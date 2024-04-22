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Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:15

Рэтан-Мэйс Первый! Игроки Лиги ВТБ выбрали лучшего в регулярке-2023/24

Баскетболисты Единой лиги ВТБ признали Рэтан-Мэйса лучшим игроком регулярки
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Кирилл Бурдаков
Статистик
Баскетболист «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс
Ксавьер Рэтан-Мэйс.
Фото БК «Енисей»
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По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который впервые провел «СЭ», лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата признан канадский легионер «Енисея», побивший, казалось бы, «вечный» рекорд турнира.

В анонимном опросе генменеджеров Лиги ВТБ, который «СЭ» проводил в конце декабря 2023-го, Ксавьер Рэтан-Мэйс набрал больше всего голосов руководителей клубов сразу в трех ключевых номинациях: «Лучший защитник», «Лучший трансфер», «Лучший легионер». Спустя 3,5 месяца и окончания регулярки выбор в пользу канадца, выигравшего гонку снайперов и давно обеспечившего «Енисею» место в плей-офф, сделали и игроки турнира.

Лучшие игроки регулярки Лиги ВТБ-2023/24
 

Отметим, что в голосовании, проводимом «СЭ» в этом месяце, поучаствовали 140 баскетболистов — по 10 от каждой команды Единой лиги. Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось три балла, за второе — два, за третье — один.

 
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Движение к тысяче

Рэтан-Мэйс проводит выдающийся сезон. В регулярном чемпионате Ксавьер провел 10 матчей, в которых набрал 30 и больше очков (еще в шести играх остановился на отметке 29). А 42 очка канадца в домашнем матче «Енисея» против «Пармы» — третий результат в истории лиги. Казалось, что постепенно результативность игрока снизится, но даже с суперопекой он продолжил выдавать один феерический матч за другим (к тому же отдавая по 4,4 передачи в среднем за игру), а «Енисей» уверенно двигался к попаданию в плей-офф. В итоге задача была решена уже в конце января.

На втором этапе Рэтан-Мэйс, который признался, что получает гораздо больше удовольствия в матчах с топ-клубами, смог побить рекорд Кита Лэнгфорда по количеству очков, проведя самый результативный сезон в истории турнира. Следующая цель Ксавьера — набрать 1000 очков за один сезон (сейчас 941). Это барьер, который пока никому не покорялся в европейском баскетболе. У Рэтан-Мэйса есть на это как минимум четвертьфинальная серия с ЦСКА.

Лучшие игроки регулярки Лиги ВТБ-2023/24: топ-10 без своей команды
 

Выдающаяся статистика Ксавьера стала для всех неожиданностью. Во-первых, в прошлом сезоне его показатели в чемпионате Турции были почти в два раза ниже (13,6 очка). Во-вторых, красноярцы подписали экс-защитника «Мемфиса» на флажке, когда у них сорвалась другая сделка. С другой стороны, работоспособность защитника впечатляет. На тренировки команды он приходит за два часа, чтобы поработать в спортзале. А на Матч звезд Единой лиги-2024 Рэтан-Мэйс приехал за несколько дней до события в компании с личным тренером. Ребята сняли зал и целенаправленно готовились к Матчу звезд. Да, там защитник не смог показать свой лучший процент попаданий (возможно, из-за слишком большого желания) и получить приз MVP (достался Девону Акун-Перселлу). Зато Рэтан удержал высокую планку в официальных матчах и получил высокую оценку коллег по итогам регулярки.

 
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Без россиян в топ-10

Рэтан-Мэйс занял первые места в голосовании шести команд (в пяти с отрывом), а также вошел в топ-3 сразу у 13 клубов из 14. Наиболее высоко его оценили в «Енисее» (21 очко из 33 возможных), «Минске» (17) и «Самаре» (15). Ближайший преследователь Ксавьера — лидер УНИКСа Ненад Димитриевич — получил больше всего баллов сразу от двух топ-клубов. Помимо казанцев (23 из 33), Нено отметили игроки ЦСКА (21), которым он отгрузил 78 очков в двух матчах второго этапа регулярного сезона (отправив в отставку своего земляка Эмила Райковича).

В «Зените» ожидаемо проголосовали за Томаса Эртеля (15), а в «Локомотиве-Кубань» — за Окаро Уайта (12). Еще в одной команде, игравшей в топ-6 — «Парме», — также больше всего баллов получил одноклубник Би Джей Джонсон (24). MVP января в итоге стал третьим (47), заметно отстав от двух лидеров, но зато опередив Эртеля (39) и самого эффективного игрока регулярки Октавиуса Эллиса из «Уралмаша» (38).

Лучшие игроки регулярки Лиги ВТБ-2023/24: за кого голосовали команды
 

В топ-10 также попали Джален Рейнольдс (29), Винс Хантер (25), Девон Акун-Перселл (24), Маркелл Джонсон (20) и Трент Фрейзер (20). То есть в десятке лучших три представителя «Зенита» (Фрайзер, Хантер, Эртель), два — из УНИКСа (Димитриевич, Рейнольдс) и ни одного представителя ЦСКА. Лучшим из армейцев стал Каспер Уйэр (17), занявший 11-е место. Это можно объяснить тем, что американский разыгрывающий пропустил из-за травмы большинство матчей второй части регулярки, а его клуб выиграл всего 3 матча из 10. Играй Каспер, он бы наверняка расположился выше.

Лучшие игроки регулярки Лиги ВТБ-2023/24: игроки, за которых проголосовали больше чести команд
 

В первой десятке сразу семь американцев, а также по одному представителю Канады, Северной Македонии и Франции. Больше всего баллов из россиян заработал защитник «Зенита» Георгий Жбанов (12), занявший в итоге 13-е место. В топ-30 также попали Дмитрий Кулагин (УНИКС, 11), Илья Попов («Руна», 11), Андрей Воронцевич (УНИКС/«Пари НН», 9), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 8), Евгений Бабурин («Пари НН», 7), Александр Ганькевич (ЦСКА/«Пари НН», 6), Евгений Воронов (МБА, 6), Руслан Абдулбасиров («Парма», 5), Сергей Балашов («Енисей», 5) и Сергей Карасев («Зенит», 5).

Интересно, что Жбанов, Воронцевич, Мартюк и Карасев поставили себя на первое место. Не нашли себе конкурентов еще 11 игроков турнира, включая Рэтан-Мэйса и Димитриевича. Ксавьер также проголосовал за партнера по задней линии в «Енисее» Джеремайю Мартина и лидера УНИКСа. Нено поставил своего главного конкурента на второе место, на третье — центрового казанцев Рейнольдса.

Интересно, что всего двум респондентам удалось назвать тройку лидеров в правильном порядке — Рэтан-Мэйс, Димитриевич и Би Джей Джонсон. Коллективное мнение угадали разыгрывающий «Руны» Андрей Сопин и тяжелый форвард «Самары» Раде Загорац.

Лучшие игроки регулярки Лиги ВТБ-2023/24: претенденты
 
Баскетбол
БК Енисей
БК Зенит
Кит Лэнгфорд
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