Елатонцев и Кливленд сделали разницу, «Локо» обыграл ЦСКА

Молодой российский центровой утверждается в роли лидера и главного снайпера краснодарцев.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 69:65 (13:26, 20:9, 10:15, 26:15)

«Локомотив-Кубань»: Кливленд (18 + 7 подборов), Елатонцев (14 + 9 подборов), Джонсон (11 + 8 подборов).

ЦСКА: Тримбл (15), М'Бай (10), Уэйр (10).

СК «Баскет-Холл». 5898 зрителей.

«Локомотив-Кубань» сумел взять реванш у действующих чемпионов за поражение в первом круге в Москве. В Краснодаре подопечные Андрея Ведищева отыграли отставание в 15 очков и победили в напряженной концовке. У героя встречи Кирилла Елатонцева лучший матч в Лиге ВТБ по эффективности (25 баллов), а также два точных трехочковых из двух попыток (4/4 — по сезону).

Рывок за рывком

Декабрьский отрезок оказался непростым для обеих команд. «Локо» уступил в двух матчах из пяти, причем поражения пришлись не от прямых конкурентов, а от «Пармы» и «Самары» (последние к тому моменту имели в составе всего одного легионера). Андрей Ведищев заявил об «эмоциональной и физической усталости игроков», связанной с длинным выездом, а также подтвердил «потерю концентрации».

ЦСКА вернул себе единоличное лидерство в таблице благодаря осечке «Зенита» в матче с УНИКСом. Команда Андреаса Пистиолиса уверенно шла по турниру с результатом 18-2, но после перерыва на матчи сборных в ноябре качество игры заметно снизилось. Об этом говорил и главный тренер, и президент москвичей Андрей Ватутин в интервью «СЭ»: «В такие моменты складывается ощущение, что многие баскетболисты начинают искать предел прочности, тот минимальный уровень старания, который все же позволит зарабатывать победы. И поражение от основного претендента на чемпионство («Зенита» в начале декабря) просто обязано встряхнуть команду».

И первая четверть показала решительный настрой армейцев: они начали матч с рывка 12:0 (три перехвата от Никиты Курбанова). Свои первые очки хозяева набрали только на четвертой минуте (после прохода Патрика Миллера) и постепенно выравняли игру. Тем не менее в дебюте второй четверти гости повели «+15». Ситуация изменилась, когда на паркет вышли Дмитрий Узинский, Кирилл Елатонцев и Антониус Кливленд. Россияне очень классно отрабатывали в защите, а американец попал несколько важных бросков. Кубанцы пропустили во второй четверти всего 9 очков, и ушли на большой перерыв на расстоянии всего одной атаки от соперника (33:35).

В третьей четверти «Локо» впервые вышел вперед после классных действий Кирилла Темирова (39:37), однако следом хозяева пропустили еще один рывок (9:0), который стал возможным за счет отличной игры Тони Джекери. Этого хватило, чтобы получить довольно солидный перевес перед заключительной десятиминуткой (50:43).

Айзейя Уэйли и Алекса Аврамович. Фото Единая лига ВТБ

Кризис Алексы?

Однако начало четвертой четверти оказалось для ЦСКА максимально провальным. Елатонцев царил под кольцом, а после того, как 22-летний центровой забил с фолом, ответный рывок составил 11:0. Пистиолис взял тайм-аут и убрал с паркета Аврамовича. Вскоре в игре снова наступил перелом. Елатонцев забил свой второй трехочковый в матче и, казалось, нокаутировал соперника (57:53). Однако две потери подряд привели к тому, что гости вновь вышли вперед (57:58).

Неудивительно, что судьба встречи решилась лишь в драматичной концовке. За 30 секунд до конца дальнее попадание Кливленда вывело хозяев вперед (64:61). В ответной атаке Тримбл дважды промахнулся из-за дуги. Би Джей Джонсон с линии еще увеличил отрыв хозяев — 65:61, но «треха» Антона Астапковича за 9 секунд до финальной сирены вернула интригу в матч (65:64).

После тайм-аута Ведищева игра перешла в стадию тактических фолов, где лидеры кубанцев проявили завидное хладнокровие. Джонсон и Миллер реализовали все четыре своих штрафных, благодаря чему «Локо» сохранил победный счет.

Эта победа позволила «Локо» догнать идущий третьим УНИКС. У обеих команд теперь по 16 побед в 21 матче. А вот форма лидера ЦСКА Аврамовича вызывает вопросы. С «Зенитом» Алекса набрал всего 5 очков, в Краснодаре ограничился 8 очками. Также в последних пяти матчах лучший обороняющийся игрок Олимпиады не сделал ни одного перехвата.