Первый большой контракт в 30 лет!

Лучший игрок регулярного сезона Единой лиги ВТБ (по опросу игроков от «СЭ») Ксавьер Рэтан-Мэйс переходит в «Реал». Скоро об этом объявят официально. Максимальный апгрейд для канадского защитника. И в плане места работы, и в плане зарплаты. В 30 лет Рэтан-Мэйс дебютирует в Евролиге и вполне может выйти на первые роли в «Королевском клубе».

Запредельная мотивация

Рэтан-Мэйс ярко проявил себя в NCAA, проведя три качественных сезона за Florida State Seminoles. Возможно, с тех пор у Ксавьера так много поклонников в США (более 100 тысяч подписчиков в социальных сетях). Правда, это не помогло ему быть выбранным на драфте, но через участия в Летних лигах Рэтан-Мэйс все-таки получил свой шанс дебютировать в НБА. В марте 2018-го он подписал 10-дневный контракт с «Мемфисом» и сыграл за «Гриззлис» четыре игры. После этого канадец отправился в свободное плавание. Поиграл в Греции (выиграл Кубок страны с АЕК), Израиле, Румынии, Канаде, Австралии и Турции.

Почти везде Ксавьер был на первых ролях, но такого яркого сезона, как в Красноярске, у него еще не было. Чего стоит только один факт: Рэтан-Мэйс стал самым результативным игроком среди сильнейших европейских лиг, набирая в среднем 25,4 очка в 39 матчах Лиги ВТБ. Ближайший преследователь — Секу Думбуя (21,2) из чемпионата Франции. Далее идут Маркиз Рид (чемпионат Турции, 21,1), Отис Ливингстон II (чемпионат Германии, 20,6), Элайджа Стюарт (чемпионат Израиля, 20,6), Нико Мэннион (чемпионат Италии, 20,3), Ник Уорд (чемпионат Литвы, 20,2), Лука Божич (Адриатическая лига, 19,7), Маркус Ховард (чемпионат Испании 17,7) и Хантер Хейл (чемпионат Греции, 16,7).

За сезон-2023/24 Рэтан-Мэйс набрал 991 очко — это новый рекорд Лиги ВТБ, побить который будет очень сложно. Защитник «Енисея» переписал предыдущее достижение Кита Лэнгфорда почти на 150 очков (851). При этом нельзя сказать, что канадец играл исключительно ради своей личной статистики. Он активно заигрывал партнеров (лучший по передачам в своей команде и в топ-10 в лиге), а также не чурался отрабатывать в обороне (второй показатель полезности после Октавиуса Эллиса). Но и главное — Ксавьер вернул «Енисей» в плей-офф, где красноярцы оказали серьезную борьбу ЦСКА.

За всем этим стоит очень много работы. «Мне нравится приходить в спортзал за два часа до начала командной тренировки, поработать индивидуально. Если говорить в целом, то каждый день я тренируюсь по пять-шесть часов», — говорил «СЭ» Рэтан-Мэйс.

«У него действительно запредельный уровень мотивации, — рассказывал «СЭ» агент игрока Вадим Михалевский. — Рэтан-Мэйс — прирожденный лидер, который объединил вокруг себя всех игроков «Енисея». Такой уровень профессионализма я давно не видел в последнее время. При этом Ксавьер отлично контролирует свои эмоции, лишен звездной болезни и продолжает улучшать свою игру от матча к матчу. Невероятно скромный парень, и это подкупает».

Фото БК «Енисей»

Вслед за Марио и Энтони

На Матч звезд Единой лиги-2024 Рэтан-Мэйс приехал за несколько дней до события в компании с личным тренером. Ребята сняли зал и целенаправленно готовились к событию, которое обычно игроки рассматривают только в качестве шоу. Это совсем неудивительно, учитывая, что сам Ксавьер в интервью «СЭ» говорил, что его кумиром является Коби Брайант («Копирую все движения Коби и Кайри Ирвинга»), а на необитаемый остров он бы взял книгу The Mamba Mentality легенды «Лейкерс».

Тем не менее мало кто верил, что даже после такого выдающегося сезона Ксавьер сможет заинтересовать команды уровня Евролиги. Знаю, что в российских топ-клубах не рассматривали подписание защитника, считая его переоцененным. У боссов «Реала» было другое мнение.

Интересно, что мадридский клуб в последние годы очень часто берет в свой состав игроков из Единой лиги: Марио Хезонья (2022), Найджел Уильямс-Госс (2021), Джордан Мики (2019), Энтони Рэндольф, Донтей Дрейпер (оба — 2016), Трей Томпкинс (2015). Причем все эти игроки очень помогли «Реалу» в добыче титулов, а Хезонью, Томпкинса и Рэндольфа можно было считать лидерами на определенном этапе.

Хочется верить, что Рэтан-Мэйс повторит их путь и задержится в одной из лучших команд Европы, а болельщики «Енисея», которые на встрече с командой просили увековечить восьмой номер Ксавьера, теперь будут искать трансляции игр «Реала».

«Дорогой «Енисей», это был невероятный год, — обратился Ксавьер к фанатам команды в своих социальных сетях. — Я хочу сказать вам спасибо от всего сердца. Вы, ребята, были невероятны, особенны. Любовь, которую я получал на протяжении всего года и в последние дни, была ошеломляющей. Надеюсь, что я и наша команда заставили вас гордиться, а также дали повод каждому из вас обсуждать этот сезон в ближайшие годы. От моей семьи — всей семье «Енисея»: мы любим вас, и вы навсегда останетесь в наших сердцах».