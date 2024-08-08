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Сегодня, 14:45

Эртель покинул «Зенит». Из-за выступления в России он пропустил ЧМ-2023 и домашнюю Олимпиаду

Французский баскетболист Томас Эртель покинул «Зенит»
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Томас Эртель.
Фото Global Look Press
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Круто, что два года мы могли вживую наблюдать за таким мастером.

В один день «Зенит» объявил о подписании бывшего лидера «Панатинаикоса» Дуэйна Бэйкона и о расставании с титулованным Томасом Эртелем. Француз, отыгравший в России два года, помог команде выиграть Суперкубок и бронзу Единой лиги ВТБ. Конечно, хотелось бы большего, но в целом очень круто, что в период санкций сине-бело-голубые смогли привести в Россию одного из сильнейших разыгрывающих континента. Это не преувеличение. Без Эртеля сборная Франции осталась без медалей ЧМ и рискует стать четвертой на домашней Олимпиаде.

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Обидная потеря

В своей карьере Томас выигрывал чемпионаты Испании, Турции, Франции, успел поиграть за «Барселону» и «Реал», а также был ключевым разыгрывающим сборной Франции на протяжении длительного периода. В коллекции Эртеля победа и финал Евробаскета (2013, 2022), бронза чемпионата мира-2014 и серебро Олимпийских игр-2020. На Евробаскете-2022 Томас делал в среднем по 7,1 передачи за игру (лучший показатель в команде) и набирал по 14,3 балла за эффективность действий (больше только у Руди Гобера — 17,9). На Олимпиаде-2020 в Токио его статистика составляла 8 очков и 3,5 передачи.

В Санкт-Петербург Томас приехал в сентябре 2022-го, чтобы помочь клубу защитить титул. Не вышло. В полуфинале «Зенит» в упорной борьбе уступил УНИКСу, проиграв решающий матч серии в Казани (4:3). Тем не менее Эртель предсказуемо стал одной из главных звезд чемпионата. Например, набрал 16 передач в игре против «Самары», стал лучшим ассистентом сезона и был признан лучшим дебютантом лиги (спустя год этот приз получит Ксавьер Рэтан-Мэйс).

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Летом Томас, несмотря на давление федерации, которая пригрозила игроку пропуском Олимпиады (и в итоге сдержала слово, несмотря на провал на ЧМ-2023), подписал новый контракт с «Зенитом» по схеме «1+1». Генеральный директор клуба Александр Церковный подчеркивал «СЭ», что это было обоюдное решение: «У него есть очень большое желание взять чемпионский титул. Без него он не хочет покидать Санкт-Петербург».

В сезоне-2023/24 Томас вновь вел команду за собой (постоянно попадая в хайлайты), но на этот раз «Зенит» остановила другая команда, впоследствии взявшая титул. ЦСКА забрал полуфинальную серию в шести матчах. Клуб из Северной столицы был ослаблен травмами лидеров (Кайл Курич, Боян Дублевич и сломавшийся по ходу серии Георгий Жбанов), а ключевую потерю в решающем матче в Москве допустил именно Эртель. Семен Антонов сделал перехват на ведении и открыл своей команде выход в финал.

Состав сформирован

В итоге петербургский клуб довольствовался бронзой Лиги ВТБ, а также победами в Кубке России (без Эртеля) и Суперкубке, а летом ушел в серьезную перестройку состава. Команду покинули сразу девять игроков, в том числе капитан Андрей Зубков и Эртель.

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«Я бы хотел поблагодарить Томаса за два года игры в «Зените», — отметил «СЭ» Александр Церковный. — Он приехал в непростые времена, когда российские клубы отстранены от еврокубков, поверил в наш проект, полностью выкладывался на тренировках и играх. К нему никогда не было претензий по дисциплине. На площадке он часто творил чудеса своими уникальными передачами и делал все для победы. Однако анализ выступления в последних двух сезонах и тот факт, что не смогли завоевать главный трофей, заставили нас пойти на серьезную перестройку команды этим летом. Поэтому клуб принял непростое решение воспользоваться опцией в контракте игрока. Мне очень жаль расставаться, желаю Томасу удачи в продолжении карьеры и новых титулов».

Отметим, что на место Эртеля в команду пришел Ксавьер Мун, который, так же как и Бэйкон, имеет опыт выступления в НБА и за сборную США (в квалификации чемпионата мира-2023). Позицию первого номера удалось усилить и за счет подписания основного разыгрывающего сборной России Александра Щербенева.

Также летом команду пополнили Омари Спеллмен, Андрей Воронцевич, Алекс Пойтресс и уже упомянутый Бэйкон. «Команда полностью сформирована и в ближайшее время начнет готовиться к сезону, — подчеркнул «СЭ» Александр Церковный. — Ожидать еще в составе можно лишь воспитанников нашей академии».

Уже 24 августа сине-бело-голубых ждет товарищеский матч с «Тамбовом». В конце августа команда Чави Паскуаля отправится на тренировочный сбор в Турцию, где проведет три матча. 5-6 сентября «Зенит» сыграет в Кубке Кондрашина и Белова, а 12-14 сентября — в Суперкубке.

Баскетбол
БК Зенит
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