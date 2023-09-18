«Лучшие игроки, с кем я играл в Европе? Карасев и Миротич». Интервью звезды «Зенита» Курича

Американский защитник — о Суперкубке-2023 Лиги ВТБ, причинах возвращения в Россию и хоккейных аренах.

Возвращение Кайла Курича в «Зенит» можно назвать самым статусным переходом клубов Единой лиги ВТБ в это межсезонье. Американский защитник провел пять сезонов «Барселоне», где не затерялся, пожалуй, в самом звездном составе в истории европейского баскетбола (в 2021 году был лучшим в Евролиге по реализации штрафных (96,1%), а в 2021 и 2022 годах попадал в элитный клуб «50-40-90»). Правда, взять престижный трофей у «Барсы» так и не получилось (три подряд выхода в «Финал четырех»), а этим летом пути 34-летнего Курича и каталонского клуба разошлись. После смены тренера сине-гранатовые взяли курс на омоложение, а Кайл отправился в Петербург за трофеями.

В прошедшие выходные Курич провел два крутых матча на Кубке Кондрашина и Белова, прихлопнув в финале УНИКС (22 очка) и заслуженно получив приз MVP турнира. На этой же неделе «Зенит» ждет защита Суперкубка Единой лиги ВТБ. В преддверии поездки в Москву Кайл поговорил с «СЭ».

Надо показать свою лучшую игру, чтобы пройти «Бешикташ»

— УНИКС будет вашим главным конкурентом в этом сезоне?

— Могу сказать, что они очень сильные. Казанцы практически полностью сохранили чемпионский состав. Плюс добавились Исмаэль Бако и Эрик Грин — отличные баскетболисты, с богатым опытом игры в Евролиге. ЦСКА и «Локо» тоже будут бороться за самые высокие места из возможных. Тут у меня нет сомнений. Другие команды Лиги ВТБ также были активны в межсезонье, собрали глубокие составы. Будем фокусироваться на всех соперниках и детально их изучать.

— Как бы вы оценили сыгранность «Зенита» за несколько дней до старта Суперкубка?

— Мы много работаем над тактикой, деталями, которые помогут нам побеждать. Пока есть ошибки, но без этого никуда в баскетболе. Самое важное, что все очень мотивированы, на каждой тренировке работаем на максимуме. Это очень важно для командной химии.

— С УНИКСом вы вновь можете сыграть в полуфинале Суперкубка, но для начала вам надо обыграть турецкий «Бешикташ». Что скажете об этой команде?

— Мы играли с ним товарищеский матч в Турции в начале сентября («Зенит» победил 70:66, Курич стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко. — Прим. «СЭ»). Это физически сильная команда, которая с первых минут старается навязать свой стиль. Четвертьфинал точно не будет для нас легким. Надо показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше.

Кайл Курич и Вячеслав Зайцев. Фото Global Look Press

У Питино я научился многим фундаментальным вещам

— Могли бы назвать трех лучших тренеров в своей карьере?

— Это непростой вопрос. Давайте попробуем разделить. Василий Карасев и Светислав Пешич дали мне очень многое в плане уверенности в себе, Шарунас Ясикявичюс — в плане тактики. У Рика Питино я научился многим фундаментальным вещам, осознал, насколько важны нюансы. С Чави Паскуалем мы только начали, но я уверен, что вынесу много пользы от общей работы с этим специалистом.

— Летом было много разговоров о том, что Ясикявичюс продолжит свою тренерскую карьеру в НБА. Как считаете, у него есть качества, чтобы когда-нибудь возглавить одну из франшиз?

— Честно, я не знаю. В НБА происходит очень много непредсказуемых вещей, в том числе при назначении главных тренеров. Думаю, что Шарас готов к любому вызову. Он фанат тренерской работы и может еще многого достичь.

— Вы провели в «Барселоне» пять сезонов. Какой момент считаете самым запоминающимся?

— Больше всего запоминаются победы, так что назову два чемпионства в ACB и три победы в Кубке короля. В целом я и моя семья чувствовали себя очень комфортно в Барселоне. Это было классное время для нас.

— Могли бы назвать самого сильного партнера, с которым вы играли в Европе?

— Я играл со многими ребятами, которых можно назвать баскетболистами экстра-класса. Кто первый приходит на ум? Сергей Карасев и Никола Миротич.

— Знаю, что вы с Сергеем большие друзья. С кем-то кроме Карасева вы общаетесь из состава «Зенита» образца сезона-2017/18?

— Почти со всеми американцами, кто тогда выступал за «Зенит».

— Последний раз мы общались с вами в 2018 году. И тогда вы сказали, что Россия — хоккейная страна. Изменили свою точку зрения?

— Тогда я так сказал, потому что мы проводили много матчей на хоккейных площадках. «Зенит» играл на «Юбилейном», в Саратове нас принимали на хоккейной арене. Было довольно холодно. (Смеется.) Сейчас мы тренируемся и играем на «Сибур-Арене». Очень классная, современная площадка, да и в целом уровень организации сильно вырос.

— Летом была информация, что вы продолжите карьеру в одном из клубов Евролиги. Назывался даже вариант с «Реалом». Почему решили вернуться в «Зенит»?

— Мне важно, что «Зенит» ставит перед собой самые высокие задачи, хотим победить во всех турнирах. Еще один момент — возможность поработать с Паскуалем. И, наконец, тот факт, что моей семье очень понравилось жить в Петербурге. Один из самых красивых городов мира. Здесь много развлечений, очень свежая еда на любой вкус.

— Есть любимое место в Петербурге? Возможно, какой-то объект архитектуры?

— Пока могу выделить только рестораны. Но мы можем вернуться к этому вопросу через несколько месяцев.

Фото Global Look Press

«Когда я был молодой, то пытался копировать движения Джордана»

— Внимательно смотрели ЧМ-2023?

— Видел многие матчи плей-офф.

— Сильно расстроились четвертому месту США?

— Не сильно, ведь на это есть объективные причины. Европейские сборные добились огромного прогресса в последние годы. Германия, Сербия, Словения, Литва... Там хватает талантов и есть четкая система игры, устойчивые составы. Сборная США же создается с нуля на каждый турнир. Добиться сыгранности в таких условиях очень сложно, приходится надеяться на талант. А это не всегда дает гарантию победы.

— Кого бы выделили из игроков, помимо получившего приз MVP Денниса Шредера?

— Богданович. Богдан — отличный снайпер, с лидерскими качествами. Получил бы приз MVP, если бы Сербия выиграла финал. Лука Дончич. Ему было нелегко, его очень плотно опекали, но он все равно довел свою команду до четвертьфинала.

— Кто лучший атакующий защитник за всю историю баскетбола?

— Майкл Джордан. Когда я был молодой, то пытался копировать его движения. Могу назвать себя настоящим фанатом Майкла. Он помог мне влюбиться в эту игру

— Кто сильнейший из действующих игроков и почему?

— Леброн. Его менталитет победителя очень впечатляет.