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Единая лига ВТБ

6 мая, 15:45

Подозреваемый в избиении Шведа хотел бежать из России. Явки с повинной не получилось

Отдел спорта «СЭ»
Баскетболист Алексей Швед
Алексей Швед.
Фото Global Look Press
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Суд арестовал 31-летнего водителя Юсуфа Мирашурова, которому грозит до 12 лет тюрьмы.

Последний подозреваемых по делу об избиении баскетболиста ЦСКА и сборной России Алексея Шведа задержан и помещен под стражу в СИЗО. Юсуф Мирашуров обвиняется в том, что именно он нанес спортсмену наиболее тяжкие телесные повреждения. 31-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство в составе группы лиц). Юсуф задержан на несколько дней позже трех остальных обидчиков Шведа. Его обнаружили в аэропорту Жуковский при попытке покинуть Россию.

Баскетболист Алексей Швед
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не использовал шанс на явку с повинной

«С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый и его защитник в судебном заседании возражали против заключения под стражу, просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест, — говорится в сообщении столичной прокуратуры. — Предварительно установлено, что обвиняемый с тремя сообщниками, в том числе несовершеннолетним, причинил защитнику баскетбольной команды ЦСКА телесные поведения, повлекшие тяжкий вред здоровью, у ресторана на улице Большая Никитская в Москве».

Алексей Швед. Напавшие на баскетболиста Шведа не признают свою вину. Пока их обвиняют в хулиганстве

Накануне суд арестовал еще трех участников нападения — студентов МГИМО 19-летнего Глеба Писарева и 20-летнего Князя Амирасланова, а также студента Британской высшей школы дизайна 17-летнего Рамзина Амирасланова. Юсуф Мирашуров работал водителем Рамзина. По версии следствия, именно Рамзин сделал подсечку Алексею Шведу, после которой баскетболист упал. Юсуф увидел, что его подопечный конфликтует с баскетболистом, поспешил на помощь и нанес два удара в теменную область головы баскетболиста. Никто из обвиняемых пока вины не признает и отказывается давать признательные показания.

Ранее отец Писарева Василий заявил в суде, что водитель намерен написать заявление о явке с повинной. Однако этот шанс облегчить свою участь Юсуф Мирашуров упустил. Родители Князя и Рамзина — известные предприниматели азербайджанского происхождения, занимающиеся медицинским бизнесом в Москве более двадцати лет. Поскольку Рамзин — несовершеннолетний, формально его представителями являются родители, однако уголовная ответственность в нашей стране наступает с 16 лет, поэтому снисхождения от суда в данном случае ждать не приходится. Наоборот — придется объясняться, что несовершеннолетний делал ночью в ресторане.

Баскетболист Алексей Швед
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Второй пострадавший

В ночь на 2 мая Алексей Швед вместе с женой и знакомыми после матча плей-офф Единой лиги ВТБ отдыхал в одном из ресторанов в центре Москвы. Адвокаты обвиняемых утверждают, что конфликт изначально произошел между Рамзином и женой Алексея Шведа Анастасией Зиадитдиновой. Якобы женщина обидела Амирасланова, в том числе по национальному признаку. Сама женщина уверяет, что не допускала никаких оскорблений, а причиной скандала стали негативные высказывания подвыпившей компании по поводу игры ее мужа на баскетбольной площадке.

Как бы то ни было, Алексей вступился за свою супругу, и словесная перепалка вскоре переросла в драку. В результате конфликта Швед получил тяжелые травмы головы и был госпитализирован. Василий Писарев уверяет, что его сын участия в избиении спортсмена не принимал, а наоборот — помогал баскетболисту в ожидании приезда машины скорой помощи. Другой баскетболист ЦСКА Артем Комолов, который вместе со своей супругой находился в заведении в тот вечер, в драке не участвовал. Вторым потерпевшим по делу признан Артем Лопатин, друг Шведа, и шеф-повар злополучного ресторана. Увидев потасовку, Лопатин вступился за своего товарища и также получил повреждения.

Алексей Швед. Обвиняемых в избиении Шведа арестовали на два месяца. Подробности из зала суда

Трем юным обидчикам Шведа и Лопатина предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Наказание по данной статье может колебаться от штрафа в 500 тысяч до одного миллиона рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет), либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет. А вот Юсуфу Мирашурову может грозить до 12 лет тюрьмы, особенно если в процессе восстановления Шведа от травм возникнут проблемы и он не сумеет начать подготовку к будущему сезону вместе со своей командой.

БК ЦСКА
Алексей Швед
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Обвиняемых в избиении Шведа арестовали на два месяца. Подробности из зала суда