«По ходу сезона у ЦСКА были проблемы, но в плей-офф все начинается с чистого листа». Интервью Ханлана

Защитник ЦСКА — о победе в Лиге ВТБ, Пистиолисе и уровне турнира.

Московский ЦСКА взял 11-й титул Единой лиги ВТБ и первый за последние три года. Перед решающими играми сезона столичный коллектив пережил существенную перестройку, поменяв не только главного тренера, но и пригласив на тот момент лучшего снайпера чемпионата Италии Оливье Ханлана.

42-й номер драфта НБА не смог показать такую же высокую результативность, как в «Варезе», но в ряде матчей плей-офф очень сильно помог коллективу Андреаса Пистиолиса. В интервью «СЭ» Оливье поделился своими эмоциями от финала с УНИКСом и сравнил уровень Единой лиги ВТБ с другими европейскими лигами.

Оливье Ханлан в игре. Фото ПБК ЦСКА

Мы понимали, что УНИКС прибавляет и оставлять дело на шестую игру нельзя

— В первую очередь, разумеется, поздравляю с таким выдающимся результатом. Какие у вас первые эмоции от победы?

— Я понимаю, что это большой результат для нашей команды. Я сам присоединился к ЦСКА позже остальных, но было видно, что Кубок Белова — это цель, к которой шел весь коллектив с самого начала, с первого же матча сезона. Я счастлив, что внес и свой вклад в эту победу, что мы достигли намеченных целей.

— Говоря, собственно, о финальной серии, она получилась напряженной? По счету так вроде бы не скажешь, 4-1...

— УНИКС — отличная команда. Это чемпионы прошлого года, вы о чем! Конечно, это серьезный соперник и борьба была напряженной. У них много сильных игроков, были близкие напряженные игры, так что серия получилась интересная и насыщенная. Мы были сильнее в отдельных моментах, что и позволило уйти в отрыв, обеспечить ту самую разницу по счету.

— Ключевой эпизод пятого матча — третья четверть? ЦСКА обеспечил себе серьезный отрыв именно тогда.

— Пожалуй, что так. Мы серьезно поговорили с ребятами в раздевалке, решили, что серию не стоит затягивать, что мы должны побеждать здесь и сейчас. Прибавили в реализации, стали играть немного проще, строже в защите. Сделали упор на защиту, и это сработало. Мы понимали, что УНИКС прибавляет и не стоит оставлять дело на шестой и тем более седьмой матч. Третья четверть играла важную роль, но вообще я бы сказал, что мы провели здорово весь этот матч. Концовка в любом случае получилось очень плотная, так что мы счастливы, что все-таки получилось победить.

— Как вам атмосфера во время финала в Казани и Москве?

— Невероятная атмосфера, такие эмоции. Полные трибуны, болельщики, которые не умолкают ни на секунду. Очень приятно было увидеть столько наших болельщиков в Казани, они ездили за нами на протяжении всего сезона, и эта победа — в том числе и их заслуга. Это наша общая победа, всех, для кого важна команда ЦСКА.

Оливье Ханлан с чемпионским перстнем. Фото Единая Лига ВТБ

Пистиолис сплотил нас и настроил на результат — без него ничего бы не было

— В регулярном сезоне ЦСКА не выглядел так уверенно, как в плей-офф. Что вы изменили в своей игре, чтобы так преобразиться?

— Это все о химии и чувстве момента. Мы наладили внутриигровую химию, избавились от лишних огрехов в нашей игре. Мы и правда играли не всегда здорово по ходу сезона, у нас были различные сложности по разным причинам, не всегда от нас зависящим. Но плей-офф — это уже другая игра, все начинается заново. Мы забыли те проблемы, перевернули страницу и начали с чистого листа. В плей-офф нужно играть в свой лучший баскетбол, и у нас это получилось. Чего-то конкретного мы не меняли, тут вопрос скорее не в тактике, а в настрое.

— При этом вы сменили по ходу сезона тренера и вышли в плей-офф уже под руководством Андреаса Пистиолиса. Возможно, именно его приглашение стало ключом к успеху?

— Разумеется, роль Пистиолиса в нашей победе огромная. Главный тренер — это рулевой команды, тот, кто ведет ее за собой, направляет. Без него ничего бы не получилось вообще. Андреас провел огромную работу, сплотил нас, настроил на результат. Мы счастливы работать с ним и счастливы, что празднуем вместе с ним чемпионство.

— Что вы скажете в целом об уровне Единой лиги ВТБ? Как вам здесь играется после Италии, Турции, Испании, Греции?

— Очень высокий уровень, играть невероятно интересно. Я пришел в Лигу, когда уже начался второй этап чемпионата, когда между собой играли уже только команды из топ-6. И в каждом матче была невероятная борьба, игры были крайне насыщенные. Топ-6 в Единой лиге ВТБ на очень хорошем уровне, на уровне плей-офф Евролиги точно. Так что это очень сильная лига, одна из сильнейших в Европе.

— Теперь наверняка все мысли об отдыхе? Уже есть планы на лето?

— Не знаю... Прямо сейчас я живу моментом, радуюсь этому моменту вместе с командой и хочу как можно дольше им наслаждаться. А отпуск точно будет, только позже.