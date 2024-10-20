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Сегодня, 21:45

Ведищев опередил Родионова. «Локо» пока не собирается останавливаться

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и одержал восьмую победу подряд
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Баскетболисты «Локомотива» Патрик Миллер, Би-Джей Джонсон, Антониус Кливленд и Айзейя Уэйли (слева направо).
Фото БК «Локомотив-Кубань»
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Восемь побед подряд на старте сезона.

Единая лига ВТБ
Регулярный сезон-2024/25
«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 78:71 (20:13, 20:16, 18:17, 20:25)
«Локомотив-Кубань»: Квитковских (16 + 7 подборов), Кливленд (15), Джонсон (13 + 7 подборов)
УНИКС: Рейнольдс (18 + 11 подборов), Найт (16), Акун-Перселл (14)
СК «Баскет-холл» (Краснодар). 5020 зрителей

«Локомотив-Кубань» продолжает удивлять на старте сезона. Команда, которую в качестве главного тренера возглавляет президент железнодорожников Андрей Ведищев, одержала восьмую победу подряд. Причем Антониус Кливленд и компания уже прошли серьезные тесты, обыграв на выезде «Зенит» и дома «Уралмаш». На этот раз краснодарцы не оставили никаких шансов УНИКСу. Вице-чемпионы прошлого сезона вновь не смогли сыграть оптимальным составом и потерпели третье поражение от прямых конкурентов.

Разница от Кливленда

На старте сезона лидеров казанцев замучили травмы. В Суперкубке не смог сыграть Луи Лабери, а в финальном матче с ЦСКА повреждение получил Маркос Найт. Последний не смог помочь своей команде в проигранных встречах с теми же армейцами и «Зенитом» в регулярке. Не смог сыграть с петербургским клубом и Девон Акун-Перселл. К матчу недели с «Локо» казалось, что Велимир Перасович наконец-то сможет использовать всех своих ключевых баскетболистов, но повреждение получил капитан команды Дмитрий Кулагин.

Без российского защитника, который сейчас играет важнейшую роль в коллективе, УНИКС очень слабо выглядел в Краснодаре. «Локо», в свою очередь, вышел на паркет без Карвела Андерсона. Однако ростер команды Ведищева настолько велик, что они могут позволить себе оставлять без игрового времени Дмитрия Узинского — у одного из лучших защищающихся игроков турнира нет повреждения. Впрочем, кого это волнует, пока «Локо» продолжает побеждать. Особенно так уверенно, как в это воскресенье, 20 октября.

Ксавьер Мун (&laquo;Зенит&raquo;) и&nbsp;Каспер Уэйр (ЦСКА). ЦСКА и «Зенит» выдали лучший матч старта сезона. Нервная концовка — в пользу армейцев

Рывок 8:0 на старте, 26:15 в середине второй четверти, 40:29 — к перерыву. Хозяева полностью контролировали ход матча в первой и второй четверти, и, что приятно, очень важную роль в этом играли россияне. В стартовой пятерке опять появился 19-летний Всеволод Ищенко, который отлично провел отведенные ему 13,5 минуты. Владислав Емченко закрыл первую четверть сложнейшим средним с сопротивлением и трехочковым. Антон Квитковских стал самым эффективным (21) и результативным игроком своей команды (3/5 — трехочковых, 6/9 — с игры), хотя провел всего 20 минут.

УНИКС же было не узнать в первой половине. Всего 35% с игры, и это можно объяснить полным отсутствием комбинаций. Почти все атаки лидеры казанцев завершали после индивидуальных действий. Вероятно, это объясняется отсутствием Кулагина и, возможно, слабейшей игрой после переезда в Россию от Тони Тейлора. За весь матч у УНИКСа всего 14 передач. Так матчи не выиграть. Впрочем, в третьей четверти появилась надежда на камбэк. «Локо» все-таки допустил один провал, проиграв пятиминутный отрезок со счетом 1:12. Разница сократилась до семи очков, но тут в дело вступил Антониус Кливленд. Один из самых статусных новичков межсезонья набрал шесть очков подряд. Причем его постер-данк через Исмаэля Бако наверняка возглавит хит-парад лучших моментов недели.

Начать с рекорда

Этот момент не только взбодрил игроков «Локо» и отправил в нокаут гостей. Вскоре разница стал составлять 20 очков, после еще одной «трехи» Квитковских (71:51). Матч превратился уже в пустую формальность, и единственный вопрос заключался в том, какая будет разница. И тут стоит отдать должное Маркосу Найту, который продолжал бороться за каждый мяч и позволил своей команде избежать разгрома. Андрей Ведищев даже взял тайм-аут в концовке, чтобы напомнить железнодорожникам, что надо продолжать играть. Впрочем, вряд ли это расстроило переполненный «Баскет-холл», который отпраздновал очередную победу своей команды.

Ведищев же переписал достижение Владимира Родионова. Бессменный президент «Автодора» выиграл семь первых матчей в статусе главного тренера-дебютанта лиги. У Ведищева стало восемь побед. Да и в целом среди всех главных тренеров Лиги ВТБ только двое имели старт лучше: серб Саша Обрадович («Локомотив-Кубань», 9) и представитель Латвии Айнарс Багатскис («Пари НН», 10).

Впереди у Ведищева еще одно серьезное испытание — матч с ЦСКА в Москве (27 октября). Впрочем, до этого можно сравняться с Обрадовичем, выиграв в Нижнем Новгороде (24 октября). УНИКС же ждет выезд в Пермь и домашний матч с МБА.

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС

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