ЦСКА и «Локо» выдали матч-триллер. Ярость Пистиолиса и отказ прийти на пресс-конференцию

Ведищев второй раз обыгрывает ЦСКА, но теряет Мартюка.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон-2024/25

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 106:104 (30:29, 24:29, 25:28, 25:20)

ЦСКА: Тримбл (35), Аврамович (23), Жан-Шарль (11), Уэйр (10).

«Локомотив-Кубань»: Мартюк (27 + 10 подборов), Миллер (16 + 8 передач + 5 подборов), Андерсон (13 + 5 подборов), Кливленд (12 + 7 передач), Гудумак (11).

«Мегаспорт». 7923 зрителей.

«Локомотив-Кубань» выдал классный матч c ЦСКА в Москве. Краснодарцы контролировали ход игры на протяжении 37-38 минут, но баскетболисты хозяев смогли показать свой класс в концовке и едва не спасли игру (Алекс Аврамович кидал трехочковый на победу). А эпизод при вводе мяча «Локо», когда технический фол получил Никита Курбанов в самой концовке, придал игре особый характер. Наставник ЦСКА Андреас Пистиолис вырвался на площадку и высказал все, что думает об арбитрах. В итоге тренер был удален, а представители армейцев не явились на пресс-конференцию.

Спорный технический и несколько перформансов

Это был один из лучших матчей сезона Единой лиги. У «Локо» солировал Андрей Мартюк, набравший 17 очков за половину, а в четвертой четверти штурмовавший элитную отметку в 30 очков. Но второй раз в карьере выбить тридцатку не получилось. Андрей промазал из-под кольца, а буквально в следующем эпизоде получил травму голеностопа, неудачно приземлившись после эффектного блок-шота. «Андрей подвернул голеностоп. Какое-то время будет восстанавливаться. Больше сказать пока не могу, надо увидеть снимки», — подчеркнул Андрей Ведищев.

В концовке Мартюка заменил Кирилл Елатонцев и сделал это очень успешно. Блок-шот Кирилла на Уэйре — один из ключевых эпизодов последних минут. Также стоит отметить классную игру новичка «Локо» Александра Гудумака на обоих концах площадки.

Андреас Пистиолис. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У ЦСКА же суперматч выдали Мело Тримбл и Алекса Аврамович. Если первый набрал львиную долю своих очков в первой половине, сохраняя армейцев в игре (гости попадали с невероятным процентом), то серб был суперэффективен в концовке. Забивал очень красивые и важные мячи, но спасти свою команду не сумел. «Самый ли это сложный матч в моей тренерской карьере? Это еще предстоит осмыслить, но думаю, что на старте сезона были и более сложные игры лично для меня. Сейчас я уже набрал форму (улыбается). Так что матч с ЦСКА был сложным, но не самым», — заявил наставник железнодорожников.

Ключевой же эпизод встречи случился за 8 секунд до конца. Владислав Емченко выносил мяч из-за лицевой (+2 у «Локо»), и судьи решили наказать неспортивным фолом форварда хозяев Никиту Курбанова. «Как это виделось с моей стороны? Я выносил мяч из-за лицевой, а Никита Курбанов заступил за линию. Когда так делают в последние две минуты, это технический фол. Антониус [Кливленд] не забил два штрафных, потрепав нам нервы, но главное, что одержали победу над действующим чемпионом», — заявил после игры Емченко.

По информации «СЭ», у ЦСКА есть вопросы относительно действий Дмитрия Узинского в этом эпизоде. Армейцы считают, что форвард совершил фол в нападении в отношении Каспера Уэйра, но судьи не заметили этого момента. Официальных же заявлений от армейцев не последовало.

Игрок и тренер хозяев не явились на пресс-конференцию после матча. «По решению тренерского штаба, — отметил пресс-атташе ЦСКА Николай Цынкевич. — Приношу извинения представителем СМИ и лиге».

В Единой лиге оперативно отреагировали на ком необычных событий. «Единая лига внимательно пересмотрит последние две минуты матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» на предмет судейских решений», — подчеркнули «СЭ» в пресс-службе международного турнира.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Много героев

Драматичная и отчасти скандальная концовка затмила саму игру, которая была очень яркой. «Это был сверхрезультативный матч, на двоих команды набрали 210 очков, — рассказала «СЭ» генеральный директор Единой лиги Илона Корстин. — Было много ярких моментов, много героев. В составе «Локо» блистал Андрей Мартюк. Здорово, что российские игроки выходят на лидирующие позиции. Когда Андрей получил травму, на паркет вышел Кирилл Елатонцев и тоже сыграл великолепно. Еще у гостей выделила бы Патрика Миллера, который классно отработал на обоих концах площадки, играл с большим желанием. У ЦСКА, конечно, в огне был Мело Тримбл, набравший 35 очков. Алекса Аврамович выдал великолепную концовку. Обе команды боролись до конца. В какой-то момент казалось, что у гостей комфортная разница, но в итоге ЦСКА совершил камбэк и подарил непредсказуемую концовку. В ней нервы у всех были на пределе, а удаление Пистиолиса стало апогеем. Могу сказать, что такие игры — украшение сезона Единой лиги. Считаю, что уровень таких матчей точно не хуже уровня игр Евролиги. А по накалу такое ощущение, что мы наблюдали за матчем плей-офф, а не регулярки. Очень порадовала атмосфера. Полные трибуны, которые болели с невероятной отдачей, много детей в зале. Этим и прекрасен баскетбол».

Далее ЦСКА дома играть с «Автодором» (22 января), а «Локо» 25 января на своем паркете примет «Енисей».