Суперматч при полных трибунах. Карасев и компания дали бой чемпиону

УНИКС побеждает обескровленный «Зенит» за счет хладнокровия Димитриевича и Найта.

«Зенит» — УНИКС — 83:93 (26:29, 18:22, 18:21, 21:21)

«Зенит»: Хантер (19), Курич (16), Фрайзер (15 + 8 передач)

УНИКС: Найт (22), Бако (16), Димитриевич (16 + 7 передач), Кулагин (13 + 5 передач)

КСК «Арена». 6108 зрителей

К первому очному противостоянию в регулярке-2023/24 чемпионы двух последних сезонов подошли в разном состоянии. Если Велимир Перасович располагает полным ростером (наконец-то в строй вернулся новичок Эрик Грин), то «Зенит» потерял перед матчем недели сразу пять игроков. К травмированным Томасу Эртелю, Денису Захарову и Георгию Жбанову добавились Сергей Торопов и Адриен Морман. Тем не менее хозяева дали бой, но не смогли продлить свою победную серию над УНИКСом в Северной столице.

Вошли в клатч

Лишившись трети баскетболистов, Чави Паскуаль попытался удивить своего коллегу. В первой половине «Зенит» очень много времени действовал в схеме с двумя центровыми. Шанс проявить себя получил Артем Клименко, который до этого суммарно провел чуть больше четырех минут.

Однако этот шаг себя не оправдал. Баскетболистам УНИКСа раз за разом удавалось растягивать оборону соперника, забивая с каким-то невероятным процентом. В первой четверти казанцы реализовали 70% своих бросков, а лучшим в составе казанцев был экс-игрок «Зенита» Дмитрий Кулагин. Защитник успевал буквально везде, набрав 10 очков и 3 передачи.

Вторая четверть началась с бенефиса Джалена Рейнольдса. Центровой сначала забросил трехочковый, а в следующем владении в стиле UFC заехал в нос Бояну Дублевичу. Черногорский центровой, который пока явно проходит процесс адаптации в новом чемпионате, так и не оправился от этого нокаута. Поэтому Винсу Хантеру пришлось провести на паркете более 33 минут. Эта усталость сказалась в концовке.

Фото БК УНИКС

Еще важный момент — разыгрывающий хозяев Трент Фрайзер получил три фола в первой половине. Учитывая отсутствие Эртеля и не самую лучшую форму Тимофея Герасимова, это стало еще одной головной болью Паскуаля. В третьей четверти на позиции первого номера даже пришлось выходить Кайлу Куричу.

Безусловно, такая классная команда, как УНИКС, воспользовалась ситуацией. Исмаэль Бако забивал данки на любой вкус (всего семь за матч), Маркос Найт был очень эффективен в обыгрышах один на один, как всегда, хорош в организации игры был Димитриевич. На четвертую четверть казанцы выходили с комфортным преимуществом «+10».

Но игроки «Зенита» вышли на последнюю десятиминутку с желанием сделать камбэк — и почти добились своего при поддержке переполненного зала КСК «Арена». Сергей Карасев забил два трехочковых подряд. Причем второе попадание было зафиксировано с фолом. Так от преимущества УНИКСа осталось всего три очка, а спустя минуту на табло был равный счет после «трехи» Фрайзера (74:74). «Зенит» сделал рывок 12:2, вынудив Перасовича взять тайм-аут.

Сразу после этого Хантер впервые вывел «Зенит» вперед, забив штрафной бросок своей бывшей команде (75:74). Но попадание с фолом от Луи Лабери, проходы Найта и дальний бросок Рейнольдса вновь помогли гостям сделать серьезный задел. Сине-бело-голубые еще сумели подобраться на расстояние трех очков после данка Андрея Зубкова и классного прохода Курича. Решающее же владение доверили Сергею Карасеву, который бросал трехочковый на равный счет, но домашнее кольцо буквально «выплюнуло» этот мяч.

За оставшиеся 27 секунд Димитриевич и Найт установили окончательный счет матча, вернув УНИКС на те же «+10». Казанцы продлевают победную серию до трех матчей и продолжают погоню за ЦСКА. «Зенит» же с четырьмя победами и четырьмя поражениями пока вне топ-6. Кто бы мог поверить в это после победного Суперкубка.

Фото БК УНИКС

Большая разница

— Спасибо болельщикам, которые были сегодня на арене, — отметил на пресс-конференции наставник «Зенита» Чави Паскуаль. — Была отличная атмосфера и отличная игра для зрителей. К сожалению, мы не смогли победить в основном потому, что проиграли подборы. 22 отскока против 32 — это очень, очень большая разница. С другой стороны, те игроки, которые были здоровы, старались бороться, шли до самого конца. Думаю, что у нас был открытый бросок, который мог бы дать нам шансы на победу, но, к сожалению, мы промазали эту попытку и в конце концов не смогли победить. Нужно продолжать. Это непростой момент, потому что у нас много травм, не так легко работать, не так легко играть. Но сейчас здоровые игроки и тренерский штаб должны оставаться вместе и пытаться победить в следующем матче.

УНИКС же победил в Петербурге после пяти поражений подряд.

— Мы провели отличный матч и контролировали его на протяжении почти всех 40 минут — за исключением начала четвертой четверти, — заявил главный тренер УНИКСа Велимир Перасович. — По ходу матча мы показывали хороший баскетбол и, думаю, заслужили эту победу. Рад, что мы прервали свою неудачную серию в Санкт-Петербурге, где всегда очень непросто противостоять «Зениту».