«Зенит» показал звездных новичков, УНИКС учится играть без Димитриевича, у МБА новый топ-юниор

Итоги Кубка Кондрашина и Белова-2024.

Кубок Кондрашина и Белова-2024. Финал

«Зенит» — УНИКС — 63:50 (19:17, 13:15, 13:11, 18:7)

«Зенит»: Мун (13), Хантер (12 + 6 подборов), Спеллмен (11 + 8 подборов)

УНИКС: Лопатин (13 + 6 подборов), Рейнольдс (11 + 9 подборов), Тейлор (10 + 5 передач)



Матч за третье место

«Пари НН» — МБА-МАИ — 75:65 (23:12, 18:16, 21:21, 13:16)

«Пари НН»: Нуталл (13), Джуришич (12 + 6 подборов), Карпенков (11 + 5 подборов)

МБА-МАИ: Зубков (15), Трушкин (10)



MVP: Винс Хантер

Символическая пятерка: Ксавьер Мун, Зак Нуталл, Сергей Карасев, Андрей Зубков, Джален Рейнольдс.

«Зенит» четвертый год подряд выиграл домашний предсезонный турнир «Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова». Второй год подряд подопечные Чави Паскауля обыграли в финале УНИКС, а в матче за третье место «Пари НН» был сильнее МБА. Плотными получились и полуфиналы, где фавориты только в заключительной четверти смогли переломить ход борьбы в свою пользу. Приводим несколько выводов о турнире, который предвещает старт первых официальных игр сезона.

Мощная селекция

«Петербургский клуб, как обычно, впечатлил серьезными приобретениями — уверен, что Пойтресс, Бэйкон, Мун, Воронцевич, Щербенев хорошо впишутся в команду и сине-бело-голубые снова будут фаворитами сезона», — говорил в августе «СЭ» президент ЦСКА Андрей Ватутин. Однако в полном составе Чави Паскуаль собрал своих подопечных только за пять дней до первого матча сезона. Бэйкон, долго оформлявший визу, приехал буквально накануне решающего матча Кубка Кондрашина и Белова и попросился сыграть в матче с УНИКСом. За 15 минут на паркете Дэрил набрал 4 очка, бросил 0/5 трехочковых, но желание звездного игрока быстрее влиться в коллектив заслуживает уважения.

А вот проведшие полноценную предсезонку Ксавьер Мун, Омари Спеллмен и Алекс Пойтресс (который прекрасно знает требования Паскуаля) уже выходят на первые роли. Особенно порадовал Мун, который был лидером команды в финале и заслуженно был признан лучшим разыгрывающим турнира.

«Опций в атаке стало больше, — отметил «СЭ» капитан «Зенита» Сергей Карасев. — У нас появились Мун и Бэйкон, которые могут решать один в один. Плюс остался Трент, способный одинаково эффективно действовать на позиции первого-второго номера. Есть люди, кто может попадать с периметра с хорошим процентом, есть большие с разным атакующим арсеналом. Всегда хорошо, когда у тренера такая альтернатива и угроза исходит не от одного-двух игроков. Так что с нетерпением жду начала официальных матчей».

«Зенит» — УНИКС — 63:50. Фото БК УНИКС

Укрепление ротации

13 сентября «Зенит» и УНИКС встретятся друг с другом в Москве в рамках группового этапа Суперкубка Лиги ВТБ. С высокой долей вероятности этот матч определит финалиста турнира. В Петербурге казанцы играли без двух своих ключевых игроков — Луи Лабери и Девона Акун-Перселла. С ними у УНИКСа будет другая команда.

Впрочем, на Кубке Кондрашина и Белова можно было увидеть, как Велимир Перасович собирается играть без уехавшего в «Милан» Ненада Димитриевича. Тони Тейлор игрок похожего стиля, но пока ему непросто освоиться в системе хорватского тренера. Поэтому львиную долю атак на себя забирали Маркос Найт и Джален Рейнольдс. Этого хватило, чтобы на равных бороться с хозяевами паркета на протяжении трех четвертей. Решающий отрезок команда провалила (всего 7 набранных очков), однако из такого поражения можно сделать много полезных выводов.

Еще заметно, что УНИКС смог укрепить ротацию за счет Александра Платунова и Андрея Лопатина. В товарищеских матчах оба уверенно смотрелись в построениях Перасовича. Теперь бы перенести эту уверенность и в официальные матчи.

МБА-МАИ, который придерживается концепции выступления без легионеров, здорово смотрится в межсезонье. В конце августа москвичи обыграли ЦСКА в оптимальном составе (86:73), а в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова до середины четвертой четверти на равных бились с «Зенитом». В состав команды здорово вписался экс-капитан петербургского клуба Андрей Зубков, а также несколько совсем молодых ребят.

Отдельно хочется сказать про 18-летнего Максима Огаркова. Воспитанник «Тимирязевской» так уверенно проводил свои минуты на паркете «КСК Арены», что стало понятно, почему в межсезонье в МБА решили выйти из соглашения с Сергеем Клюевым, а журналисты пытались побольше узнать о молодом таланте у Василия Карасева. Тренер отметил, что заинтересован оставить большого в ротации первой команды. Так что скоро у любителей баскетбола будет возможность понаблюдать за Максимом в официальных играх.

Неплохо показал себя и Артем Антипов, который в августе перебрался из «Зенита-2» в «Пари НН». 20-летний форвард — воспитанник петербургской школы баскетбола, чемпион ДЮБЛ и двукратный победитель Единой молодежной лиги в составе «Зенита-М». Прошлый сезон игрок целиком провел в фарме петербуржцев, усилив молодежку лишь на финальной стадии чемпионата; в Суперлиге его средняя статистика — 6,9 очка и 4,9 подбора за 24 минуты на паркете. Теперь есть хорошие шансы закрепиться в Лиге ВТБ.

Отличная организация

Турнир посетило много почетных гостей, включая ветеранов советского баскетбола, в том числе Анатолий Штейнбок, Михаил Силантьев, Александра Овчинникова и Иван Едешко. Последний сделал символическое вбрасывание на финальном матче.

«Спасибо организаторам турнира и лично Александру Церковному за теплый прием, — отметил «СЭ» Иван Едешко. — Всегда с удовольствием приезжаю на Кубок Кондрашина и Белова, «Зенит» делает для ветеранов настоящий праздник. С каждым годом нам все тяжелее и тяжелее собраться вместе. Поэтому это бесценные минуты общения плюс возможность посмотреть качественный баскетбол».

Также на турнир приехал и президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко.

«Кубок Кондрашина и Белова — это очень яркая страница в соревнованиях для команд Единой лиги ВТБ. Турнир в Санкт-Петербурге организован на высоком уровне. Команды активно готовятся к предстоящему Суперкубку и регулярному сезону: уже можно увидеть рисунок игры, тренерскую мысль, новых игроков и то, как они вписываются в систему своих клубов. На мой взгляд, все четыре команды, которые в этом году участвовали в Кубке Кондрашина и Белова, сделали очень серьезные корректировки в сторону улучшения атаки, защиты, стратегии и игроков. «Зенит» подписал много звездных игроков с колоссальным опытом игры в Европе, НБА и других лигах. МБА-МАИ укомплектована со своей стратегией и философией, направленной на российских игроков. Ребята смотрятся очень неплохо. «Пари НН» прибавил по сравнению с прошлым неудачным сезоном. Видна работа нового главного тренера Сергея Козина, у него налажена коммуникация с игроками. Если говорить про УНИКС, то им сегодня в финале не хватало Девона Акун-Перселла и Луи Лабери, которые добавят разнообразия в атаке. Тем не менее стиль команды Велимира Перасовича считывается.

Сейчас самым главным моментом в комплектовании команд является четырехкруговая система чемпионата Лиги в сезоне-2024/25. Для нее 12 игроков будет маловато. Кубок Кондрашина и Белова дал возможность тренерам попробовать ротацию — играли практически все игроки. Через неделю уже Суперкубок, а после него практически сразу стартует сезон, все стараются подойти к нему в оптимальной форме», — сказал Кущенко.

Суперкубок стартует 11 сентября.