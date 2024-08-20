От Перми до Китая. Где пройдут главные баскетбольные предсезонные турниры

Сборная сыграет с Венесуэлой и Колумбией, очередная битва «Зенита» и УНИКСа и дальний выезд МБА.

Клубы Единой лиги ВТБ начали предсезонную подготовку, а сборная России под руководством Зорана Лукича тренируется уже почти три недели, чтобы ярко проявить себя на Кубке Дружбы. В знаменитом «Молоте» у нашей молодой команды будет достойная оппозиция. Подробнее об этом и других предстоящих турнирах — в материале «СЭ».

Кубок Дружбы, Пермь

21-25 августа, участники: сборная России, сборная Венесуэлы, сборная Колумбии, «Парма»

Изначально четвертым участником турнира (вместо «Пармы») должна была стать сборная Ирана, но отказ был обусловлен спортивными причинами. «У иранцев пока нет главного тренера, и они объяснили, что не успеют с его назначением. А ехать в Россию без наставника не решились», — рассказал «СЭ» президент РФБ Андрей Кириленко.

Тем не менее наша команда получила достойных спарринг-партнеров. «Венесуэла — участник двух последних чемпионатов мира, есть несколько очень сильных исполнителей, — продолжил Кириленко. — У Колумбии тоже качественная команда, входит в топ-30 рейтинга ФИБА. То есть, по сути, это второй эшелон после участников Олимпиады. Еще важно, что у команд из Южной Америки другой стиль. А нашей сборной в нынешних реалиях очень важно пробовать свои силы со сборными с разных континентов. Все-таки в Южной Америке один баскетбол, в Азии — другой, в Африке — третий. Мне было бы очень интересно, чтобы к нам приехали африканские сборные. Посмотрите, какой фурор на Играх-2024 произвела сборная Южного Судана. У Нигерии очень сильная команда».

Кубок Дружбы будет разделен на два этапа. Сначала команды сыграют между собой по круговой системе. Две лучшие команды определят победителя в финале.

Зоран Лукич привез в Пермь очень молодой состав. Особое внимание стоит обратить на Льва Свинина, Клима Адайкина и Илью Ермакова. Парни здорово показали себя на молодежном уровне и вполне могут проявить себя и на самом высоком. Также в строю игроки, имеющие регулярную практику в Лиге ВТБ: Александр Щербенев, Владислав Емченко, Александр Хоменко, Александр Платунов, Михаил Беленицкий, Андрей Лопатин и Илья Попов.

Помимо сборной России, интересно будет понаблюдать и за «Пармой». Пермяки начнут новый сезон с тремя иностранными игроками. Это имеющие опыт выступления в Единой лиге ВТБ Ройс Хэмм и Гарретт Невелс, а также разыгрывающий Алекс Хэмилтон (вошел в топ-10 лучших снайперов чемпионата Израиля-2023/24). Также «Парма» значительно усилила русский костяк, пригласив Самсона Руженцева, Александра Захарова, Тимофея Якушина и Александра Шашкова.

«В прошлом сезоне у нас было всего четыре легионера, в этот сезон вступаем с тремя иностранцами, — отметил «СЭ» президент «Пармы» Сергей Богуславский. — Мы хотим, чтобы в нашем проекте развивались русские игроки. Ребята в прошлом сезоне получили практику и показали, что россияне могут достойно биться на уровне Лиги ВТБ. В межсезонье все наши лидеры получили приглашения из топ-клубов. Саша Платунов в итоге оказался в УНИКСе, Руслан Абдулбасиров — в ЦСКА. Для клуба и игроков — это win-win. Мы приносим друг другу пользу. Будем придерживаться этого и в дальнейшем».

Расписание

21 августа

16:00 мск. БК «Парма» — Колумбия

19:00. Россия — Венесуэла

22 августа

16:00. Колумбия — Венесуэла

19:00. Россия — БК «Парма»

23 августа

16:00. Венесуэла — БК «Парма»

19:00. Россия — Колумбия

25 августа

11:30. Матч за 3-е место

14:00. Финал

Фото РФБ

Кубок Хайретдинова, Нижний Новгород

30-31 августа, участники: «Пари НН», «Парма», «Самара», «Автодор»

Прошлый сезон был самым неудачным для нижегородцев за последние годы (финал Кубка и худший результат среди российских клубов в Лиге ВТБ), а летом команду покинул многолетний наставник Зоран Лукич. Серба сменил его ученик Сергей Козин, а ростер серьезно обновился. Среди новичков стоит выделить опытного форварда Неманью Джуришича, Джейкинана Ганта, Александра Хоменко и серебряного призера Олимпиады-2020 Илью Капенкова. Большая удача, что Нижний смог удержать Кейси Шеперда, который вполне может стать лучшим снайпером в сезоне.

Посмотреть за новыми сочетаниями в «Пари НН» можно на традиционном Кубке имени основателя клуба Александра Хайретдинова. Среди соперников — также сильно изменившиеся за лето «Автодор» и «Самара».

Расписание

30.08

«Пари НН» — «Парма»

«Автодор» — «Самара»

31.08

Матч за 3-е место

Финал

Фото БК «Зенит»

Кубок Кондрашина и Белова, Санкт-Петербург

5-6 сентября, участники: «Зенит», УНИКС, «Пари НН», МБА-МАИ

Состав участников Кубка Кондрашина и Белова не изменился. В прошлом году болельщики увидели четыре ярких матча на «КСК Арене» с ярким финалом, где хозяева обыграли УНИКС. В этом году вновь стоит ждать встречу принципиальных соперников, которая станет финальной репетицией перед Суперкубком.

«Мы поставили задачу, чтобы у «Зенита» был свой предсезонный турнир высокого уровня, — рассказывал «СЭ» генеральный директор сине-бело-голубых Александр Церковный. — Сразу же было понимание, что нужно возрождать Кубок Кондрашина и Белова, но мы не рискнули с ходу придать ему такой статус. Поэтому в 2020 году первый предсезонный турнир, организованный нашим клубом, назывался «Кубок Невы». Получив положительный опыт, мы поняли, что можем сделать предсезонный старт, который бы мог носить имя «Кубок Кондрашина и Белова». Заручились поддержкой Федерации баскетбола Санкт-Петербурга и местного комитета по физической культуре и спорту и теперь ежегодно проводим Кубок имени двух этих легендарных личностей. Наш турнир уникален тем, что это последняя возможность для тренеров опробовать все наработанное в период предсезонной подготовки и сделать это прямо перед началом официальных игр. Поэтому никого не удивляет высокий уровень баскетбола и борьбы».

Об обновленном «Зените» можно прочитать тут, о новых приобретениях УНИКСа тут.

Расписание будет объявлено позже.

Турнир памяти Владимира Родионова, Саратов

7-8 сентября, участники: «Автодор», «Парма», «Самара», «Челбаскет»

«Автодор» в рамках предсезонной подготовки решил организовать турнир памяти своего многолетнего президента — Владимира Евстафьевича Родионова, ушедшего из жизни 18 декабря 2023 года. Помимо двух клубов Лиги ВТБ, в Саратов приедет клуб Суперлиги «Челбаскет», который этим летом усилился одним из самых перспективных разыгрывающих страны Андреем Топтуновым.

Расписание будет объявлено позже.

Кубок Генриха Приматова, Самара

14-15 сентября, участники: «Самара», «Автодор», «Пари НН», «Парма»

«Самара» продолжает проводить предсезонный турнир имени заслуженного тренера СССР Генриха Приматова. В прошлом году Кубок выиграла «Парма», обыгравшая команду Дражена Анзуловича в финале. В этот раз у хозяев, практически полностью сменивших состав легионеров (остался только Хэйдон Далтон), вновь серьезная конкуренция.

Расписание будет объявлено позже.

Василий Карасев. Фото БК МБА

Китай и Турция

Действующие чемпионы Единой лиги после пары товарищеских матчей в Москве («Парма» и МБА) отправятся в Турцию, где примут участие в традиционном Gloria Sports Arena в Белеке (1-7 сентября). Там ЦСКА ждут четыре «товарняка» с турецкими клубами: «Бешикташем», «Меркезефенди», «Тофашем» и «Тюрк Телеком».

Другая московская команда — МБА — отправляется в Китай, где пробудет до 27 августа. Подопечные Василия Карасева проведут три товарищеские встречи с клубом «Гуанчжоу Лунг Лайонс», который выступает в Китайской баскетбольной ассоциации (CBA). Встречи пройдут в разных городских округах провинции Гуандун: Шаогуань (22.08), Цзянмынь (24.08), Чжаоцин (26.08). «В современных реалиях поездка в Китай и игра с зарубежной командой — это неоценимый опыт для ребят. Мы опираемся на российских игроков, стараемся воспитывать молодых баскетболистов, и для них такая возможность крайне важна», — подчеркнул Василий Карасев.

«Енисей» с 24 августа до 9 сентября отправится на тренировочный сбор в сербский Златибор, где проведет семь матчей. 16-17 сентября на «Арене.Север» команда Йовицы Арсича сыграет товарищеские игры против БК «Новосибирск». «Уралмаш» также проводит тренировочные сборы на родине своего главного тренера Ростислава Вергуна. Из Минска игроки команды отправятся в Турцию, где сыграют на турнире с ЦСКА. Также в Турции несколько матчей и полноценный сбор проведут баскетболисты «Зенита».

Официально сезон стартует Суперкубком Единой лиги, который пройдет в Москве с 11 по 14 сентября. Помимо четырех российских топ-клубов, в нем примут участие «Црвена Звезда» с Милошем Теодосичем и «Бешикташ».