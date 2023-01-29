«Зенит» потерпел очередное поражение в этом сезоне. На этот раз чемпиона обыграл «Локо»

Чави Паскуаль пытается перестроить команду по ходу сезона.

Единая лига ВТБ

Регулярный сезон. Второй круг

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 90:92 (24:30, 23:23, 21:16, 22:23)

«Зенит»: Томпкинс (23 + 8 подборов), Сергей Карасев (15), Ройс Хэмм (14 + 3 блок-шота), Томас Эртель (14 + 10 передач)

«Локомотив-Кубань»: Джейлен Барфорд (22 + 6 передач), Владислав Емченко (13), Антон Квитковских (11), ДеВон Акун-Перселл (11)

Судьи: С. Овинов, Е. Островский, А. Круглов.

Санкт-Петербург. «Сибур-Арена». 5823 зрителя.

«Зенит», здорово усиливший состав во второй половине января, потерпел сенсационное поражение от «Локомотива-Кубани». На протяжении всего матча сине-бело-голубые были в роли догоняющих, попытались переломить ход игры в заключительной четверти, но лидеры краснодарцев на этот раз не дрогнули. Героем же встречи стал Владислав Емченко, сыгравший лучший матч в этом сезоне.

Новички в деле

В первом круге регулярки оба матча между петербургским и краснодарским клубом вышли очень схожими. В ноябре «Локо» на своем паркете лидировал «+4» к большому перерыву, но затем пропустил рывок 1:29. Казалось, что на этом игра закончилась, но Джален Барфорд и компания смогли реабилитироваться в заключительной четверти. Сравняли счет, но в ключевой момент отдали подбор на своем щите Трэю Томпкинсу — и тот реализовал решающий бросок (68:62).

В начале января в Санкт-Петербурге действующие чемпионы создали себе задел в 17 очков в третьей четверти, но в четвертом отрезке гости за счет стараний новичка Девона Акун-Перселла смогли вернуться в игру. В самой концовке у «Локо» появился шанс на реванш. Проигрывая «-2» у них было 15 секунд на спасительную атаку. Барфорд решил не искать счастья в овертайме и бросил издали — но его трехочковый не достиг цели (73:71).

С момента последней встречи прошло меньше трех недель, но обе команды заметно обновили составы. «Локо» отпустил в «Бетис» Джоша Грея, который так и не смог адаптироваться в коллективе Александра Секулича. Зато в команде появился опытный форвард Окаро Уайт, ранее выступавший за УНИКС и «Панатинаикос», а Акун-Перселл адаптировался на новой для себя позиции четвертого номера. «Зенит» усилил переднюю линию за счет подписания двукратного чемпиона Евролиги Адриена Мормана и молодого центрового Ройса Хэмма, проводившего отличный сезон в бельгийском «Антверпене». Обоих новичков успели заявить в Единую лигу (Ричард Саломон, наоборот, выпал из расширенного ростера), что позволило им дебютировать в отчетном матче.

Морман сразу показал отличное взаимодействие со своим соотечественником Томасом Эртелем, забросив трехочковый в начале второй четверти и был довольно полезным в защите. Хэмм же и вовсе вышел в стартовой пятерке, став одним из героев встречи.

Впрочем, в планы гостей точно не входило третье поражение подряд. Первую четверть «Локо» выиграл «+6» за счет трехочкового Владислава Емченко и среднего попадания от Криса Хортона в концовке. «Зенит» оставался в игре во многом за счет активности Эртеля, как всегда, умело дирижировавшего атаками своей команды. Но когда Томас получил два фола подряд в течение 30 секунд, Чави Паскуаль решил дать ему передышку.

Без своего основного плеймейкера «Зенит» какое-то время выглядел беспомощно, чем и воспользовались краснодарцы, создав себе двухзначный задел. Радует, что в эти минуты лучшими на паркете были россияне — Захар Ведищев и Андрей Мартюк.

Хозяева стали приходить ближе к концу четверти. Хэмм отвесил мощный блок-шот Барфорду, а дальние попадания Дмитрия Кулагина и Калеба Хоумсли позволили сгладить впечатление от ужасной четверти.

Трей Томпкинс (слева). Единая лига ВТБ

Топмкинс не спас

После перерыва «Зенит» наконец-то завладел инициативой. Томпкинс стал регулярно попадать издали (5/6), а в защите хозяевам наконец-то удалось остановить мощную атаку «Локо» (16 очков за 10 минут). Это позволило сократить отставание до одного балла, и, по сути, матч начался заново. И тут надо отдать должное молодой команде Секулича. Они не сломались под натиском более звездного соперника и мощной поддержки трибун, отвечали атакой на атаку, временами показывали очень классную защиту.

И несмотря на фееричную игру от Томпкинса и Сергея Карасева, зашли с хозяевами в клатч, выигрывая «+2». И тут неожиданно потерю на ведении совершил Эртель. На выручку пришел Хэмм, отвесивший еще один классный блок-шот. В ответной атаке американец набрал два очка, сравняв счет за минуту до конца (88:88). «Локо» ответил двумя точными штрафными Антона Квитковских, но положение вновь спас вездесущий Хэмм, успешно набравший очки второго шанса после собственного подбора (90:90).

У «Локо» оставалось 20 секунд на последнюю атаку. Мяч отдали Барфорду. Джажен в этом чемпионате дважды неудачно сыграл в концовках с «Зенитом», поэтому при попытке дабл-тима, отдал отличную передачу свободному Емченко. Капитан краснодарцев попал со средней дистанции. Паскуаль взял тайм-аут. На спасение оставалось 4,3 секунды — более чем достаточно.

Мяч отдали Томпкинсу, но на этот раз бросок на победу от экс-игрока «Реала» угодил в переднюю душку. Есть первая победа «Локо» в Санкт-Петербурге с 2019 года и первая сенсация второго круга Единой лиги. Благодаря этому успеху команда Секулича сравнялась с МБА и «Нижний Новгородом» по количеству побед. Борьба за четвертое место, а возможно, и третье, если «Зенит» продолжит падение, будет горячей.