«Локо» был достоин второго финала подряд, но концовка решающего матча осталась за действующими чемпионами.

Единая лига ВТБ

Плей-офф-2023/24. Полуфинал

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23)

УНИКС: Димитриевич (32), Грин (17), Найт (12), Рейнольдс (9)

«Локомотив-Кубань»: Миллер (18), Акун-Перселл (17), Барфорд (12)

Счет в серии: 4-3

В Единой лиге ВТБ определился второй финалист сезона-2023/24. УНИКС, играющий короткой ротацией, все-таки смог сломить сопротивление «Локомотива-Кубань» в седьмом матче. Героем решающей игры ожидаемо стал Ненад Димитриевич, набравший 32 очка и спасший свою команду в огненной концовке.

Найт и Грин на первых ролях

Оба коллектива были достойны победить в этой полуфинальной битве. Лидер в серии менялся трижды. УНИКС выиграл стартовый матч, но потом уступил две игры подряд (1:2). Затем уже казанцы дважды победили в Краснодаре и Казани (3:2), но в шестой игре были буквально разгромлены Девоном Акун-Перселлом и компанией.

Седьмая игра проходила в столице Татарстана, но назвать действующих чемпионов и хозяев паркета фаворитами можно было с большой натяжкой. Во-первых, Велимир Перасович потерял важного игрока ротации — Исмаэля Бако (сломался в третьей игре полуфинала). Во-вторых, один из лидеров коллектива Эрик Грин испытывал серьезные проблемы с коленом, играя решающий матч на уколах. Александр Секулич же мог рассчитывать на всех игроков ростера и даже посадить в зрительский зал одного из героев прошлогоднего плей-офф Антона Квитковских и не выпускать на паркет Александра Щербенева.

Зато УНИКС дважды выигрывал решающие матчи серии Лиги ВТБ (победа над «Зенитом» 4-3 в полуфинале 2023; победа над «Зенитом» 3-2 в полуфинале 2016-го) и ни разу не проигрывал. У «Локо» же было два поражения (от «Химок» 2-3 в 2015-м и ЦСКА 2-3 в 2014-м) при одном успехе (прошлогодняя победа над ЦСКА 4-3). Впрочем, на эти цифры обращали внимание скорее болельщики и журналисты. Команды же вышли биться за каждый мяч с первой до последней секунды. Такой контакт и уровень борьбы сложно припомнить в этом плей-офф.

Поэтому на первый план вышли бойцовские качества игроков. Защитник казанцев Маркос Найт был так заряжен на борьбу, что в первой четверти забил сверху, а в третьей — несколько раз накрыл превосходящего его в росте на 20 сантиметров «большого» «Локо». А Грин, чье участие в матче было под большим вопросом, смог взять на себя роль второй опции в атаке, когда на Димитриевиче сдваивали.

Именно «треха» Эрика на исходе третьей четверти позволила УНИКСу получить фору «+9» перед заключительным отрезком. Также стоит отметить Михаила Беленицкого, давшего хозяевам много энергии в защите и забившего важный трехочковый.

Фото Global Look Press

Магия от Ненада

Краснодарцы оставались в игре за счет результативной игры Патрика Миллера и Акун-Перселла. Неплохо лидеров подменял Владислав Емченко. Его второе дальнее попадание приблизило «Локо» на расстояние двух атак (78:73). Но поддержка зала все-таки сыграла свою роль. Девон непривычно много мазал, в том числе с линии штрафных, а УНИКС получил несколько атак второго шанса, которые завершили Луи Лабери и Джален Рейнольдс (+8 у казанцев).

Последний получил четыре фола в конце третьей четверти, поэтому действовал максимально осторожно. «Локо» этим не воспользовался. «Маленькие» гостей практически не загружали Мориса Ндура в трехсекундной зоне, пытаясь завершать атаки с дистанции. Если бы УНИКС был бы поудачливее в атаке, то решил бы исход встречи без нервной концовки, но пара промахов от Димитриевича и Рейнольдса привела сначала к быстрому отрыву Джалена Барфорда, а потом и к точному трехочковому Окаро Уайта (83:79 за 2:40).

Перасович взял тайм-аут, но после серии взаимных ошибок «Локо» сократил отставание до одной атаки, а Акун-Перселл в коронном проходе сравнял счет (83:83). У лидеров УНИКСа, игравших почти без замен, откровенно кончился бензин. И быть беде, если бы не Димитриевич.

Фото Global Look Press

MVP регулярки-2023/24 и прошлого розыгрыша плей-офф на характере забил два очень тяжелых мяча на последних секундах. Второй — с фолом (88:83). «Локо» оставалось рисковать, но свои броски лидеры гостей не забили. Матч же заканчивался под выкрики MVP в адрес Ненада. Заслуженно.

— Посвящаю эту победу нашим фанатам, — отметил «СЭ» Димитриевич. — Без них бы не выиграли эту игру. Они и мы оставили все силы в седьмом матче. Это дало результат. Теперь надо восстановиться и переключаться на ЦСКА.

Так что финальная серия, как и год назад, начнется в Казани. Титул у УНИКСа постарается отобрать ЦСКА (финальная серия начнется в воскресенье, 26 мая), выбивший из борьбы главных фаворитов сезона из Санкт-Петербурга. «Локо» и «Зенит» разыграют бронзу.