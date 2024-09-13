Один из самых перспективных баскетболистов России — о своем прогрессе в МБА-МАИ, Олимпиаде и игре против Аврамовича.

Паша Исмаилов стал одним из главных открытий прошлого сезона Единой лиги ВТБ. 21-летний форвард не выделялся на юношеском уровне, никогда не привлекался в юниорские сборные, да и в суперлиге показывал довольно скромную статистику. Однако наставник МБА-МАИ Василий Карасев разглядел потенциал Исмаилова, и в прошлом сезоне тот здорово конкурировал с Максимом Барашковым и призером Олимпиады-2012 Евгением Вороновым. Летом Паша подписал долгосрочный контракт с московским клубом, здорово смотрится в товарищеских матчах и вполне может выйти на первые роли в новом сезоне.

В интервью «СЭ» игрок рассказал о ролевых моделях, недавней победе над ЦСКА и свистках респекта.

До 17 лет вообще не знал, куда я хочу

— Впечатлен, что вы не играли ни за одну юношескую сборную. Это как-то можно объяснить?

— Вопрос не ко мне. Я делал и делаю все, что от меня зависит на площадке.

— В прошлом сезоне многие удивились, когда вы стали выходить в основе МБА и показывать такой зрелый баскетбол.

— Для меня переход в основу тоже стал неожиданностью, но могу сказать, что закрепиться в ротации было непросто. Первые игры выходил на несколько владений. Потом в одном из матчей Единой лиги дали чуть больше времени себя показать. Старался делать все, что просил меня тренер. Видимо, сделал все правильно (улыбается).

— Показалось, что в прошлом сезоне вы были более раскрепощены и нацелены на бросок, чем на недавнем Кубке Кондрашина и Белова-2024.

— С «Зенитом» вроде бы играл агрессивно. Были возможности атаковать — сразу это делал. Матч с «Пари НН» у меня откровенно не получился. Евгений Бабурин выдавил меня пару раз в начале встречи, и я немного потерялся. Надо работать еще больше, чтобы такого больше не повторялось.

Паша Исмаилов (№6). Фото Анна Шамина/ПБК МБА

— Вы воспитанник экс-игрока ЦСКА и «Химок» Алексея Савкова. На связи ли вы сейчас?

— Да, мы часто созваниваемся. Особенно после матчей. Алексей Алексеевич рассказывает, что ему понравилось в моей игре, что нет. Он отлично меня знает, все-таки провел всю юношескую карьеру под его руководством. Ценю эти советы. Они больше не по тактике, а по мотивации.

— Сыновья Алексея — Павел и Александр Савковы выступают в Европе. Общаетесь с ними?

— Мы знакомы. С Сашей списываемся, а с Пашей особо общения нет.

— А у вас были мысли развивать свою карьеру вне России?

— Никогда. До 17 лет вообще не знал, куда я хочу. Я поздно вырос (сейчас рост Исмаилова — 198 см. — Прим. «СЭ»), не показывал выдающихся результатов. Только на первенстве ДЮБЛ начало что-то получаться. Потом перешел в молодежку, где мне дали шансы показать себя. То есть о каких-то перспективах уехать в Европу не было и речи.

— Совмещали баскетбол с другим видом спорта?

— В детстве немного играл в большой теннис, но ничего серьезного.

Антон Астапкович (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Из российских игроков равняюсь на Воронова и Астапковича

— Лично меня удивило, что Зоран Лукич не вызвал вас на сбор национальной команды этим летом. Общались с главным тренером?

— Лично не общался ни с кем по этому поводу. У меня были небольшие проблемы со здоровьем, решал их этим летом. Но не знаю, в этом ли причина. Если бы вызвали, то был бы безумно рад. Надеюсь, что мне еще представится возможность побывать на сборах национальной команды и сыграть за сборную.

— Еще летом у вас закончился контракт с МБА. Рассматривали ли другие варианты продолжения карьеры?

— Агент говорил мне о заинтересованности других клубов, но серьезно эту тему даже не обсуждали. И я, и руководители МБА понимали, что мне надо оставаться в организации, которая дала мне шанс и по-прежнему в меня верит.

— Много общаетесь с Василием Карасевым?

— Да, он уделяет мне достаточно времени. И по игре, и по другим моментам. Так же как и Женя Воронов. Отличный капитан и наставник.

— У вас есть какой-то игрок, на которого вы равняетесь?

— Из российских баскетболистов отмечу того же Женю Воронова и Антона Астапковича. Нравится, что габаритный игрок может здорово играть пик-н-ролл.

— А вы всегда играли на второй-третьей позиции?

— В юности бывало, что в защите смещался на четвертый номер. У нас в команде не хватило габаритов. А в нападении всегда был вторым-третьим.

— А где вам комфортнее?

— Сейчас на третьем номере. Пока мне тяжеловато атаковать с пик-н-ролла. В суперлиге было попроще. Больше места, меньше давления. Тут, конечно, надо прибавлять.

Паша Исмаилов. Фото ПБК МБА

Входим в сезон с мыслями, что можем обыгрывать всех

— Любите посмотреть баскетбол? Предпочитаете НБА или Евролигу?

— Ночные прямые эфиры НБА не смотрю. Ограничиваюсь хайлайтами, статистикой. Могу посмотреть какой-то матч в записи, если кто-то показал невероятный перформанс, но не более того. На мой взгляд, плей-офф Евролиги — самый лучший баскетбол в мире. Впечатлила и последняя Олимпиада, а полуфинал Сербия — США — лучшая игра, которую я видел.

— Судьи помогли Леброну и компании в концовке?

— В баскетболе всегда были и будут свистки респекта. Более заслуженным игрокам. Обидно за сербов, но так сложилось. Апеллировать на это постфактум, думаю, нет смысла.

— В этом матче и на Олимпиаде в целом себя здорово проявил защитник сербов Алекса Аврамович. Вы уже играли против него не предсезонке.

— Да, Алекса очень хорош в защите, здорово двигает мяч в нападении. Приятно, что у нас будет выступать баскетболист такого высокого уровня. Интересно будет сыграть с ним в официальном матче.

— Как в команде восприняли победу над ЦСКА в конце августа? Важное событие или просто матч предсезонки?

— Победа над ЦСКА есть победа над ЦСКА. Они играли против нас оптимальным составом, так что не хотим у себя ее забирать (Исмаилов набрал 11 очков, больше в МБА только у Владислава Трушкина (15). — Прим. «СЭ»). Наоборот, входим в сезон с мыслями, что можем обыгрывать всех.

— В прошлом году МБА не добрался до плей-офф. Получится в этом году?

— Надо обязательно попадать в топ-8. Это задача-минимум. Думаю, на это есть все шансы. Предсезонка показала, на что мы способны. Говорю не только про игру с армейцами.

— На Кубке Кондрашина и Белова откровением стала зрелая игра еще одного молодого игрока вашего ростера — Максима Огаркова.

— Макс тренировался с нами пока всего один-два раза. Потом вышел и здорово сыграл с «Пармой» (2 сентября), а затем мы поехали на турнир в Петербург. И он хорошо выглядел и с «Зенитом», и с «Пари НН».

— В чем козыри 18-летнего центрового?

— Очень спокойно играет в посту, без нервозности. В то же время агрессивно и резко. Получает мяч, показами обыгрывает защитника. Старается в защите. Макс — большой молодец.