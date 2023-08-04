«Можем попасть в топ-6 за счет болельщиков и сохранения костяка команды». «Уралмаш» готов провести яркий сезон в Лиге ВТБ

Исполнительный директор клуба из Екатеринбурга Сергей Доманов— о связующем звене между русскими и американцами, сохранении лидеров и мощных трансферах «Зенита».

Вслед за московским МБА и петербургским «Зенитом» формирование своего состава на новый сезон Единой лиги ВТБ закончил новичок турнира «Уралмаш». Екатеринбургский клуб сумел сохранить всех лидеров, включая призера Игр-2020 в Токио Кирилла Писклова и американского форварда Джавонте Дагласа, а также подписал четырех качественных легионеров. Уральцев пополнили Тайрелл Нельсон (предыдущий клуб — «Сплит»), Гарретт Невелс («Сопот»), Джош Перкинс («Петким Спор») и Чед Браун («Хапоэль Гильбоа»).

В интервью «СЭ» исполнительный директор «Уралмаша» Сергей Доманов рассказал, насколько тяжело было договариваться с американскими новичками, объяснил, почему клуб не смог выкупить контракт Романа Загредитнова, и поделился целями на предстоящий сезон.

В «Уралмаше» у всех более-менее равные зарплаты

— Ждать еще подписаний от «Уралмаша» этим летом?

— Состав готов — у нас есть 12 игроков. Но, согласно регламенту Единой лиги, необходимо иметь в заявке минимум 13 баскетболистов. Так что сейчас смотрим игрока на это место. Скорее всего, кто-то приедет на просмотр, но надо понимать, что рынок практически исчерпан. Осталось 5—10 человек с российскими паспортами, имеющими опыт в Единой лиге ВТБ и в суперлиге.

— У вас довольно молодой российский костяк. Не было желания взять кого-то из суперопытных ветеранов. Условного Воронцевича, Фридзона, Понкрашова...

— Вообще это действенный способ. Позвать несколько опытных ветеранов. В прошлом сезоне это сработало в МБА, где отличный сезон провели Воронов, Валиев и Пушков. В УНИКСе большую работу в раздевалке проделал Андрей Воронцевич. У нас есть свой дядька-наставник — Антон Глазунов. Капитан команды, который в 36 лет показывает высокий уровень. Да, он из Самары, но за три года уже стал своим парнем в Екатеринбурге. Связывает будущее с нашим городом, купил квартиру, обжился. Безусловно, мы хотели бы взять еще одного сверхопытного игрока, но это опять же к разговору об ограниченном рынке. Такие игроки были нарасхват, а конкурировать с клубами из топ-4 очень сложно.

— С кем из легионеров были самые тяжелые переговоры?

— С нашими новичками были максимально конструктивные переговоры. Вступая в диалог, мы понимали, что они готовы к переезду в Россию, имеют опыт игры в Европе, знают силу Лиги ВТБ. Надо было договориться только по зарплате. Уговаривать никого было не надо, ребята мотивированы показать себя. Да, были баскетболисты, с кем мы в итоге мы не сошлись по сумме контракта, но это нормальная часть переговорного процесса.

— В интервью официальному сайту вы говорили, что были игроки, которые выбрали европейские чемпионаты за меньшие деньги. Можете раскрыть одно имя, кого упустить было больше всего обидно?

— Думаю, не стоит озвучивать фамилии. Могу лишь сказать, что речь про позицию пятого номера. Сильные центровые — штучный товар, они нарасхват в Европе. Знаю, что у многих наших клубов этим летом были проблемы именно с подписанием больших. Вроде бы уже обо всем договорились, но сделки срывались из-за предложений клубов, участвующих в еврокубках. По защитникам мы быстро определились и, можно сказать, подписали игроков, которые шли под первыми номерами в наших списках. Хотя мы просмотрели более сотни защитников. По большим определялись дольше.

— Правильно я понимаю, что вы бы не подписывали Чеда Брауна, если бы в команде остался Роман Загретдинов?

— Скорее всего. Мы предлагали Роману роль второго центрового, готовы были выкупить его контракт у «Енисея», но он решил вернуться в Красноярск. Сам игрок это объяснил тем, что пообещал руководству красноярцев вернуться именно к ним после аренды в «Уралмаше». Слышал, что у него было еще предложение от клуба из топ-4. Это только подтверждает его слова.

— Не обидно?

— Каждый делает свой выбор. Уговаривать кого-то точно не наша политика.

— Джош Перкинс — самый статусный игрок этого ростера. Его оклад значительно выше, чем у остальных?

— Нет, мы запрашивали у агентов игроков определенной ценовой категории. Так что у всех более-менее равные зарплаты.

Сергей Доманов и агент Вадим Михалевский на Матче звезд Единой лиги ВТБ. Фото пресс-служба Единой лиги ВТБ

Даглас станет связующим звеном между американцами и русскими

— Как строится процесс по подписанию игроков в «Уралмаше»?

— Сначала определяемся с нашими возможностями и исходя из этого запрашиваем у агентов игроков этой ценовой категории. Сначала я и главный тренер отсматриваем кандидатов, узнаем подробности из их прошлых клубов, почему уходили, как ведут себя в быту, есть ли какие-то особенности характера. Если игрок нас заинтересовал, то созваниваемся с ним, узнаем о карьерных планах. После этого готовый вариант кладем на стол президента. Виктор Владимирович [Ганиенко] дает ответ: согласен он на подписание или нет. Последнее слово за ним, это понятно. Он наш главный меценат. При этом Ганиенко доверяет мне и главному тренеру. Дает нам полный карт-бланш, стараемся его не подводить.

— Подписание шестого легионера возможно?

— Да, если мы почувствуем такую необходимость после серии товарищеских матчей. Могу официально подтвердить, что мы участвуем в турнире Gloria Cup в Турции, где нашими соперниками будут «Локомотив-Кубань», «Енисей» и местный «Самсунспор». Эта команда прошла похожий с нами путь, выиграв вторую лигу чемпионата Турции после поражений в плей-офф и получив повышения в классе. Летом они усилились качественными иностранцами, так что с ними будет интересно. Еще сыграем товарищеские матчи с «Автодором» и поедем на турнир в Самару, где помимо хозяев выступят «Парма» и «Астана». Плюс запланированы игры с тремя клубами суперлиги: «Челбаскет», «Новосибирск» и «Тепм-СУЗМ-УГМК». Были еще переговоры с «Зенитом», но по срокам не получилось.

— Кроме «Зенита» из клубов Лиги ВТБ кто-то впечатлил вас своей трансферной кампанией?

— Думаю, что к «Зениту» очень тяжело кому-то приблизиться. По составу — это команда уровня Евролиги. Видимо, они очень хотят вернуть себе титул после неудачного прошлого сезона.

— А ваших лидеров не хотели переманить клубы из топ-4? Речь про Писклова, Захарова, Дагласа?

— Про топ-4 я сказать точно не могу, но остальные команды активно интересовались этой троицей. Еще прошлым летом, а этим делали конкретные предложения. Поэтому наша первостепенная задача была в том, чтобы переподписать всех лидеров. Если проанализировать это межсезонье, то мы бы остались ни с чем, если бы не сделали этого. Сейчас ряд команд не знает, как собрать русский костяк, приходится брать игроков из суперлиги. Даже УНИКС подписал Александра Стуленкова из «Иркута».

Хочу сказать спасибо парням за лояльность. Что они не ушли за большие деньги в другие команды, понимая, что мы им доверяем, даем шанс развиваться.

— Вы говорили, что цель «Уралмаша» — повторить прошлогоднее достижение МБА, попав в топ-6 по итогам двух кругов. За счет чего этого можно добиться?

— Все клубы, кроме топ-4, ставят перед собой такую цель. Конкуренция будет высокая, но мы можем ее выиграть за счет нескольких факторов. Во-первых, это наши болельщики, которые на протяжении уже многих лет ждали выхода в Лигу ВТБ. Многие игры плей-офф прошлого сезона были переломлены во многом благодаря сумасшедшей поддержки наших фанатов. Во-вторых, за счет сохранения костяка. У нас очень дружный коллектив. Например, в прошлом году у одной из команд Лиги ВТБ не сложился коллектив, и это отразилось на результате. У нас есть Даглас, который больше трех лет играет в России. Надеемся, что он станет связующим звеном между американцами и русскими. Для формирования командного духа и командной химии.

Сергей Доманов. Фото пресс-служба БК «Уралмаш»

На матчах с топовыми клубами в Екатеринбурге будет аншлаг

— На какую заполняемость ДИВСа можно рассчитывать на играх Единой лиги?

— На финальные матчи суперлиги было три четверти зала. На домашнюю игру Кубка России с «Зенитом» — аншлаг. Уверен, что на матчах с топ-4 будет полный зал, на остальные команды также будем стараться заполнять трибуны. В ближайшее время стартует продажа абонементов. На основании этого будем смотреть, какой будет спрос.

— Все домашние матчи пройдут в ДИВСе или какую-то из игр придется переносить на резервную арену?

— Все домашние матчи первого этапа Единой лиги пройдут в ДИВСе.

— Сильно ли увеличится цена на абонементы?

— Незначительно.

— Сколько было бы круто продать абонементов?

— Если продадим в районе тысячи, будет успех.

— За Кубок России можно побороться?

— Вполне. Из-за лимита на легионеров (два в заявке на турнир. — Прим. «СЭ») команды будут более-менее уравнены. Говорю это по примеру прошлого года. В четвертьфинале у нас были шансы в противостоянии с «Зенитом». В первой игре немного стушевались. Во второй действовали с позиции силы. Можно сказать, не хватило одной четверти, чтобы пробиться в «Финал четырех». Так что, думаю, что все клубы-участники от Единой лиги имеют примерно равные шансы на выход в решающую стадию.

— Возвращение в тренерский штаб Вадима Филатова — это инициатива президента или коллективный выбор?

— Мы искали человека на роль помощника главного тренера. Долго вели одного кандидата, но он в последний момент передумал. После этого из списка возможных кандидатов остановили свой выбор на Вадиме. Он местный, мы знаем его уникальную работоспособность, он в хороших отношениях с Милошем. Знаю, что у него был практически подписан новый контракт с «Купол-Родники», но он договорился с руководством, чтобы его отпустили к нам.

— Как обстоят дела со спонсорами после перехода в Лигу ВТБ?

— Могу сказать, что регион увеличил свою помощь. Она в разы больше, чем была раньше. С одним из букмекеров мы уже договорились. Название пока раскрывать не могу, но скоро будут новости. Есть еще крупный спонсор, с которым ведутся переговоры последние полгода. Надеюсь, что всё получится.