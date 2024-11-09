Генеральный директор Единой лиги ВТБ — о крутой игре в Казани и важном изменениях в регламенте относительно работы судей.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ЦСКА — 73:80 (17:20, 19:24, 21:16, 16:20)

УНИКС: Рэйнольдс (18 + 7 подборов), Найт (14 + 9 подборов + 5 передач), Акун-Перселл (11 + 5 подборов), Тэйлор (11), Кулагин (10)

ЦСКА: Тримбл (20 + 7 подборов), Уэйр (19), Аврамович (10).

ЦСКА победил УНИКС в матче недели (80:73). У армейцев — седьмая победа подряд. Они продолжают самую длинную действующую победную серию в чемпионате! Красно-синие выиграли четыре последних матча на казанском паркете. После игры в столице Татарстана «СЭ» удалось задать несколько вопросов генеральному директору Единой лиги Илоне Корстин. Помимо противостояния действующего чемпиона и вице-чемпиона мы также обсудили дебют в NCAA Егора Демина, работу судей и финансовые трудности «Самары».

На данный момент ЦСКА выглядит очень уверенно

— УНИКС в третий раз в сезоне, с учетом финала Суперкубка, уступил ЦСКА. Казанцам не хватает магии Димитриевича?

— В начале сезона у УНИКСа были большие проблемы с травмами. Сейчас Перасович наконец-то может выставить оптимальный состав, но думаю, что им еще нужно время для того, чтобы сыграться. При этом казанцы показали цельную игру в матче недели, у них были шансы победить ЦСКА в концовке, но в ключевых моментах лидеры хозяев не реализовали свои броски (в целом процент точных трехочковых у хозяев был низким), совершили потери. Тот же заступ Акун-Перселла в решающем владении. ЦСКА, наоборот, дорожил мячом, доводили до реализации все ключевые атаки.

На данный момент ЦСКА выглядит очень уверенно. Чувствуется сбалансированность, которая достигнута благодаря тому, что в межсезонье москвичи сохранили чемпионский состав под руководством Пистиолиса. Плюс добавился звездный Аврамович, который не стесняется брать на себя инициативу, постоянно заводит команду.

— За последние годы УНИКС здорово прибавил в организации матчей.

— Согласна. В субботу, 9 ноября, в Казани была прекрасная атмосфера, трибуны были забиты почти под завязку. Не только УНИКС, но и другие наши клубы проводят огромную работу в плане привлечения зрителей на трибуны. С начала сезона было уже пять солд-аутов. Клубы со своими партнерами возможно ориентируются на наш Матч звезд, и стараются сделать из важных матчей праздник. Привлекают именитых артистов, качественно работают со светом, со звуком. И, конечно, зрителей привлекает такой подход. На матчах недели я стала замечать много семей. Лиге видна эта работа, мы только поощряемы клубы за это.

— При этом молодежный проект у Казани оставляет желать лучшего.

— В этом направлении УНИКСу действительно нужно поработать. Есть хороший пример академии «Локомотива-Кубань», где много вкладывают в свою молодежь и доводят воспитанников до основы. В итоге получается интересный баланс между легионерами и местными игроками. Во-первых, болельщики очень лояльно к этому относятся, болеть за своих всегда приятнее. Это естественный момент. Во-вторых, это экономнее в плане финансов. Из молодого игрока можно вырастить звезду, и этот стоит дешевле, чем подписать легионера на проблемную позицию. К тому же, это благо для нашей сборной.

В этом году мы хотим обратить особое внимание на Молодежную Единую лигу, которая является главным донором наших молодежных и юношеских сборных. В молодежку сейчас вызвано 15 игроков из нашего проекта, еще по 10 человек — в сборных U-18 и U-20. Я надеюсь, это будущие игроки национальной команды. Рада, что наша лига является платформой, где молодые игроки могут показать свой уровень, получать игровое время, обретать уверенность.

Фото cskabasket.com

Теперь все контакты клубов с судьями вне арены — запрещены

— Судьи отлично отработали на матче недели. Слышал, что вы внесли изменения в регламент, касающиеся работы арбитров.

— Все верно. С этого месяца мы берем на себя организацию приезда судей на матчи. Раньше за это отвечали клубы. Таким образом, во-первых, Лига сняла финансовую нагрузку с клубов. Во-вторых, сделала так, чтобы представители клубов как можно меньше контактировали с арбитрами. Чтобы они видели их только на матче. Все контакты вне арены — запрещены.

— Иначе серьезный штраф?

— Вопрос не в сумме штрафа, а в лояльности. Мы хотим, чтобы все было прозрачно и не было лишних вопросов, претензий к работе судей. В целом хочу сказать, что мы внимательно следим за работой арбитров. После каждой игры делаем анализ их работы, отправляем отчет, указывает на ошибки, если такие были. Ждем обратную связь.

— Возможно ли, что на решающие матчи сезона будет приезжать по две бригады арбитров и клубы до последнего не будут знать, какая сегодня работает?

— Сейчас у нас не так много судей, чтобы мы могли так делать. Раньше у нас были иностранные арбитры, сейчас же мы не можем их использовать. Однако мы нашли выход из ситуации, второй год у нас работает институт судейства, и это дает свои плоды. В прошлом году у нас было около 10 новых арбитров, в этом году привлекли еще 10 человек. Сначала они получают опыт в Молодежной Единой лиги, и если хорошо себя проявляют, то приглашаются в основной чемпионат. На первых порах подключаем их к сильной бригаде. Взращивать новых судей, — это правильный путь.

Надеемся, что руководство региона и спонсоры не отвернутся от «Самары»

— Противоречивые новости приходят из Самарской области. Нет опасений, что «Самара» не сможет доиграть текущий сезон.

— Мы в первую очередь смотрим на результаты. «Самара» играет достойно, со спортивной точки зрения к ним нет никаких претензий. Что касается финансовой составляющей, то в каждом клубе бывают сложности. Надеемся, что руководство региона и спонсоры не отвернутся от команды в такой момент. Баскетбольные клубы, которые выступают в Лиге ВТБ, — это лицо региона. Поэтому в интересах правительства области и губернатора, поддерживать сильные спортивные проекты.

— Дебют Егора Демина в NCAA заставил писать о баскетболе многие непрофильные СМИ. Что скажете о перспективах российского разыгрывающего в США?

— Перспективы у него точно хорошие, не зря почти все аналитики считают, что Егор будет выбран в первом раунде драфта НБА-2025. Со своей стороны хочу пожелать ему удачи и профессионального роста. И будем ждать его в Единой лиге.

— Не в НБА?

— В Единой лиге всегда ждем (Смеется.). В НБА, пожалуйста. Будем только рады, если у Егора все получится.