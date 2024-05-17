Защитник ЦСКА верит, что его команда закончит полуфинал в шести играх.

Наставник армейцев Андреас Пистиолис, комментируя исход пятого матча полуфинала с «Зенитом», назвал эту серию одной из самых сумасшедших в истории Лиги ВТБ. С греческим тренером трудно не согласиться. ЦСКА выиграл свои матчи со счетом 99:73 («+26»), 82:67 («+15») и 75:61 («+14»). «Зенит» победил 91:73 («+18») и 93:81 («+12»). То есть ни в одном матче болельщики не увидели плотной борьбы от первой до последней минуты. Причем клубы поочередно громили друг друга. По этой логике петербургский клуб должен забирать шестой матч в Москве.

Иван Ухов, ставший одним из ключевых игроков ротации армейцев в плей-офф, считает, что у столичного клуба есть возможность сломать эту тенденцию. В интервью «СЭ» защитник ЦСКА рассказал о настрое команды вернуть себе чемпионство.

Андреас Пистиолис. Фото ПБК ЦСКА

Смогли подобрать оборонительные ключики к лидерам «Зенита»

— Как бы вы охарактеризовали серию с «Зенитом»?

— Какие-то «качели».

— С чем это может быть связано?

— На мой взгляд, на 70% — это психология. После победы с крупным счетом каждый человек подумает, что результат дался слишком легко. И подсознательно где-то это расслабляет. А другая команда хочет реабилитироваться. Никто не хочет уступать, особенно на такой поздней стадии сезона, когда на кону выход в финал. Хотим сломать эту тенденцию в шестой игре, у себя дома, и довести серию до конца.

— В пятом матче вы завладели инициативой с первых минут, «Зенит» же за первую четверть набрал всего 9 очков. Это предопределило исход встречи?

—Безусловно, такое уверенное начало с нашей стороны повлияло на ход игры. Особенно здорово мы действовали в защите, а от этого раскрепощенно заиграли и в нападении. Мы смогли подобрать оборонительные ключики к лидерам «Зенита». Давили на мяч, не дали Эртелю, Хантеру и Фрейзеру почувствовать свою игру, забивать сумасшедшие мячи. Хотя даже в этом компоненте нельзя быть довольными на 100%.

— Почему? Вы же выиграли с разгромным счетом...

— Во второй половине все-таки дали Фрейзеру разбросаться, почувствовать уверенность. Да, мы хладнокровно довели дело до победы, но есть много моментов, которые надо внимательно разобрать перед шестой игрой.

Иван Ухов. Фото ПБК ЦСКА

Идем только к одной цели — выиграть Кубок Белова

— Что ждете от следующего матча?

— Упорной борьбы. «Зенит» фактически прижат к стенке. Им надо выиграть, чтобы вернуть серию в Петербург. Уверен, что они выйдут с максимальным настроем. Нам надо быть максимально сфокусированными с первых минут и довести дело до общей победы.

— В пятом матче сразу 10 игроков ЦСКА набрали очки. Насколько важна глубокая ротация?

— Очень важна. Если в регулярке можно выигрывать матчи за счет мастерства одного-двух, пяти исполнителей, то в плей-офф важен вклад каждого члена команды. Все-таки мы проводим много игр за короткий период времени. Лидерам нужна передышка. Каждый это понимает и старается приносить пользу. Даже если играет совсем немного.

— Вы довольны своей игрой в плей-офф?

— Хотелось бы лучше. Где-то брать на себя больше бросков, поплотнее действовать в защите. Надеюсь, в следующих матчах дам коллективу больше пользы.

— Игроки между собой обсуждают, что ЦСКА важно вернуть титул после двухлетнего перерыва?

— Безусловно. Идем только к одной цели — выиграть Кубок Белова. Любое место, кроме первого, нас не устроит.

— Смена тренера взбодрила команду?

— Точно дала новый импульс. Да, это было рискованно. У Андреаса не было достаточно времени, чтобы полностью донести до нас свою философию, перестроить игру. Тем не менее мы прибавили во многих компонентах, стали играть более командно, организованно. И в защите, и в нападении. Так что могу сказать, что смена тренера пошла нам в плюс.

— Следите за другой серией?

— Да, видел первые четыре игры. Пятую — посмотрел хайлайты, так как мы играли одновременно. Могу сказать, что у Казани и Краснодара тоже очень напряженная серия. Очень интересно, чем она закончится. «Локо» при своих болельщиках вполне может сравнять счет (пока УНИКС впереди со счетом 3:2. — «СЭ»).