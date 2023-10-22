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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:30

«Локо» берет реванш у «Зенита» за поражение в Суперкубке. Секулич выиграл «матч жизни»

«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Зенитом» в матче Единой лиги ВТБ
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
«Локомотив-Кубань» — «Зенит».
Фото БК «Локомотив-Кубань»
Владислав Емченко (справа).
Фото БК «Локомотив-Кубань»
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Петербургскому клубу тяжело без Томаса Эртеля.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон-2023/24
«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 69:67 (15:20, 14:10, 24:17, 16:20)
«Локомотив»: Ведищев (17), Барфорд (16), Уайт (13)
«Зенит»: Фрайзер (19), Карасев (17), Дублевич (11 + 13 подборов)

«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в напряженной концовке домашнего матча. В клатче главными действующими лицами стали два молодых российских защитника «Локо» — Захар Ведищев и Владислав Емченко. Именно они брали на себя решающие броски и помогли своей команде обыграть фаворита сезона, скрасив неудачный старт в регулярке. «Зенит» мог выигрывать в заключительной атаке, но Адриан Морман не реализовал дальнюю попытку. Таким образом, в шести матчах чемпионата у сине-бело-голубых всего 50 процентов побед. Представить такое после победного Суперкубка-2023 было очень сложно.

Без Томаса, но с Девоном

Вывеска «Матч недели» в этот раз получалась необычной: идущий шестым «Зенит» приехал в гости к занимающему 12-е место «Локо». Краснодарцы продемонстрировали худший старт в своей истории: ранее никогда в Единой лиге клуб не терпел четыре неудачи в первых пяти играх. Сначала подопечные Александра Секулича уступили УНИКСу и «Парме», а за последние семь дней не смогли переиграть «Уралмаш» и «Енисей». Единственная победа состоялась в начале октября на своей площадке в матче с МБА.

Эксперты списывали эти неудачи на два фактора: форсированную подготовку к Суперкубку-2023, в котором команда добралась до финала (обыграв ЦСКА и «Фенербахче»), и травму Девона Акун-Перселла. Американский защитник получил повреждение в матче с «Зенитом» 24 сентября, пропустив начало регулярки. Девон поехал с командой в Красноярск, но в заявку так и не попал. С «Зенитом» Акун-Перселл наконец-то вернулся в строй и получил больше всех аплодисментов на представлении команды в переполненном «Баскет-Холле». На матч были проданы все билеты.

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Болельщики «Локо» хотели поддержать свою команду в матче с фаворитом сезона, у которого старт также получился неидеальным. Довольно сложные победы над «Самарой», «Астаной» и МБА разбавили два домашних поражения от «Уралмаша» и ЦСКА. Это можно объяснить существенным обновлением состава: семь игроков летом покинули клуб, а на их место пришли пять новобранцев. «Пока игроки притираются друг к другу, в игре есть дисбаланс, — отмечал «СЭ» экс-тренер сборной России Борис Соколовский. — Давайте возьмем для примера проигранный матч с «Уралмашем». Тогда Томас Эртель сделал 15 передач, но на всех других баскетболистов пришлось всего три передачи. Поэтому, когда Эртель на площадке — это одна команда, без него — другая».

В Краснодаре у Чави Паскуаля появилась возможность проверить силу своей команды без французского разыгрывающего. Эртель почувствовал недомогание перед игрой и был вынужден пропустить очень важный матч первой части сезона.

Владислав Емченко (справа).
Фото БК «Локомотив-Кубань»

Концовка от Емченко

Без Томаса игровое время мог получить Тимофей Герасимов. По крайней мере, капитан сборной России уверенно вел игру своей команды на победном Кубке Кондрашина и Белова (тогда тоже не было Эртеля), но официальные игры — другой уровень. В Краснодаре Герасимов сыграл всего шесть минут и не появился во второй половине. Зато на другого разыгрывающего — Трента Фрайзера — выпала сумасшедшая нагрузка. Американец провел на паркете почти 36 минут, но дирижировать действиями своей команды в стиле Эртеля у него не получалось. За весь матч «Зенит» сделал всего 11 передач. Командная игра совсем не клеилась, поэтому лидерам пришлось брать игру на себя. В этом большая заслуга парней Секулича. «Локо» защищался максимально плотно. За всю игру гости совершили всего несколько открытых бросков. А процент попаданий из-за дуги разочаровал болельщиков «Зенита»: 6/24.

Радость баскетболистов &laquo;Уралмаша&raquo; после победы над &laquo;Зенитом&raquo;. «Уралмаш» обыграл «Зенит» в дебютном матче Лиги ВТБ. Сенсация старта сезона

«Локо» еще хуже бросал трехочковые (3/18), но взял свое за счет командных действий и вдохновенной игры Джалена Барфорварда в третьей четверти. Американец набрал в ней 11 очков, а его команда вышла на последнюю десятиминутку с преимуществом «+6». По такому малорезультативному матчу — солидная фора. Но Паскуаль не собирался выбрасывать белый флаг. К середине четверти «Зенит» догнал соперника (56:56), но из-за перебора фолов потерял Винса Хантера. И это сильно сказалось в концовке. В отсутствие лучшего защищающего сине-бело-голубые пропустили пару важных мячей из трехсекундной зоны. В клатч «Локо» зашел с преимуществом «+4», но тут же пропустил трехочковый от Карасева (64:63). Краснодарцы ответили проходом Барфорда, а следом Фрайзер уверенно реализовал два штрафных (66:65). Оставалось играть чуть больше минуты. Дальний бросок доверили Емченко, но тот свою попытку не реализовал.

Мяч перешел к «Зениту», но Фрайзер упустил две возможности вывести свою команду вперед. После второго промаха Барфорд организовал быстрый прорыв, который данком завершил Емченко (68:65). Влад не выключился из эпизода и тут же сделал перехват. На нем сфолили, но игрок сборной России промазал оба штрафных, оставив гостей в игре. Но тут же исправился, выписав блок-шот Фрайзеру, но американец подобрал мяч и все-таки нашел на себе фол (68:67). Игроки «Зенита» тут же нарушили правила, отправив на линию штрафных Ведищева. Захар, проводивший отличный матч, забил один из двух. Таким образом, у «Зенита» оставалось 19 секунд, чтобы перевести игру в овертайм или вырвать победу. После тайм-аута атака получилась сумбурной. В итоге Морман кидал на победу с сопротивлением, но промазал.

Краснодарцы выиграли «матч жизни» и теперь вполне могут рассчитывать на возрождение. «Зениту» же стоит надеяться на скорейшее возвращение Эртеля.

Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
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