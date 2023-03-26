«НН» и «Локо» могут выдать суперсерию. Расклады первого раунда плей-офф

Регулярка Единой лиги ВТБ подошла к концу.

Единая лига ВТБ

Регулярный сезон

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 94:74 (25:15, 24:22, 15:24, 30:13)

«Зенит» — УНИКС — 83:78 (18:22, 23:19, 22:14, 20:23)

В последний игровой день регулярного сезона Единой лиги ВТБ-2022/23 в турнире оставалась всего одна турнирная интрига: сможет ли «Локомотив-Кубань» обойти «Нижний Новгород» («НН») в борьбе за четвертое место. Для этого подопечным Александра Секулича необходимо было обыграть ЦСКА в Москве. Но чуда не случилось. Краснодарцы в четвертый раз за сезон уступили армейцам с крупной разницей, поэтому начнут серию с «НН» с двух выездных матчей. В другой центральной игре дня прошла репетиция потенциального полуфинала: «Зенит» обыграл дома УНИКС. Героем встречи стал Артем Клименко, набравший 15 очков и 7 подборов.

ЦСКА — «Автодор»

Окончательно пары плей-офф определились еще в субботу, 25 марта. «Автодор» на своем паркете уверенно обыграл «Парму» (85:59) и продлил себе сезон минимум на три матча. Между саратовцами, «Енисеем» и «Самарой» развернулась борьба за последнее вакантное место в топ-8, и оно досталось именно клубу Владимира Родионова. За шесть месяцев президент «Автодора» сменил трех главных тренеров, отпустил в другие клубы Лиги двух лидеров (Райан Боутрайт и Никола Ребич), но нашел сочетание, которое бы принесло результат.

М. Сербин, cskabasket.com

Навязать борьбу ЦСКА коллективу Братислава Вичентича будет практически невозможно. Все-таки армейцы в этом сезоне выиграли рекордные 24 матча подряд, сейчас находятся на подъеме, а к первому матчу плей-офф должен вернуться еще и Алексей Швед. С другой стороны, один аншлаг во дворце спорта «Кристалл» точно обеспечен.

УНИКС — «Парма»

Казанцы неоднозначно провели вторую часть регулярки. Смогли обойти «Зенит» в борьбе за второе место (будет преимущество своей площадки в потенциальном полуфинале) и обыграть ЦСКА в Казани. С другой — после Матча звезд подопечные Велимира Перасовича показывают блеклую игру. Настолько, что перед плей-офф Евгений Богачев решился на изменения в составе.

Опробовать новые сочетания можно будет в серии с «Пармой». От пермяков ждали, что команда войдет в топ-6, но стабильностью коллектив Евгения Пашутина похвастаться не может. На первом этапе они проигрывали всем прямым конкурентам, а также оступились в игре с «Астаной». На втором этапе очень помогли новички — Боутрайт и Айзея Риз. Но пройти УНИКС с такой игрой нереально. Максимум — «Парма» сможет рассчитывать на одну победу.

«Зенит» — МБА

Действующие чемпионы проиграли девять матчей в регулярке. У их соперников по финалу ЦСКА всего два поражения. Это можно объяснить тем, что московский клуб сумел сохранить всех своих лидеров — Шведа, Николу Милутинова и Каспера Уэйра. Чави Паскуалю, по сути, пришлось строить новую команду. Испанский тренер выиграл первую дуэль у Эмила Райковича, одолев армейцев в финале Суперкубка, но на длинной дистанции не все приглашенные летом легионеры смогли доказать свою состоятельность. В итоге петербургский клуб сменил трех иностранцев и вновь подходит к решающей части сезон в качестве одного из фаворитов.

МБА, который играет без легионеров, вряд ли сможет навязать борьбу этому ростеру сине-бело-голубых. Хотя в регулярке москвичи выиграли один матч у «Зенита» (76:75), а еще в одной игре уступили в концовке (73:71). На лидеров молодой состав всегда настраивается по-особенному, поэтому болельщики вправе ожидать пару красивых матчей.

БК «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань»

Самая непредсказуемая пара плей-офф, тут все может дойти и до решающей пятой игры. Хотя в регулярке «НН» и выиграл все четыре матча у краснодарцев. «От этого нам будет только сложнее, — рассказал «СЭ» разыгрывающий нижегородцев Антон Понкрашов. — Когда ты обыгрываешь одну команду несколько раз подряд, то настрой у нее будет запредельным».

Со словами Антона согласен защитник «Локо» Захар Ведищев: «В начале февраля мы проиграли одну из самых глупых концовок в истории («НН» сумел победить, проигрывая «-9» за минуту до конца. — Прим. «СЭ»). Не помню, чтобы еще кто-то так отыгрывался. В плей-офф постараемся взять реванш за эти неудачи».

К серии обе команды подходят в оптимальных составах, а коллектив Зорана Лукича еще и на моральном подъеме. В марте нижегородцы выиграли Кубок России.