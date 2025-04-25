Творит чудеса в 35 лет! Игроки Лиги ВТБ выбрали лучшего в регулярке-2024/25

Маркос Найт — первый с большим отрывом, Георгий Жбанов — в топ-5, Алекса Аврамович — вне топ-10.

По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который второй раз провел «СЭ», лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата признан лидер УНИКСа Маркос Найт, набравший 140 баллов. Более чем на 50 пунктов от него отстал лучший снайпер чемпионата Джеремайя Мартин из «Уралмаша» (88), третьим финишировал защитник ЦСКА Мело Тримбл (77).

Отметим, что в голосовании, проводимом «СЭ» в этом месяце, поучаствовали 143 баскетболиста — по 12 от каждой команды Единой лиги (от «Енисея» — 11). Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярки-2024/25. За первое место номинанту полагалось три балла, за второе — два, за третье — один.

Пример для молодых и любитель макарон

В прошлом году больше всего голосов игроков Единой лиги ВТБ получил Ксавьер Рэтан-Мэйс (170), который стал лучшим снайпером регулярки и досрочно вывел скромный «Енисей» в плей-офф. Канадец почти выбил отметку в 1000 очков за сезон, а спустя несколько месяцев подписал двухлетний контракт с «Реалом». Хрестоматийная история для баскетболиста в самом расцвете сил.

В этом году героем стал совершенно другой персонаж. Маркос Найт перешел в УНИКС перед стартом плей-офф-2023 из «Самары» и с ходу помог команде взять историческое чемпионство. Да, он сыграл важнейшую роль в седьмом матче полуфинальной серии с «Зенитом», но тогда больше обсуждали других легионеров казанцев: Ненада Димитриевича, Джалена Рейнольдса, Винса Хантера и Луи Лабери.

В прошлом сезоне генменеджеры Лиги ВТБ отметили Маркоса как человека, которого они бы хотели взять в свою команду, но УНИКС за собой вел Димитриевич. Он брал на себя львиную долю атак, все внимание было ему, но Маркос отлично чувствовал себя в тени македонца. А после его ухода именно американский защитник помогает УНИКСу двигаться к третьему финалу подряд.

35-летний американец пропустил всего три игры из 44, а также стал Х-фактором победной серии УНИКСа из 16 матчей. Генменеджеры назвали его игроком с лучшими лидерскими качествами (три голоса из 12), а также лучшим защитником наряду с Джеремайя Мартином и Алексой Аврамовичем. И цифры это наглядно подтверждают. Найт стал вторым снайпером сезона (16,8 очка в среднем за игру), реализовал 42% трехочковых, вошел в топ-10 по эффективности (18,9) и перехватам (1,6). Еще больше о его крутости скажут три цитаты, сказанные по ходу регулярки.

«Часто привожу пример Маркоса Найта нашим игрокам. Человек в своем возрасте, не хочу называть его ветераном, продолжает прессинговать по всей площадке с сумасшедшим азартом. Плюс мне очень импонирует его игра в защитном плане», — рассказывал «СЭ» в феврале лидер МБА-МАИ Андрей Зубков (топ-2 по подборам, топ-5 по эффективности).

«Кто больше остальных заслужил приз MVP по итогам регулярки? Маркос Найт. Его профессионализм и характер помогли УНИКСу держать высокий уровень и выдать затяжную победную серию, несмотря на сложности с составом из-за травм в течение сезона. Очень надежный игрок, которому можно доверить мяч в решающий момент», — отметил «СЭ» в апреле генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный, чья команда выиграла регулярный чемпионат (казанцы финишировали третьими).

«Найт — классный, командный игрок, который не щадит себя на паркете, — отметил «СЭ» многолетний руководитель УНИКСа Евгений Богачев. — Всегда идет до конца, не боится контакта. Смотрю на его самоотдачу и поражаюсь, что ему уже 35 лет. В таком возрасте он творит чудеса на паркете. Надеюсь, что защитник продолжит это делать и в плей-офф. Какой интересный факт могу рассказать про Маркоса? Он большой любитель макарон. В основном их и ест и не боится потолстеть (смеется)».

Двое россиян в топ-10, Швед — 11-й

Защитник УНИКСа занял первые места в голосовании четырех команд, а также вошел в топ-3 сразу у 10 клубов из 12 (кроме «Зенита» и «Автодора»). Наиболее высоко его оценили партнеры по УНИКСу (29 баллов из 36 возможных), МБА-МАИ (24) и «Пари НН» (15). Ближайший преследователь Маркоса — лидер «Уралмаша» Джеремайя Мартин — помимо своей команды получил больше всего баллов от нижегородцев (17), а также вошел в топ-3 у баскетболистов «Енисея», МБА и «Автодора».

В топ-клубах ожидаемо поддержали своих ключевых игроков. Дуэйн Бэйкон стал номером один в «Зените» (21), Патрик Миллер — в «Локомотиве-Кубань» (18), а Мело Тримбл — в ЦСКА (28). MVP финальной серии прошлого сезона в итоге финишировал третьим, набрав 77 баллов. Топ-5 замкнули главный претендент на приз MVP — Бэйкон (61) и Георгий Жбанов (41). Примечательно, что российский игрок попал в пятерку лучших в опросе баскетболистов Лиги ВТБ. В прошлом году наших не было в топ-10 (лучшим также был защитник «Зенита», расположившийся на 13-й строчке). Жбанов в этом сезоне не только попал в число претендентов на награду «Лучшему обороняющемуся баскетболисту сезона-2024/25», но и феерил в атаке. Именно трехочковые Георгия на последних секундах упорных матчей с «Локо» и «Пари НН» позволили сине-бело-голубым продолжить свою рекордную победную серию.

В топ-10 также попали лучший центровой турнира Джален Рейнольдс (30), Патрик Миллер (28), Девон Акун-Перселл, Тимофей Герасимов (оба по — 27) и Трент Фрейзер (20). Интересно, что в прошлом году Трент был на одну строчку выше, но набрал на восемь баллов меньше. Бронзовый призер Олимпиады и лучший защищающийся турнира в Париже Алекса Аврамович с 15 баллами расположился на 13-м месте (и это при том, что за призера ОИ-2024 проголосовали игроки восьми клубов). Серб, ставший MVP октября, заметно сдал после Нового года, но еще имеет хорошие шансы доказать свою ценность для ЦСКА в плей-офф.

Итого в первой десятке восемь американцев и два россиянина (в прошлом году было семь представителей США, а также по одному канадцу, македонцу и французу). Также из местных баскетболистов в топ-30 голосования оказались: Алексей Швед (11), Андрей Зубков (12), Дмитрий Кулагин (14), Андрей Мартюк (18), Сергей Зоткин (25), Александр Гудумак (26-27), Сергей Карасев (26-27) и Самсон Руженцев (29). Отметим, что Швед, который является лучшим снайпером в истории турнира, вернулся в Лигу ВТБ только в середине января. Если бы Алексей играл с начала сезона, то наверняка был бы выше в этом списке.

На первое место себя поставило 10 игроков, включая Найта и Мартина. Также в свой топ-3 победитель голосования включил Рейнольдса и Тримбла. Джеремайя остановил свой выбор на Найте и Антониусе Кливленде («Локо»). А вот финишировавший третьим Мело не поставил себя в топ-3, назвав лучшими в этой регулярке Бэйкона, Найта и Амата Мбая из ЦСКА.