения в Россию и хоккейных аренах.

Возвращение Кайла Курича в «Зенит» можно назвать самым статусным переходом клубов Единой лиги ВТБ в это межсезонье. Американский защитник провел пять сезонов «Барселоне», где не затерялся, пожалуй, в самом звездном составе в истории европейского баскетбола (в 2021 году был лучшим в Евролиге по реализации штрафных (96,1%), а в 2021 и 2022 годах попадал в элитный клуб «50-40-90»). Правда, взять престижный трофей у «Барсы» так и не получилось (три подряд выхода в «Финал четырех»), а этим летом пути 34-летнего Курича и каталонского клуба разошлись. После смены тренера сине-гранатовые взяли курс на омоложение, а Кайл отправился в Петербург за трофеями.

В прошедшие выходные Курич провел два крутых матча на Кубке Кондрашина и Белова, прихлопнув в финале УНИКС (22 очка) и заслуженно получив приз MVP турнира. На этой же неделе «Зенит» ждет защита Суперкубка Единой лиги ВТБ. В преддверии поездки в Москву Кайл поговорил с «СЭ».

Надо показать свою лучшую игру, чтобы пройти «Бешикташ»

— УНИКС будет вашим главным конкурентом в этом сезоне?

— Могу сказать, что они очень сильные. Казанцы практически полностью сохранили чемпионский состав. Плюс добавились Исмаэль Бако и Эрик Грин — отличные баскетболисты, с богатым опытом игры в Евролиге. ЦСКА и «Локо» тоже будут бороться за самые высокие места из возможных. Тут у меня нет сомнений. Другие команды Лиги ВТБ также были активны в межсезонье, собрали глубокие составы. Будем фокусироваться на всех соперниках и детально их изучать.

— Как бы вы оценили сыгранность «Зенита» за несколько дней до старта Суперкубка?

— Мы много работаем над тактикой, деталями, которые помогут нам побеждать. Пока есть ошибки, но без этого никуда в баскетболе. Самое важное, что все очень мотивированы, на каждой тренировке работаем на максимуме. Это очень важно для командной химии.

— С УНИКСом вы вновь можете сыграть в полуфинале Суперкубка, но для начала вам надо обыграть турецкий «Бешикташ». Что скажете об этой команде?

— Мы играли с ним товарищеский матч в Турции в начале сентября («Зенит» победил 70:66, Курич стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко. — Прим. «СЭ»). Это физически сильная команда, которая с первых минут старается навязать свой стиль. Четвертьфинал точно не будет для нас легким. Надо показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше.

Баскетболисты Кайл Курич и Вячеслав Зайцев
Кайл Курич и Вячеслав Зайцев.
Фото Global Look Press

У Питино я научился многим фундаментальным вещам

— Могли бы назвать трех лучших тренеров в своей карьере?

— Это непростой вопрос. Давайте попробуем разделить. Василий Карасев и Светислав Пешич дали мне очень многое в плане уверенности в себе, Шарунас Ясикявичюс — в плане тактики. У Рика Питино я научился многим фундаментальным вещам, осознал, насколько важны нюансы. С Чави Паскуалем мы только начали, но я уверен, что вынесу много пользы от общей работы с этим специалистом.

— Летом было много разговоров о том, что Ясикявичюс продолжит свою тренерскую карьеру в НБА. Как считаете, у него есть качества, чтобы когда-нибудь возглавить одну из франшиз?

— Честно, я не знаю. В НБА происходит очень много непредсказуемых вещей, в том числе при назначении главных тренеров. Думаю, что Шарас готов к любому вызову. Он фанат тренерской работы и может еще многого достичь.

— Вы провели в «Барселоне» пять сезонов. Какой момент считаете самым запоминающимся?

— Больше всего запоминаются победы, так что назову два чемпионства в ACB и три победы в Кубке короля. В целом я и моя семья чувствовали себя очень комфортно в Барселоне. Это было классное время для нас.

— Могли бы назвать самого сильного партнера, с которым вы играли в Европе?

— Я играл со многими ребятами, которых можно назвать баскетболистами экстра-класса. Кто первый приходит на ум? Сергей Карасев и Никола Миротич.

Баскетболисты &laquo;Зенита&raquo; одержали победу в&nbsp;Кубке Кондрашина и&nbsp;Белова. «Зенит» выиграл Кубок Кондрашина и Белова. Фавориты сезона размялись перед Суперкубком

— Знаю, что вы с Сергеем большие друзья. С кем-то кроме Карасева вы общаетесь из состава «Зенита» образца сезона-2017/18?

— Почти со всеми американцами, кто тогда выступал за «Зенит».

— Последний раз мы общались с вами в 2018 году. И тогда вы сказали, что Россия — хоккейная страна. Изменили свою точку зрения?

— Тогда я так сказал, потому что мы проводили много матчей на хоккейных площадках. «Зенит» играл на «Юбилейном», в Саратове нас принимали на хоккейной арене. Было довольно холодно. (Смеется.) Сейчас мы тренируемся и играем на «Сибур-Арене». Очень классная, современная площадка, да и в целом уровень организации сильно вырос.

— Летом была информация, что вы продолжите карьеру в одном из клубов Евролиги. Назывался даже вариант с «Реалом». Почему решили вернуться в «Зенит»?

— Мне важно, что «Зенит» ставит перед собой самые высокие задачи, хотим победить во всех турнирах. Еще один момент — возможность поработать с Паскуалем. И, наконец, тот факт, что моей семье очень понравилось жить в Петербурге. Один из самых красивых городов мира. Здесь много развлечений, очень свежая еда на любой вкус.

— Есть любимое место в Петербурге? Возможно, какой-то объект архитектуры?

— Пока могу выделить только рестораны. Но мы можем вернуться к этому вопросу через несколько месяцев.

Баскетболист Кайл Курич
Фото Global Look Press

«Когда я был молодой, то пытался копировать движения Джордана»

— Внимательно смотрели ЧМ-2023?

— Видел многие матчи плей-офф.

— Сильно расстроились четвертому месту США?

— Не сильно, ведь на это есть объективные причины. Европейские сборные добились огромного прогресса в последние годы. Германия, Сербия, Словения, Литва... Там хватает талантов и есть четкая система игры, устойчивые составы. Сборная США же создается с нуля на каждый турнир. Добиться сыгранности в таких условиях очень сложно, приходится надеяться на талант. А это не всегда дает гарантию победы.

— Кого бы выделили из игроков, помимо получившего приз MVP Денниса Шредера?

— Богданович. Богдан — отличный снайпер, с лидерскими качествами. Получил бы приз MVP, если бы Сербия выиграла финал. Лука Дончич. Ему было нелегко, его очень плотно опекали, но он все равно довел свою команду до четвертьфинала.

Никита Михайловский. «Быть выбранным на драфте НБА — это не самое главное». Интервью Никиты Михайловского

— Кто лучший атакующий защитник за всю историю баскетбола?

— Майкл Джордан. Когда я был молодой, то пытался копировать его движения. Могу назвать себя настоящим фанатом Майкла. Он помог мне влюбиться в эту игру

— Кто сильнейший из действующих игроков и почему?

— Леброн. Его менталитет победителя очень впечатляет.

Баскетбол
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