Райкович вновь обыгрывает Паскуаля. В битве с ЦСКА «Зениту» не хватило магии Эртеля

Главный фаворит сезона начинает регулярку с двух поражений в трех матчах.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон-2023/24

«Зенит» — ЦСКА — 76:80 (19:24, 15:19, 20:17, 22:20)

«Зенит»: Эртель (27 + 8 передач), Хантер (11 + 6 подборов)

ЦСКА: Уэйр (17), Тримбл (16 + 9 передач), Мбай (13)

«Зенит» по делу уступил ЦСКА в матче недели Единой лиги ВТБ. На протяжении первых 35 минут армейцы уверенно обыгрывали главных фаворитов сезона. Томас Эртель и компания включились по полной в последней пятиминутке, но догнать гостей не получилось. Московский клуб после неудачного Суперкубка начинает регулярку с трех побед подряд. У сине-бело-голубых лишь одна победа и два домашних поражения. Чави Паскуалю есть о чем подумать.

Тримбл в огне

Первая битва «Зенита» и ЦСКА в новом сезоне собрала аншлаг. Билеты закончились за два дня до матча. И это легко объяснить. От петербургского клуба в этом году огромные ожидания, которые только укрепились после успеха в Суперкубке-2023. Поражение от «Уралмаша» на старте регулярки выглядело как случайность. В свою очередь, армейцы, потерявшие в межсезонье Николу Милутинова и Алексея Шведа, впервые за долгие годы не рассматриваются в числе главных претендентов на золото. Слабые результаты в Суперкубке (пусть и без Тримбла с Астапковичем) и вымученные победы над МБА и «Енисеем» не прибавили оптимизма болельщикам красно-синих.

Однако в Петербурге именно гости действовали с позиции силы. Особенно в первой половине. Матч великолепно начал Мело Тримбл, который уже в середине второй четверти имел на своем счету 10 очков и 5 подборов. Оборона «Зенита» оказалась не готова к кинжальным проходам американского разыгрывающего, который довел этот прием до автоматизма в чемпионате Китая. Здорово в эти минуты действовали «большие» гостей — Амат Мбай и Тони Джекири. Первый раз за разом уверенно переигрывал своих оппонентов в трехсекундной зоне, а второй был очень полезен в защите (6 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот). К этому нигерийский центровой добавил еще 3 результативные передачи.

В концовке второй четверти включился и главный снайпер армейцев Каспер Уэйр, забивший два важнейший трехочковых. Преимущество гостей выросло до 12 очков. Настроение болельщиков сине-бело-голубых немного улучшил Винс Хантер, забросив из-за дуги на последних секундах четверти. В целом «Зенит» сделал ставку на дальние броски, но они у лидеров команды откровенно не пошли. Эртель, Курич и Фрайзер на троих забросили всего один трехочковый. А две из четырех успешных попыток были на счету центровых (в первой четверти свой первый трехочковый в Лиге ВТБ забил Боян Дублевич).

Суперконцовка от Эртеля

После перерыва Паскуаль продолжил экспериментировать разные сочетания, но ни одна пятерка так и не дала результата. Каждое набранное очко давалось команде с огромным трудом. ЦСКА же вскоре вновь получил двузначное преимущество. Отрадно, что в эти минуты лидером армейцев был Самсон Руженцев. 21-летний форвард забивал на любой вкус, в том числе красиво добил сверху после промаха Уэйра (53:39). «Зенит» оставался в игре исключительно за счет Эртеля. Титулованный француз, понимая, что у его партнеров не лучший вечер, стал брать игру на себя. Два его точных трехочковых вернули интригу в матче, заставив Райковича взять тайм-аут (55:48). Правда, после минутного перерыва хозяева сделали еще один рывок — 5:0. Разница сократилась до двух очков, но концовка все же осталась за армейцами. На трехочковый от Антона Астапковича и проход Уэйра зенитовцы ответить не смогли.

Однако «+6» даже в таком малорезультативном матче не выглядело как приговор. Важный эпизод случился за семь минут до конца. При «-7» Фрейзер и Эртель не забили открытые броски в одной атаке, а в следующем владении Уэйр наказал «Зенит» броском с периметра (66:56). За пять минут четвертой четверти хозяева набрали всего 4 очка. Атака сине-бело-голубых заработала во второй пятиминутке. Эртель был максимально хладнокровен, важный трехочковый после красивой комбинации забросил Андрей Зубков, но у ЦСКА всегда находился ответ. Несколько точных бросков от Тримбла, Джекири и Уэйра позволили москвичам зайти в клатч с шестиочковым заделом. И они довольно легко смогли удержать это преимущество.

Райкович в очередной раз обыграл Паскуаля. Еще в бытность тренера «Автодора» команды Эмила и Чави обменялись победами, а в прошлом сезоне армейцы выиграли у «Зенита» семь матчей из девяти.

«Зенит» выглядел очень слабо в атаке, хотя и допустил всего 9 потерь (у ЦСКА — 10). Кроме Эртеля, никто не смог показать лидерских качеств. У Карасева и Курича всего 10 очков на двоих. У ключевых баскетболистов армейцев получился гораздо более цельный матч, поэтому первый раунд в этом сезоне остается за ними.