«Зенит» идет за третьим Суперкубком подряд. Кто сможет ему помешать?

Претенденты — «Црвена Звезда» с Теодосичем, ЦСКА с Аврамовичем и «Локо» с тренером-президентом.

На этой неделе (с 11 по 14 сентября) в Москве пройдет четвертый розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ, который даст официальный старт новому сезону. Напомним, что первый Суперкубок в истории достался ЦСКА, а последние два титула забрал «Зенит». И это несмотря на участие двух клубов Евролиги — «Партизана» (2022) и «Фенербахче» (2023). В этот раз у российских топ-клубов снова будут серьезные конкуренты из-за рубежа: «Црвена Звезда» с целой россыпью звезд европейского баскетбола и «Бешикташ» во главе с одним из самых перспективных тренеров континента Душаном Алимпиевичем.

Теодосич против ЦСКА

Суперкубок поменял формат по сравнению с прошлым сезоном, когда в турнире участвовало шесть российских и два иностранных клуба. Команды играли по олимпийской системе и не имели права на ошибку (ЦСКА и УНИКС потеряли шансы на трофей в своих первых же матчах, уступив «Локомотиву-Кубань» и «Пари НН» соответственно). В этот раз шесть клубов будут разбиты на две группы по три команды.

Группа А: «Локомотив-Кубань», «Црвена Звезда», ЦСКА,

Группа Б: «Бешикташ», «Зенит», УНИКС

Победители групп выходят в финал, команды, занявшие вторые места, разыграют бронзу. Также состоится матч за пятое-шестое места. Таким образом, все клубы проведут по три матча в Москве.

Баскетболисты «Црвены Звезды» — одни из фаворитов Суперкубка Единой лиги ВТБ. Фото БК «Црвена Звезда»

Фаворитом у букмекеров справедливо считается «Црвена Звезда». В прошлом сезоне команда под руководством Янниса Сферопулоса стала победителем Адриатической лиги (выиграв финальную серию у «Партизана» со счетом 3:0), а летом смогла сохранить почти всех лидеров, включая MVP ABА Яго Дос Сантоса (летом ходили слухи, что бразилец может оказаться в УНИКСе и «Зените»). Плюс в межсезонье в команду вернулись игроки сборной Сербии Огнен Добрич и Никола Калинич, а также два элитных снайпера, хорошо знакомых российским болельщикам. Речь про экс-разыгрывающего «Пармы» Коди Миллера-Макинтайра (в прошлом сезоне выступал за «Басконию») и бывшего защитника УНИКСа Айзея Кэнана («Олимпиакос»). Из новичков еще стоит выделить тяжелого форварда Майка Дома, проведшего классный сезон в «Анадолу».

По-прежнему в строю и 37-летний Милош Теодосич, летом продливший контракт с белградским клубом на один год. А учитывая, что «Црвена Звезда» и ЦСКА попали в одну группу, мы точно увидим противостояние Тео против клуба, где он провел лучшие годы своей карьеры. Этот матч, который состоится в четверг, 12 сентября, наверняка соберет на трибунах тысячи болельщиков красно-синих.

Фанаты ЦСКА соберутся посмотреть не только на возвращение «волшебника», но и на дебют Алексы Аврамовича. Лучший защищающийся игрок Олимпиады-2024 приехал в Москву, несмотря на отсутствие еврокубков, и с первых товарищеских матчей показал, что готов стать лидером ЦСКА. А учитывая, что последние три года Алекса играл в «Партизане», «Звезда» для него принципиальнейший соперник. К тому же этот матч, вероятнее всего, определит финалиста Суперкубка. Вряд ли «Локо» вклинится в эту борьбу.

Летом краснодарцы убрали главного тренера сборной Словении Александра Секулича, а его место занял президент клуба Андрей Ведищев. По товарищеским играм было заметно, что тренер-дебютант пока слабо справляется со своей ролью. Возможно, после матчей в Москве Андрей Владимирович осознает, какую тяжелую ношу он на себя взял, и приступит к поиску нового наставника.

Томас Эртель. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что покажет «Зенит» без Эртеля?

В группе B фаворитом выглядит «Зенит». Летом петербургский клуб отпустил опытных ветеранов — Томас Эртеля, Кайла Курича (MVP прошлогоднего Суперкубка) и Бояна Дублевича. Их заменили игроки с богатым опытом игры в НБА: Дуэйн Бэйкон, Омари Спеллмен и Ксавьер Мун. К тому же в Петербург вернулся Алекс Пойтресс, который с Винсом Хантером образовал сильнейшую связку больших в Лиге ВТБ. Контракты с «Зенитом» продлили Сергей Карасев и Трент Фрейзер.

Суперкубок станет хорошей проверкой для обновленной команды Чави Паскуаля. Как и на выигранном на днях Кубке Кондрашина и Белова, сине-бело-голубым вновь предстоит встреча с УНИКСом, который, вероятно, прибудет в Москву без двух лидеров — Девона Акун-Перселла и Луи Лабери. Это упрощает задачу «Зениту», но казанцы наверняка дадут бой и в таком сочетании.

С «Бешикташом» Карасев и компания играли в четвертьфинале прошлогоднего Суперкубка, одержав непростую победу (72:69). В этом сезоне стамбульцы усилили состав экс-игроком «Индианы» Кланом Мартином, который в прошлом году феерил в «Каршияке». Клубу удалось удержать и Джона Мэтьюза, способного создать проблемы обороне любой европейской команде. Так что для защиты титула «Зениту» придется выложиться по полной в каждом матче на «ВТБ Арене».