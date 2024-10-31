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Сегодня, 18:30

«Готовы обыгрывать ЦСКА, УНИКС и «Локо» в каждом матче». Мун — о дебюте в лиге ВТБ и своих целях на сезон

Разыгрывающий «Зенита» Мун рассказал о целях на сезон Единой лиги ВТБ
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун.
Фото БК «Зенит»
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Интервью звездного разыгрывающего «Зенита».

Ксавьер Мун — один из лучших игроков старта нового сезона Единой лиги ВТБ. Разыгрывающий «Зенита» входит в топ-5 по эффективности (21,4), в топ-5 по передачам (5,2) и в топ-15 по набранным очкам (14,2). Своими действиями на паркете экс-игрок «Клипперс» смог затмить даже самого звездного новичка сине-бело-голубых этого межсезонья Дуэйна Бэйкона. В интервью «СЭ» Мун рассказал о своем самом памятном моменте в НБА, выступлению за сборную США и целях на новом этапе карьеры.

Больше всего удивил переход Патрика Беверли

— Летом 2024-го вы и еще 51 баскетболист напрямую уехали из НБА в Европу? Это почти в два раза больше, чем летом 2023-го. О чем это говорит?

— В США с каждым годом все больше и больше уважают европейский баскетбол. Во-первых, потому что в НБА играют много баскетболистов из Европы, причем на ведущих ролях. Во-вторых, Олимпийские игры-2024 доказали, что европейские сборные могут играть на самом высоком уровне, навязывать достойную борьбу Dream Team. Так что уважение еще больше увеличилось. Поэтому я совсем не удивлен этой цифре.

— Чей переезд в Европу удивил вас больше всего?

— Назову Патрика Беверли. Особенно потому, что он выбрал «Хапоэль» Тель-Авив. Уверен, что он мог бы подписать контракт с любым клубом Евролиги.

— Многие говорят, что НБА и европейский баскетбол — это практически два разных вида спорта. Тяжело перестраиваться на европейские правила?

— Мне кажется, что это большое преувеличение. Да, есть небольшие отличия в правилах, количеству игрового времени, размерах площадки... Но привыкнуть к этим изменениям не так сложно. Мне легко дался этот переход, не испытывал никаких проблем. А то, что трехочковая дуга ближе к кольцу (7,24 м / 6,75 м), — это только плюс (смеется). Буду забивать с лучшим процентом.

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— Какой ваш самый запоминающийся момент в НБА?

— Назову эпизод, когда я выиграл спорный мяч у Бобана Марьяновича. Это было забавно (рост сербского центрового 224 см, Муна — 188 см). Еще мне запомнилась моя первая игра в НБА, которую мы проводили через несколько дней после рождества в 2021 году.

— Могли бы назвать трех тренеров, которые больше всего повлияли на вашу карьеру?

— Начну с моего тренера в High School. Он научил меня всему, что я умею. Показал, чем профессиональный игрок отличается от любителя, и сделал так, чтобы я получил много предложений от университетов. Вторым я назову Джермейн Смолла, который был моим наставником в «Эдмонтоне». Он направлял меня не только на паркете, но и вне его. Очень помог в становлении и дал большой толчок, который способствовал развитию моей будущей карьеры. И третий специалист — Пол Хьюитт — тренер моей команды из G-лиги «Онтарио Клипперс». Он позволил мне играть в мою игру, творить на паркете, не бояться совершить потерю. Я большой фанат его стиля и его методов. Если когда-то еще окажусь в G-лиге, то хотел бы играть только под его руководством.

— В отборе на ЧМ-2023 вы провели два матча в составе сборной США. Каково это американцу надеть джерси сборной, учитывая гиперконкуренцию? Особые чувства?

— Игры за сборную — это всегда особенный момент. Когда ты можешь представлять свою страну на международной арене, это очень престижно и вдохновляюще. К тому же те матчи квалификации мы играли в Бразилии и Уругвае. Ранее я не был ни в одной из этих стран, так что навсегда запомню эти поездки.

Ксавьер Мун.
Фото БК «Зенит»

Если мы будем играть в свой баскетбол, то нас никто не остановит

— Этим летом в «Зенит» из НБА приехали вы и Омари Спеллмен. Общались ли вы с ним до встречи в Санкт-Петербурге?

— Нет, мы не были знакомы, но быстро нашли общий язык. Он — отличный парень.

— В «Зените» шесть американцев. С кем вы дружите больше всего?

— Мы все прекрасно между собой общаемся. Лично я постоянно провожу свободное время не только с американскими, но и с русскими игроками. Мы друзья.

— Кто самый забавный в раздевалке «Зенита»?

— Дайте подумать. Трент [Фрейзер], Дуэйн [Бэйкон], Алекс [Пойтресс]... Хотя, мне кажется, у нас вся команда веселая. Чего стоит только Андрей [Воронцевич], который может шутить в режиме нон-стоп.

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— Регулярный чемпионат продолжается уже больше месяца. Как вам уровень Единой лиги ВТБ? Насколько он оправдал ваши ожидания?

— Я всем доволен. Прекрасная конкуренция, каждый матч надо проводить на максимуме.

— Есть мнение, что команды Лиги ВТБ концентрируются на силовом, контактном баскетболе. Для вас это непривычно? Потребовалось время на то, чтобы адаптироваться к этому?

— Не могу сказать, что все команды лиги ВТБ проповедуют силовой стиль баскетбол. Все играют по-разному. Да, контакт присутствует в каждом матче, и он достаточно жесткий. Не каждый контакт награждается фолом. Надо чувствовать и понимать, в какой игре и как надо себя вести. Быстро привык к этому.

— «Зенит» уже сыграл со всеми прямыми конкурентами. Вы обыграли УНИКС, но уступили «Локомотиву-Кубань» и ЦСКА. Какая из команд, на ваш взгляд, самая неудобная для «Зенита»? С кем было тяжелее всего?

— Я бы не сказал, что есть команда, с которой нам тяжело играть. Мы самый сложный соперник. Вижу, как мы усиленно работаем на тренировках, как можем играть в официальных матчах, какая у нас командная «химия». Так что готовы обыгрывать ЦСКА, УНИКС и «Локо» в каждом матче. Если мы будем играть в свой баскетбол, то нас никто не остановит.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Есть вещи в баскетболе, которые я узнал только от Паскуаля

— Чави Паскуаль высоко оценил ваш потенциал, пригласив на место Томаса Эртеля. Что скажете о работе с испанским тренером?

— Я слышал много хорошего о тренере Паскуале до своего приезда в Россию. Он считается одним из лучших тренеров Европы, и теперь я понимаю почему. Он досконально знает баскетбол, умеет вытягивать все из своих игроков, всегда старается добиваться максимума. Есть вещи в баскетболе, которые я узнал только от Чави. Хотя моя карьера уже достаточно продолжительная.

— Впечатлила ли вас инфраструктура «Зенита»? Игровой зал, академия?

— Да, я могу очень много об этом рассказать. Я впечатлен высоким уровнем нашей организации от и до. Руководство клуба делает все, чтобы мы были сконцентрированы только на баскетболе. Также мне нравится наша арена, тренировочный зал, возможности для восстановления.

Алекс Пойтресс. «Зенит» вернул своего лучшего центрового. Пойтресс рад воссоединиться с Паскуалем

— Ваша семья переехала с вами в Россию? Не беспокоились ли родственники о вашей новой локации?

— Моя семья осталась в США, но мы постоянно на связи. Они часто спрашивают, что здесь и как. Я отвечаю, что Петербург — очень приятный город, где я чувствую себя комфортно и безопасно.

— Уже пробовали что-то из национальной русской кухни?

— Пока нет, но намерен это сделать. Сезон длинный.

— Ваша цель на этот сезон?

— Мне кажется, что цель каждого игрока «Зенита» — это итоговая победа в чемпионате. В каждом сезоне я ставил перед собой задачу выиграть трофей. Индивидуальные призы — это приятный момент, но самое главное — это титулы. Это то, что останется в истории. Я приехал в Петербург, чтобы побеждать.

Баскетбол
БК Зенит

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