Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Статьи
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

20 апреля, 17:00

«Уралмаш» готов преподнести сенсацию. «Зенит», ЦСКА и УНИКС вряд ли испытают проблемы

22 апреля стартует плей-офф Единой лиги ВТБ
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Баскетболисты «Зенита» и ЦСКА
«Зенит» и ЦСКА — одни из фаворитов плей-офф Единой лиги ВТБ.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Превью первого раунда плей-офф Единой лиги.

Во вторник, 22 апреля, стартует плей-офф 16-го сезона Единой лиги ВТБ. Последним его участником стала «Парма», в решающем матче плей-ин уверенно обыгравшая МБА-МАИ. Теперь в серии до трех побед пермяки сыграют с «Зенитом». Команда Евгения Пашутина вряд ли сможет создать серьезные проблемы победителям регулярки, учитывая короткую ротацию и силу оппонентов. Мало шансов выиграть хотя бы один матч серии и у «Пари НН» с «Автодором». ЦСКА и УНИКС объективно сильнее — первый раунд для московской и казанской команд станет хорошей разминкой перед очным полуфиналом. А вот в четвертой паре болельщики вправе ждать серьезной зарубы: «Уралмаш» способен дать бой «Локомотиву-Кубань» с тренером-дебютантом.

Вергун против Ведищева

Клуб из Екатеринбурга в прошлом году выиграл два матча серии у «Зенита» в первом раунде плей-офф, а в этом сезоне стал только сильнее. Подопечные Ростислава Вергуна уверенно стали лучшей командой за пределами топ-4, а сезонная серия с «Локо» закончилась со счетом 2-2. Причем два заключительных матча остались за уральцами. И если заключительную игру регулярки команды провели в полурезервных составах, то в начале марта «Уралмаш» выиграл дома у оптимального ростера кубанцев. Героями того матча стали Хэйден Далтон и Антон Карданахишвили, пришедшие из «Самары» в середине сезона, а также лучший снайпер регулярки Джеремайя Мартин. Сдержать Мартина — основная задача игроков «Локо». А если их связка с Октавиусом Эллисом заработает, как изначально и предполагалось, то «Уралмаш» может рассчитывать на многое.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; один из&nbsp;фаворитов сезона-2024/25.«Зенит» — первый, противоречивый Аврамович, два аутсайдера. Как прошла регулярка Лиги ВТБ

Все-таки у соперника есть определенные проблемы. Из-за тяжелых травм Би Джей Джонсона и Карвела Андерсона тренерскому штабу пришлось интегрировать в состав двух новичков: Таджера Макколла и Джона Дженкинса, которые пока не показывают той же эффективности, как выбывшие легионеры. Плюс стоит отметить, что для Андрея Ведищева это будет первый опыт в плей-офф в качестве главного тренера. А это определенный риск, учитывая, что большинство матчей серии, скорее всего, будут решать в нервных концовках.

«Зенит» с приходом Алексея Шведа и Окаро Уайта пока не знает горечи поражений, закончив регулярку серией из 20 побед подряд. Поэтому задача сине-бело-голубых на первый раунд плей-офф — впервые за три года пройти его без поражений. И это реально, учитывая, что «Парма» находится не в лучшем состоянии. В плей-ин пермяки без шансов проиграли «Пари НН», но смогли собраться на решающий матч с МБА.

Единственный момент, который говорит в пользу команды Пашутина, заключается в том, что команда уже выполнила задачу на сезон и может сыграть в 1/4 финала в свое удовольствие. А если такие игроки, как Самсон Руженцев, Гарретт Нэвелс и Стэнли Уиттакер, поймают кураж, то остановить их будет непросто. Особенно в переполненном «Молоте», так что мы вполне можем увидеть несколько конкурентных игр.

Баскетболист «Автодора» Калеб Агада
Калеб Агада.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Надежда на Калеба и Алекса

УНИКС в серии с «Автодором» постарается наиграть двух новичков — Маркуса Кина и Дэррана Хиллиарда, пополнивших коллектив перед плей-офф. Однако даже этот фактор вряд ли поможет саратовцам. В регулярке казанцы три раза из четырех разгромили подопечных Богичевича, и в плей-офф картина вряд ли изменится. Постоянный прессинг коллектива Велимира Перасовича очень неудобен для шестых «сеяных», не обладающих мощной скамейкой. При этом интересно, как себя в матчах плей-офф покажет лидер «Автодора» Калеб Агада, который в регулярке показал, что способен пойти на повышение.

Сергей Карасев.«Подписания Шведа и Уайта были просто идеальными». Карасев — о причинах победной серии «Зенита»

Также чудеса в плей-офф может продемонстрировать и Алекс Хэмилтон. Разыгрывающий «Пари НН» был близок к трипл-даблу в матче плей-ин с «Пармой» и наверняка подойдет к серии с ЦСКА во всеоружии. Напомним, что в регулярном чемпионате из четырех очных встреч три остались за красно-синими и один раз успех праздновали игроки из Нижнего. В родных стенах волжане обретают дополнительные силы, добыть победу на их паркете — задача не из простых. Поэтому действующим чемпионам так важно обеспечить необходимый задел на домашних играх и отправиться на выезд с позитивным настроем.

Четвертьфиналы 1 и 2
«Зенит» — «Парма»
«Локо» — «Уралмаш»
Даты: 22, 24, 27, 29 апреля*, 2 мая*
Четвертьфиналы 3 и 4
ЦСКА — «Пари НН»
УНИКС — «Автодор»
Даты: 23, 25, 28, 30 апреля*, 3 мая*
Четвертьфинальные серии проходят до трех побед по схеме 2+2+1
* Если потребуется

Баскетбол
БК Зенит
БК УНИКС
БК ЦСКА
Читайте также
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
На Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевская сопка
СМИ сообщили о планах Великобритании нарастить производство оружия
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
Овечкин ответил
«Купол Донбасса» сорвал 269 атак украинских БПЛА на инфраструктуру ДНР за неделю
Популярное видео
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя