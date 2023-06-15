Пути Шведа и ЦСКА вновь разошлись. Дальше Китай, «Зенит» или Евролига?

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На фоне новостей вокруг фигурантов уголовного дела Алексея Шведа многие не придали значения истекающему контракту защитника ЦСКА. По информации «СЭ», босс армейцев Андрей Ватутин лично встретился со Шведом в Москве, дав ему понять, что клуб не сможет удовлетворить его финансовые запросы. А та зарплата, которую может предложить столичный клуб на сезон-2023/24, будет обидной для игрока такого уровня. Таким образом, следующий сезон Алексей начнет в другой команде. При этом высока вероятность, что лучший российский игрок последнего десятилетия покинет Единую лигу ВТБ.
В июле 2021 года Швед присоединился к ЦСКА в статусе свободного агента. Посмотреть на него в составе команды, которая борется за все возможные титулы, было невероятно интересно. Но после возвращения в ЦСКА защитнику не отводилась роль первой скрипки. Игровое время заметно сократилось (по сравнению с «Химками»), а возможности атаковать оказались лимитированными. Швед не стал заменой Майку Джеймсу, а рассматривался лишь одной из опций в атаке. За полгода Алексей выдал всего несколько ярких перформансов в Евролиге. Он отрабатывал в защите, был максимально командным игроком, но без былого блеска и снайперской бесшабашности.
Лидером же команды был Даниэль Хэкетт. Во многом благодаря итальянцу армейцы шли в зоне плей-офф Евролиги. Когда у него не шла игра, то ЦСКА зачастую проигрывал конкурентам. Боссы красно-синих понимали, что надо как-то исправлять ситуацию, и в итоге все-таки смогли подписать Кевина Пангоса. Звездный канадец стал игроком московского клуба 23 февраля, но по известным причинам до России так и не добрался. А Хэкетт и еще два важных игрока задней линии — Иффе Лундберг и Марюс Григонис — решили покинуть ЦСКА.
Так Алексей снова получил карт-бланш в атаке, став тем Шведом, к которому мы все привыкли в последние годы. Он раскрепостился и заиграл всеми красками своего таланта. А его связка с Николой Милутиновым наконец-то стала работать так, как этого хотел Димитрис Итудис в начале сезона. Пик-н-роллы россиянина и серба наводили страх на все команды Лиги ВТБ. А когда в строй вернулся Уилл Клайберн, а также в систему быстро встроился Каспер Уэйр, ЦСКА вновь стал фаворитом сезона. Выиграли регулярный чемпионат, а затем уверенно прошли «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань». В четвертьфинальной серии защитник набирал 17,7 очка, 3,7 подбора, 4,3 передачи и 2,7 перехвата, 47,6% с игры; в полуфинале — 20,0 очка, 4,5 подбора, 7,3 передачи, 2,5 перехвата, 41,0% с игры, 37,8% из-за дуги.
В финальном противостоянии с «Зенитом» армейцы оставались в игре благодаря связке Шведа и Милутинова. Алексей попадал из сложных ситуаций при любой опеке, а Никола продолжал стабильно делать дабл-даблы. ЦСКА повел 3:1, но сделать решающий шаг не получилось. Причем в седьмой игре хозяева вели «+6» перед стартом четвертой четверти, но потеряли Шведа. Россиянин сломал кисть и при всем желании уже ничем не мог помочь своим партнерам. Без него ЦСКА рассыпался и упустил титул.
В межсезонье ЦСКА не стал пользоваться опцией выхода из контракта защитника, а также сохранил Милутинова. Эта пара должна была вернуть титул в Москву в год столетия клуба. Но выиграть на заказ не получилось. Команда уверенно прошла регулярку (попутно установив рекорд, выиграв 24 матча подряд), но потеряла Шведа незадолго до старта плей-офф. Надрыв паховых связок вывел Алексея из строя почти на два месяца. Он вернулся к серии с «Локо», набирал форму через игры, но не смог помочь партнерам выйти в полуфинал (по ходу которого сломался и Милутинов). Краснодарцы, финишировавшие только на пятом месте в регулярке, выбили фаворита в овертайме седьмого матча (Швед набрал 28 очков, но закончил игру с показателем «-4»). После той встречи Алексей был дерзко избит в центре Москвы. Игрок связывает этот инцидент с тем, что нападавшие проиграли крупную сумму на ставках.
Впрочем, даже если бы ЦСКА выиграл трофей в этом году, то не факт, что руководство смогло бы предложить новый контракт Шведу. Клуб испытывает финансовые трудности. По словам Андрея Ватутина, с начала пандемии бюджет сокращался уже четыре раза, а из-за сноса УСК ЦСКА армейцам приходится арендовать сразу три игровые арены (и помещение для офиса).
Так что в новом сезоне ЦСКА по-прежнему останется боеспособным коллективом, но, вероятно, без звезд первой величины. Впервые за долгие годы. Зато шансы проявить себя могут получить молодые воспитанники клуба: Филипп Гафуров, Владимир Карпенко, Антон Карданахишвили, Александр Евсеев. А лидерами коллектива могут стать Самсон Руженцев и Антон Астапкович.
Швед же займется поиском новой команды. В России контракт игрока может потянуть только «Зенит». Прямо сейчас гарантированные соглашения с сине-бело-голубыми на сезон-2023/24 имеют пять баскетболистов задней линии: Тайсон Картер (может вновь уйти в аренду), Трент Фрайзер, Георгий Жбанов, Денис Захаров, Андрей Топтунов. На днях сине-бело-голубые должны объявить о подписании соглашения с капитаном сборной России Тимофеем Герасимовым. Также опция продления контракта есть у Томаса Эртеля, и титулованный француз вряд ли от нее откажется (если Чави Паскуаль продолжит тренировать команду). Серьезная компания. Найдется ли в ней место еще и Шведу?
Впрочем, у Алексея есть вариант поехать в Китай. Местные клубы давно заинтересованы в его услугах. Чемпионат Китая длится около пяти месяцев — сезон здесь в два раза короче, чем в Европе. Это очевидный плюс для возрастных игроков. С другой стороны, в чемпионате CBA есть ограничение зарплат — максимум 7 миллионов долларов на всех легионеров. То есть вряд ли стоит рассчитывать на зарплату уровня НБА, но контракт на 2,5-3 миллиона Швед вполне может получить.
Наконец, нельзя исключать, что Алексей окажется в одном из клубов Евролиги. Швед по-прежнему в большом порядке и может принести пользу любому клубу Старого Света.