«Зенит» выигрывает у «Локо» в напряженной концовке. Суперкубок остается в Петербурге

Кайл Курич — MVP, у «Фенербахче» Итудиса только бронзовые медали.

Суперкубок Единой лиги ВТБ

Финал

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 85:83 (15:25, 26:20, 14:19, 28:21)

«Зенит»: Курич (23), Дублевич (17), Фрайзер (13), Эртель (11 + 10 передач)

«Локомотив-Кубань»: Уаэйт (19 + 7 подборов), Щербенев (18), Емченко (10)

В Москве на «ВТБ Арене» завершились решающие матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ. В финале «Зенит» справился с «Локомотивом-Кубань» и второй раз подряд выиграл Суперкубок Единой лиги, турецкий «Фенербахче» обыграл «Нижний Новгород» в матче за бронзу.

Турнир Емченко

«Зенит» подошел к финалу в качестве действующего обладателя Суперкубка. В прошлом сезоне Томас Уимбуш принес петербургской команде победу над ЦСКА трехочковым на последних секундах. Правда, продолжить победную поступь не получилось: поражение в финале Кубка России-2022/23 от «Пари НН» и вылет от УНИКСа в драматичном полуфинале Лиги ВТБ.

Казанский и петербургский клуб должны были встретиться и в полуфинале Суперкубка, но УНИКС неожиданно уступил нижегородцам. «Зенит» не стал повторять ошибки конкурентов, мощно настроившись на матч с коллективом Зорана Лукича. Если в первой половине на площадке шла равная борьба, то во второй Боян Дублевич, Кайл Курич и Томас Эртель сделали разницу. «Зенит» отправился в финал, а «Пари НН» в матч за третье место, где до последних секунд претендовал на победу над «Фенербахче» (82:80). Концовка все же осталась за участником Евролиги, но нижегородцы заслуживают аплодисментов за этот турнир. Андрей Воронцевич с ходу стал лидером, Евгений Бабурин и Дмитрий Хвостов переживают вторую молодость, а молодые Михаил Беленицкий и Александр Чадов здорово прибавили за это лето.

Самых лестных слов заслуживают и молодые игроки «Локомотива-Кубань». Если к уверенной и стабильной игре Александра Щербенева и Андрея Мартюка мы уже привыкли, то Владислав Емченко выдал просто великолепный турнир. В четвертьфинале он был лучшим игроком «Локо», причем сразу на обеих половинах паркета; в полуфинале за набор очков отвечал уже Акун-Перселл, но нулевой плюс/минус в уверенно выигранном матче намекает на то, что не он был икс-фактором. А был им Емченко, набравший «+27»: 10 очков, 5 подборов, 6 передач, 3 перехвата.

С такой вдохновенной игрой своих воспитанников «Локо» вполне мог прервать пятилетнюю серию без трофеев (взяли Кубок России в 2018 году). Однако однозначным фаворитом у букмекеров считался «Зенит», обладавший ростером уровня Евролиги. А когда сине-бело-голубые повели 29:15 в начале второй четверти, то показалось, что их уже не остановить. Но многие забыли, что в Москве «Локо» дважды отыгрывал двузначную разницу: «-13» с ЦСКА и «-14» с «Фенербахче».

Игровой эпизод матча «Зенит» — «Локомотив-Кубань». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бросок на победу

Сценарий повторился и в финале. Все началось с рывка 8:0, организованного после классного блок-шота Дмитрия Узинского (29:23). А когда Кирилл Елатонцев забросил с фолом, то от преимущества «Зенита» осталось всего одно очко (42:41). Это вызвало очень бурную реакцию Чави Паскуаля. Испанец едва не разбил рекламный щит у своей скамейки. Опытный тренер понимал, что соперник поймал свою игру и нервная концовка обеспечена.

Хотя ее вполне можно было избежать. В третьей четверти за счет усилий Курича «Зенит» сделал еще один рывок, уйдя на перерыв с преимуществом «+9». Однако «Локо» начал четвертую четверть с точного дальнего броска Емченко. Затем Влад забросил с фолом, и интрига возродилась.

В оставшиеся минуты игроки «Локо» действовали почти без ошибок, и в клатч команды зашли со счетом 78:74 в пользу «Зенита». Команды обменивались результативными атаками, но за минуту до конца Эртель упрочил лидерство своей команды (83:77). Краснодарцы не сдались. Щербенев забросил сумасшедший трехочковый, а затем отбился в защите против Трента Фрайзера. Команда получила возможность сравнять счет, и Окаро Уайт сделал это дальним броском за 10 секунд до конца (83:83).

В тайм-ауте Паскуаль нарисовал схему под Курича, который смог найти бросковый фол. Два точных попадания американца вновь вывели сине-бело-голубых вперед, но у «Локо» оставалось 6 секунд, чтобы сравнять счет или вырвать победу. В итоге Щербенев, который находился в ударе, взял последнюю атаку на себя. Пошел в проход, но был остановлен Адрианом Морманом. Так «Зенит» защитил титул, а Кайл Курич получил заслуженный приз MVP.