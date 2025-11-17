Форвард «Пармы» — о поворотном матче на старте сезона, соперничестве с ЦСКА и поездках в Сербию.

В рамках Winline Basket Cup в этом месяце пройдет еще один матч. 18 ноября ЦСКА на своем паркете примет «Парму». Поединки внутрисезонного Кубка — это яркое шоу, концертные номера, известные люди на трибунах. В числе гостей на предыдущих матчах были замечены рэпер Баста (Василий Вакуленко), актер Сергей Гилев, комик и телеведущий Антон Шастун, блогер Оксана Самойлова. В этот раз организаторы вновь готовят яркую программу, а игроки готовы сражаться на паркете. Противостояние ожидается упорное, учитывая, что в октябре пермяки обыграли армейцев в регулярке Единой лиги ВТБ. Перед матчем в Москве «СЭ» задал несколько вопросов игроку сборной России Льву Свинину, который в этом сезоне стал важным игроком ротации Евгения Пашутина.

Стал самоотверженнее и жестче в защитных действиях

— Поздравляю с победой над «Автодором» (15 ноября) и отличной статистикой дальних попаданий (4/6). Много работал над этим элементом летом?

— Большое спасибо за поздравления. Да, в матче с саратовцами действительно получилось хорошо попадать. Но надо сказать, что летом у меня вообще не было возможности поработать над дальним броском. Я сломал правую, свою сильную, руку и провел все лето в гипсе. Пришлось компенсировать это упорной работой над левой рукой.

— «Парма» идет в топ-6. Доволен стартом сезона?

— У нас получился достаточно хороший старт, но я уверен, что мы можем играть лучше и будем делать всё для этого. Правда, два первых матча мы проиграли, могли выигрывать у «Нижнего». Но, слава богу, дальше поймали свой баскетбол: начали лучше двигать мяч в нападении, действовать самоотверженно в защите. И все пошло как надо — с победы над ЦСКА. У нас очень дружная команда, причем не только на площадке, но и вне ее. Все очень близко общаются, и эта связь видна в игре — ребята не жадничают, доверяют друг другу.

— По сравнению с прошлым сезоном твое игровое время увеличилось вдвое. Как думаешь, в чем ты прибавил?

— Считаю, что в первую очередь это произошло из-за роста уверенности в себе. Я стал увереннее чувствовать себя на паркете. Плюс каждый молодой игрок завоевывает свои минуты через защиту — я стал самоотверженнее и жестче. Думаю, Евгений Юрьевич [Пашутин] это заметил и поверил в меня.

— Есть цель в этом году пробиться на Матч всех звезд? Или еще раз поучаствовать в данк-контесте?

— Конечно, есть мечта попасть на Матч звезд, но считаю, что говорить об этом еще рано. А что касается данк-контеста, то у меня в запасе есть несколько крутых данков, которые я не показал в прошлом году. Тогда получил яркие эмоции от всего мероприятия, благодарен за возможность поучаствовать, и, конечно, есть желание повторить.

— На старте сезона многие обсуждают уверенную игру твоего партнера и друга Глеба Фирсова. Как думаешь, он уже один из лучших центровых чемпионата? Зарубаетесь с ним после тренировок?



— Я невероятно рад за своего близкого друга Глеба. Он начал сезон просто колоссально, очень сильно. Я, конечно, поддерживаю его во всем и очень за него счастлив. Он и сам понимает, что рано останавливаться и ему еще есть что показать. Мы с ним лучшие друзья в команде. И, конечно, на тренировках мы постоянно зарубаемся — всегда, всегда! Я думаю, все знают, что лучшие друзья как раз больше всех и соперничают между собой, троллят друг друга, но при этом мы очень близкие люди — как в баскетболе, так и в обычной жизни.

Фото Global Look Press

Мы способны обыграть любую команду в лиге

— 18 ноября вы вновь сыграете с ЦСКА, на этот раз в рамках Winline Basket Cup. За счет чего удалось обыграть армейцев в Перми?

— Победа удалась нам во многом благодаря нашим болельщикам — они с первых же секунд погнали нас вперед. Мы поняли, что надо играть от сердца, жестко, кость в кость. Уверен, что победили мы в первую очередь за счет защиты и благодаря поддержке наших фанатов. Как раз в том матче с ЦСКА я, думаю, и доказал, что могу играть в обороне на высоком уровне.

— Способны повторить этот результат в Москве?

— Конечно. Мы способны обыграть любую команду в лиге. Но все зависит только от нас самих: как мы начнем игру, как будем ее вести, как сыграем в защите.

— Кто самый опасный игрок в составе ЦСКА?

— ЦСКА — очень сильная команда, где каждый игрок способен принести результат. Но если выделять, то, конечно, назову Мело Тримбла. Индивидуально очень сильный игрок. И еще хочу выделить моего хорошего друга Самсона Руженцева. Он стал получать хорошие минуты и доказывать свою состоятельность на площадке.

— Скоро выезд в Сербию на матч с «Мегой». Приятно, что в лигу вернулась международная история?

— Конечно, очень приятно. Играть на международной арене — это всегда круто. Но я немного побаиваюсь этой поездки, если честно. Я был в Сербии два раза: первый раз со сборной U18 попал в больницу с инфекцией желудка; второй раз этим летом — сломал руку. Надеюсь, в третий раз все пройдет без казусов.

— «Мега» удивляет на старте. Что можешь сказать про молодых парней из сербского клуба?

— «Мега» — молодой клуб с большими амбициями. Они хорошо показали себя в первых двух встречах Кубка. Команда хорошо бежит, здорово стреляет из-за дуги и дисциплинированно действует в защите. Да, они молодые, но очень сильные индивидуально. В своей лиге АБА играют таким же молодым составом против более опытных команд. Так что они в состоянии на равных бороться с такими клубами, как ЦСКА и «Локомотив». Мы со сборной России U20 этим летом играли против сборной Сербии нашего года рождения, и там выступал Сава Дрежич, разыгрывающий «Меги». Это игрок с отличным видением площадки и очень опасный на периметре. Будет приятно сыграть с таким соперником еще раз и взять индивидуальный реванш.