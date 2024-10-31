Интервью звездного разыгрывающего «Зенита».

Ксавьер Мун — один из лучших игроков старта нового сезона Единой лиги ВТБ. Разыгрывающий «Зенита» входит в топ-5 по эффективности (21,4), в топ-5 по передачам (5,2) и в топ-15 по набранным очкам (14,2). Своими действиями на паркете экс-игрок «Клипперс» смог затмить даже самого звездного новичка сине-бело-голубых этого межсезонья Дуэйна Бэйкона. В интервью «СЭ» Мун рассказал о своем самом памятном моменте в НБА, выступлению за сборную США и целях на новом этапе карьеры.

Больше всего удивил переход Патрика Беверли

— Летом 2024-го вы и еще 51 баскетболист напрямую уехали из НБА в Европу? Это почти в два раза больше, чем летом 2023-го. О чем это говорит?

— В США с каждым годом все больше и больше уважают европейский баскетбол. Во-первых, потому что в НБА играют много баскетболистов из Европы, причем на ведущих ролях. Во-вторых, Олимпийские игры-2024 доказали, что европейские сборные могут играть на самом высоком уровне, навязывать достойную борьбу Dream Team. Так что уважение еще больше увеличилось. Поэтому я совсем не удивлен этой цифре.

— Чей переезд в Европу удивил вас больше всего?

— Назову Патрика Беверли. Особенно потому, что он выбрал «Хапоэль» Тель-Авив. Уверен, что он мог бы подписать контракт с любым клубом Евролиги.

— Многие говорят, что НБА и европейский баскетбол — это практически два разных вида спорта. Тяжело перестраиваться на европейские правила?

— Мне кажется, что это большое преувеличение. Да, есть небольшие отличия в правилах, количеству игрового времени, размерах площадки... Но привыкнуть к этим изменениям не так сложно. Мне легко дался этот переход, не испытывал никаких проблем. А то, что трехочковая дуга ближе к кольцу (7,24 м / 6,75 м), — это только плюс (смеется). Буду забивать с лучшим процентом.

— Какой ваш самый запоминающийся момент в НБА?

— Назову эпизод, когда я выиграл спорный мяч у Бобана Марьяновича. Это было забавно (рост сербского центрового 224 см, Муна — 188 см). Еще мне запомнилась моя первая игра в НБА, которую мы проводили через несколько дней после рождества в 2021 году.

— Могли бы назвать трех тренеров, которые больше всего повлияли на вашу карьеру?

— Начну с моего тренера в High School. Он научил меня всему, что я умею. Показал, чем профессиональный игрок отличается от любителя, и сделал так, чтобы я получил много предложений от университетов. Вторым я назову Джермейн Смолла, который был моим наставником в «Эдмонтоне». Он направлял меня не только на паркете, но и вне его. Очень помог в становлении и дал большой толчок, который способствовал развитию моей будущей карьеры. И третий специалист — Пол Хьюитт — тренер моей команды из G-лиги «Онтарио Клипперс». Он позволил мне играть в мою игру, творить на паркете, не бояться совершить потерю. Я большой фанат его стиля и его методов. Если когда-то еще окажусь в G-лиге, то хотел бы играть только под его руководством.

— В отборе на ЧМ-2023 вы провели два матча в составе сборной США. Каково это американцу надеть джерси сборной, учитывая гиперконкуренцию? Особые чувства?

— Игры за сборную — это всегда особенный момент. Когда ты можешь представлять свою страну на международной арене, это очень престижно и вдохновляюще. К тому же те матчи квалификации мы играли в Бразилии и Уругвае. Ранее я не был ни в одной из этих стран, так что навсегда запомню эти поездки.

Ксавьер Мун. Фото БК «Зенит»

Если мы будем играть в свой баскетбол, то нас никто не остановит

— Этим летом в «Зенит» из НБА приехали вы и Омари Спеллмен. Общались ли вы с ним до встречи в Санкт-Петербурге?

— Нет, мы не были знакомы, но быстро нашли общий язык. Он — отличный парень.

— В «Зените» шесть американцев. С кем вы дружите больше всего?

— Мы все прекрасно между собой общаемся. Лично я постоянно провожу свободное время не только с американскими, но и с русскими игроками. Мы друзья.

— Кто самый забавный в раздевалке «Зенита»?

— Дайте подумать. Трент [Фрейзер], Дуэйн [Бэйкон], Алекс [Пойтресс]... Хотя, мне кажется, у нас вся команда веселая. Чего стоит только Андрей [Воронцевич], который может шутить в режиме нон-стоп.

— Регулярный чемпионат продолжается уже больше месяца. Как вам уровень Единой лиги ВТБ? Насколько он оправдал ваши ожидания?

— Я всем доволен. Прекрасная конкуренция, каждый матч надо проводить на максимуме.

— Есть мнение, что команды Лиги ВТБ концентрируются на силовом, контактном баскетболе. Для вас это непривычно? Потребовалось время на то, чтобы адаптироваться к этому?

— Не могу сказать, что все команды лиги ВТБ проповедуют силовой стиль баскетбол. Все играют по-разному. Да, контакт присутствует в каждом матче, и он достаточно жесткий. Не каждый контакт награждается фолом. Надо чувствовать и понимать, в какой игре и как надо себя вести. Быстро привык к этому.

— «Зенит» уже сыграл со всеми прямыми конкурентами. Вы обыграли УНИКС, но уступили «Локомотиву-Кубань» и ЦСКА. Какая из команд, на ваш взгляд, самая неудобная для «Зенита»? С кем было тяжелее всего?

— Я бы не сказал, что есть команда, с которой нам тяжело играть. Мы самый сложный соперник. Вижу, как мы усиленно работаем на тренировках, как можем играть в официальных матчах, какая у нас командная «химия». Так что готовы обыгрывать ЦСКА, УНИКС и «Локо» в каждом матче. Если мы будем играть в свой баскетбол, то нас никто не остановит.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Есть вещи в баскетболе, которые я узнал только от Паскуаля

— Чави Паскуаль высоко оценил ваш потенциал, пригласив на место Томаса Эртеля. Что скажете о работе с испанским тренером?

— Я слышал много хорошего о тренере Паскуале до своего приезда в Россию. Он считается одним из лучших тренеров Европы, и теперь я понимаю почему. Он досконально знает баскетбол, умеет вытягивать все из своих игроков, всегда старается добиваться максимума. Есть вещи в баскетболе, которые я узнал только от Чави. Хотя моя карьера уже достаточно продолжительная.

— Впечатлила ли вас инфраструктура «Зенита»? Игровой зал, академия?

— Да, я могу очень много об этом рассказать. Я впечатлен высоким уровнем нашей организации от и до. Руководство клуба делает все, чтобы мы были сконцентрированы только на баскетболе. Также мне нравится наша арена, тренировочный зал, возможности для восстановления.

— Ваша семья переехала с вами в Россию? Не беспокоились ли родственники о вашей новой локации?

— Моя семья осталась в США, но мы постоянно на связи. Они часто спрашивают, что здесь и как. Я отвечаю, что Петербург — очень приятный город, где я чувствую себя комфортно и безопасно.

— Уже пробовали что-то из национальной русской кухни?

— Пока нет, но намерен это сделать. Сезон длинный.

— Ваша цель на этот сезон?

— Мне кажется, что цель каждого игрока «Зенита» — это итоговая победа в чемпионате. В каждом сезоне я ставил перед собой задачу выиграть трофей. Индивидуальные призы — это приятный момент, но самое главное — это титулы. Это то, что останется в истории. Я приехал в Петербург, чтобы побеждать.