«Локо» сорвал ЦСКА свидание с Итудисом. Краснодарцы вновь обыграли армейцев в овертайме

Столичной команде не хватило 44 очков от Каспера Уэйра.

Суперкубок Единой лиги ВТБ

Четвертьфиналы

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 100:98 (18:24, 23:21, 32:25, 13:16, 14:12)

«Фенербахче» — МБА — 94:79 (16:21, 27:22, 27:14, 24:22)

ЦСКА не смог выйти в полуфинал Суперкубка, в драматичном матче уступив «Локомотиву-Кубань». Краснодарский клуб наносит армейцам второе болезненное поражение подряд и выходит на «Фенербахче».

Шанс для молодых

Казалось, что в межсезонье «Локо» сумел сохранить всех важных игроков ротации, а также укрепиться центровым сборной Словении Джорданом Морганом и лидером «Минска» Владиславом Близнюком. Однако в первый день Суперкубка стало известно, что клуб по обоюдному согласию сторон расторг контракт с центровым Крисом Хортоном, а также, что из-за проблем с документами в Москве не сможет сыграть самый результативный игрок команды прошлого сезона Джайлен Барфорд.

Именно точный бросок Барфорда позволил «Локо» стартовать в Суперкубке-2022 с победы над «Зенитом». В этом году в первом матче турнира краснодарцы встретились с ЦСКА. Если вспомнить прошлогодний плей-офф Единой лиги, то противостояние вполне себе принципиальное. Напомним, что в полуфинале армейцы, имеющие в своих рядах Николу Милутинова и Алексея Шведа, проиграли команда Александера Секулича в семи матчах.

За лето московский клуб сильно изменился. Москвичи расстались с высокооплачиваемыми Шведом и Милутиновым, а также Давидовацем, Кэйкоком, Комоловым и Муром. Им на смену пришли статусные легионеры Тони Джекири, Амат М'Байе и Мело Тримбл, а также из Саратова был приглашен один из главных талантов поколения Никита Михайловский.

Секулич перед матчем отметил, что после этих изменений ЦСКА стал только сильнее. Эмил Райкович, в свою очередь, посетовал на отсутствие Тримбла, получившего мышечную травму на недавнем предсезонном турнире в Турции. «Но это шанс для молодых игроков — Карданахишвили и Руженцева — получить больше времени, проявить себя. Мы используем большую ротацию, чтобы лучше подготовиться. У «Локо» практически та же команда, даже сильнее. Они добавили Моргана, еще одного «большого», при этом сохранили тренера и большинство игроков. Думаю, их уровень подготовки должен быть лучше, чем у других, потому что не пришлось многое менять».

Однако первая четверть показала, что готовность ЦСКА также на очень высоком уровне. Каспер Уэйр забивал сумасшедшие мячи, очень полезны в атаке были Самсон Руженцев и Антон Астапкович, а в защите Джекири выглядел неприступной стеной. Армейцы уверенно забрали первую четверть, но во второй соперник начал приближаться. Этому предшествовала травма Астапковича. Форвард ЦСКА долго не мог подняться с паркета после болезненного столкновения, и хозяева растеряли восьмиочковое преимущество (35:35). Райкович взял тайм-аут, после которого Уэйр и компания организовали еще один рывок (8:1), но «Локо» усилиями Мартюка и Узинского вновь подобрался максимально близко.

Развязка с овертаймом

После перерыва команды играли на встречных курсах, а процент реализации был максимально высоким. В итоге в третьей четверти на двоих коллективы набрали 57 очков! «Локо» был впереди, но разница в счете была символическая (73:70). Особенно учитывая, что в составе ЦСКА был Уэйр. За 24 минуты на паркете он успел набрать 36 очков!

В заключительном отрезке на первые роли вышли молодые игроки «Локо». Владислав Емченко был великолепен в защите, а Щербенев, как и в решающем матче полуфинала, стал раз за разом забивать дальние броски. Краснодарцы вышли вперед («+6»), но развить успех не получилось. Команды зашли в клатч со счетом 84:83 в пользу гостей. За 1:20 Ухов попал важный трехочковый и вывел ЦСКА вперед (86:84). «Локо» ответил проход Акун-Перселла (86:86). Затем Уэйр и Щербенев свои попытки не реализовали. В последней атаке Руженцев бросал на победу, но запустил «сквозняк». Овертайм.

Его «Локо» начал максимально мощно. Морган забил с фолом, Уаэйт забросил «треху», а потом и два штрафных (94:86). У ЦСКА оставалось 2,5 минуты, но чуда совершить не получилось.

В полуфинале «Локо» сыграет с «Фенербахче», который тренирует Димитрис Итудис. Греческий специалист, золотыми буквами вписавший свое имя в историю ЦСКА (две победы в Евролиге и шесть — в Лиге ВТБ), мог впервые встретиться с московской командой в новом статусе. Не вышло.

В своем четвертьфинале «Фенер» обыграл МБА. Отметим, что московский клуб навязал борьбу турецкому гранду. После первой половины на табло горел равный счет — 43:43. В третьей же четверти класс постоянного участника евролиги дал о себе знать. Тем не менее команда Василия Карасева заслуживает аплодисментов за высочайшую самоотдачу.