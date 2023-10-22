«Локо» берет реванш у «Зенита» за поражение в Суперкубке. Секулич выиграл «матч жизни»

Сегодня, 17:30
Единая лига ВТБ. Регулярный сезон-2023/24
«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 69:67 (15:20, 14:10, 24:17, 16:20)
«Локомотив»: Ведищев (17), Барфорд (16), Уайт (13)
«Зенит»: Фрайзер (19), Карасев (17), Дублевич (11 + 13 подборов)
«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в напряженной концовке домашнего матча. В клатче главными действующими лицами стали два молодых российских защитника «Локо» — Захар Ведищев и Владислав Емченко. Именно они брали на себя решающие броски и помогли своей команде обыграть фаворита сезона, скрасив неудачный старт в регулярке. «Зенит» мог выигрывать в заключительной атаке, но Адриан Морман не реализовал дальнюю попытку. Таким образом, в шести матчах чемпионата у сине-бело-голубых всего 50 процентов побед. Представить такое после победного Суперкубка-2023 было очень сложно.
Вывеска «Матч недели» в этот раз получалась необычной: идущий шестым «Зенит» приехал в гости к занимающему 12-е место «Локо». Краснодарцы продемонстрировали худший старт в своей истории: ранее никогда в Единой лиге клуб не терпел четыре неудачи в первых пяти играх. Сначала подопечные Александра Секулича уступили УНИКСу и «Парме», а за последние семь дней не смогли переиграть «Уралмаш» и «Енисей». Единственная победа состоялась в начале октября на своей площадке в матче с МБА.
Эксперты списывали эти неудачи на два фактора: форсированную подготовку к Суперкубку-2023, в котором команда добралась до финала (обыграв ЦСКА и «Фенербахче»), и травму Девона Акун-Перселла. Американский защитник получил повреждение в матче с «Зенитом» 24 сентября, пропустив начало регулярки. Девон поехал с командой в Красноярск, но в заявку так и не попал. С «Зенитом» Акун-Перселл наконец-то вернулся в строй и получил больше всех аплодисментов на представлении команды в переполненном «Баскет-Холле». На матч были проданы все билеты.
Болельщики «Локо» хотели поддержать свою команду в матче с фаворитом сезона, у которого старт также получился неидеальным. Довольно сложные победы над «Самарой», «Астаной» и МБА разбавили два домашних поражения от «Уралмаша» и ЦСКА. Это можно объяснить существенным обновлением состава: семь игроков летом покинули клуб, а на их место пришли пять новобранцев. «Пока игроки притираются друг к другу, в игре есть дисбаланс, — отмечал «СЭ» экс-тренер сборной России Борис Соколовский. — Давайте возьмем для примера проигранный матч с «Уралмашем». Тогда Томас Эртель сделал 15 передач, но на всех других баскетболистов пришлось всего три передачи. Поэтому, когда Эртель на площадке — это одна команда, без него — другая».
В Краснодаре у Чави Паскуаля появилась возможность проверить силу своей команды без французского разыгрывающего. Эртель почувствовал недомогание перед игрой и был вынужден пропустить очень важный матч первой части сезона.
Без Томаса игровое время мог получить Тимофей Герасимов. По крайней мере, капитан сборной России уверенно вел игру своей команды на победном Кубке Кондрашина и Белова (тогда тоже не было Эртеля), но официальные игры — другой уровень. В Краснодаре Герасимов сыграл всего шесть минут и не появился во второй половине. Зато на другого разыгрывающего — Трента Фрайзера — выпала сумасшедшая нагрузка. Американец провел на паркете почти 36 минут, но дирижировать действиями своей команды в стиле Эртеля у него не получалось. За весь матч «Зенит» сделал всего 11 передач. Командная игра совсем не клеилась, поэтому лидерам пришлось брать игру на себя. В этом большая заслуга парней Секулича. «Локо» защищался максимально плотно. За всю игру гости совершили всего несколько открытых бросков. А процент попаданий из-за дуги разочаровал болельщиков «Зенита»: 6/24.
«Локо» еще хуже бросал трехочковые (3/18), но взял свое за счет командных действий и вдохновенной игры Джалена Барфорварда в третьей четверти. Американец набрал в ней 11 очков, а его команда вышла на последнюю десятиминутку с преимуществом «+6». По такому малорезультативному матчу — солидная фора. Но Паскуаль не собирался выбрасывать белый флаг. К середине четверти «Зенит» догнал соперника (56:56), но из-за перебора фолов потерял Винса Хантера. И это сильно сказалось в концовке. В отсутствие лучшего защищающего сине-бело-голубые пропустили пару важных мячей из трехсекундной зоны. В клатч «Локо» зашел с преимуществом «+4», но тут же пропустил трехочковый от Карасева (64:63). Краснодарцы ответили проходом Барфорда, а следом Фрайзер уверенно реализовал два штрафных (66:65). Оставалось играть чуть больше минуты. Дальний бросок доверили Емченко, но тот свою попытку не реализовал.
Мяч перешел к «Зениту», но Фрайзер упустил две возможности вывести свою команду вперед. После второго промаха Барфорд организовал быстрый прорыв, который данком завершил Емченко (68:65). Влад не выключился из эпизода и тут же сделал перехват. На нем сфолили, но игрок сборной России промазал оба штрафных, оставив гостей в игре. Но тут же исправился, выписав блок-шот Фрайзеру, но американец подобрал мяч и все-таки нашел на себе фол (68:67). Игроки «Зенита» тут же нарушили правила, отправив на линию штрафных Ведищева. Захар, проводивший отличный матч, забил один из двух. Таким образом, у «Зенита» оставалось 19 секунд, чтобы перевести игру в овертайм или вырвать победу. После тайм-аута атака получилась сумбурной. В итоге Морман кидал на победу с сопротивлением, но промазал.
Краснодарцы выиграли «матч жизни» и теперь вполне могут рассчитывать на возрождение. «Зениту» же стоит надеяться на скорейшее возвращение Эртеля.