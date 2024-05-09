В баскетбольной элите может вновь появиться московский «Спартак». Как это станет возможным?

Речь идет о переименовании одного из столичных клубов Единой лиги ВТБ.

В российском баскетболе уже в следующем сезоне может появиться московский «Спартак». Причем речь не об игре в низших лигах, а о полноценном дебюте в Единой лиге ВТБ. Как сообщает ТАСС, речь может идти о смене названия одного из столичных клубов — МБА или «Руны», дабы привлечь внимание болельщиков и спонсоров.

Безусловно, «Спартак» в баскетболе — знаменитый, еще советский бренд. Вот только связан он был вовсе не с Москвой, а с Ленинградом/Санкт-Петербургом. В семидесятые годы прошлого века команда под руководством легендарного тренера Владимира Кондрашина выиграла два Кубка обладателей Кубков и чемпионат СССР-1974/75. В 1992-м спартаковцы стали первыми и единственными чемпионами СНГ, но со второй половины девяностых из-за финансовых сложностей результаты пошли на спад.

Шабтай Калманович. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Тем не менее петербургский «Спартак» в начале XXI века вновь стал заметен в российском и европейском баскетболе — завоевал бронзу чемпионата России (тогда ПБЛ), Кубок страны, а также добрался до «Финала четырех» Кубка Европы. Вот только из-за новых финансовых трудностей «Спартак» прекратил существование после сезона-2013/14, вновь было возродился и дошел до финала Суперлиги, но в 2020-м был расформирован.

Примечательно, что параллельно с начала девяностых появился и московский баскетбольный «Спартак», основанный в 1993 году известным бизнесменом Шабтаем Калмановичем. Именно он привез в «Спартак» первого американского легионера и первого тренера-иностранца, но особых успехов команда не добилась, пусть в сезоне-1994/95 и заняла шестое место в высшем дивизионе чемпионата России — Суперлиге. Но вскоре Калманович ушел, бюджет сократился, результаты пошли на спад. В 2000-м московский «Спартак» расформировали, попытка возрождения была предпринята в 2017-м, но только на любительском уровне. В свою очередь, Калманович сделал в начале нулевых ставку на женский «Спартак», основанный в 2005-м в Видном Московской области. Команда быстро вышла на лидирующие позиции в России и Европе, не исчезла и после убийства Шабтая. В настоящий момент известна под названием «Спартак энд К», пусть с 2013-го и не завоевывала медали.

В ТАСС сообщили о том, что в переименовании в «Спартак» заинтересованы сразу два московских клуба Единой лиги ВТБ — МБА и «Руна». По сведениям агентства, руководство обоих коллективов контактировало с обществом «Спартак», представители которого посещали матчи команд в Единой лиге. Напомним, что клуб МБА (Молодежная баскетбольная ассоциация) был основан в 2013 году. В Единой лиге ВТБ он дебютировал в сезоне-2022/23 и сразу же произвел фурор, заняв шестое место в чемпионате и третье в Кубке России. В нынешнем сезоне, правда, команда под руководством известного специалиста Василия Карасева не попала в плей-офф, заняв девятое место, а в Кубке стала четвертой. «Руна», в свою очередь, получила профессиональный статус в 2017-м, а в Единой лиге дебютировала в нынешнем сезоне, финишировав по итогам второго предварительного этапа на 11-м месте.

«Руна» также заинтересована в переименовании в «Спартак». Фото БК «Руна»

Безусловно, яркая вывеска «Спартак» может привлечь внимание к любому московскому клубу, примагнитить фанбазу, а также спонсоров. К тому же в современном российском баскетболе подобная история уже в какой-то степени имела место, когда в 2014 году фактически на базе подмосковного «Триумфа» был создан петербургский «Зенит», превратившийся к настоящему моменту в одного из лидеров Единой лиги. В других видах переименования также случаются — достаточно вспомнить, как в мужском гандболе московский «Спартак» в 2020 году переименовали в ЦСКА, а в 2022-м петербургский «Университет Лесгафта — Нева» стал «Зенитом».

Впрочем, в МБА факт переговоров на официальном уровне не подтверждают. «У нас достаточно недавно подписан договор о сотрудничестве с футбольным клубом «Спартак». Мы взаимодействуем по ряду программ в городе. С обществом «Спартак» контактов у нас не было», — заявил «СЭ» генеральный директор МБА Игорь Кочарян.

В «Руне» от комментариев «СЭ» отказались.