Тренер-президент «Локо» начал с пяти побед подряд. Теперь повержен «Зенит»

Краснодарцы становятся единоличными лидерами регулярки.

Единая лига ВТБ

Регулярный сезон-2024/25

«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 76:83 (15:17, 19:15, 20:23, 22:28)

«Зенит»: Мун (26), Спеллмен (13), Бэйкон (11)

«Локомотив-Кубань»: Миллер (19 + 9 передач + 5 подборов), Кливленд (17), Мартюк (12 + 9 подборов)

После неожиданной осечки ЦСКА в Нижнем Новгороде «Зенит» и «Локомотив-Кубань» остались единственными командами, которые пока не знали вкуса поражений в этом сезоне. Таким образом, после очного матча в Санкт-Петербурге в турнирной таблице появился единоличный лидер. Им стал «Локо», который с тренером-президентом неожиданно выдал лучший старт в истории.

Кливленд решает

Президент «Локо» Андрей Ведищев начал карьеру главного тренера с двух поражений в Суперкубке (где команда очень слабо играла в защите), но в Лиге ВТБ краснодарцы выиграли четыре матча подряд. Впрочем, у команд, явно уступающих им в классе: «Енисея», «Астаны», МБА-МАИ и «Автодора». Так что первую серьезную проверку тренер-дебютант в рамках регулярки Единой лиги проводил против «Зенита» Чави Паскуаля.

И надо отметить, что «Локо» здорово смотрелся в матче недели, обойдясь без провалов. Более того, краснодарцы навязали сопернику вязкую игру, очень плотно действуя в защите. Только так можно сдержать атакующий потенциал этого «Зенита», где сразу 5-6 игроков способны набирать по 20+ очков за игру.

Однако в этот вечер хорошо дела шли только у Ксавьера Муна, который выдал свой самый результативный матч после переезда в Россию. А вот потенциально главный скорер команды Дуэйн Бэйкон откровенно провалился: 3/16 с игры — явно не уровень американца. Его попаданий очень не хватило хозяевам в концовке. С другой стороны, против Бэйкона здорово в защите отработал Антониус Кливленд, которого пока можно смело назвать главным претендентом на приз MVP чемпионата сентября — октября.

Именно экс-игрок «Маккаби» наряду с другим новичком кубанцев Би Джей Джонсоном решили судьбу матча в концовке. За две минуты до конца гости вели «+2», и почти весь матч «молчавший» Джонсон забил красивый средний с разворота (75:71), а в ответном владении чисто накрыл Алекса Пойтресса. Мяч перешел «Локо», и Кливленд очень уверенно забросил свой второй трехочковый в этом матче (78:71). У «Зенита» оставалась минута на спасение. И Мун подарил надежду почти пяти тысячам болельщиков, быстро отыграв три очка. Следом Би Джей допустил пробежку, вновь закрутив интригу. Однако еще один дальний бросок Муна цели не достиг, а вот Кливленд после скидки Мартюка свой дальний бросок реализовал (81:74). После этого отыграться было уже нереально.

Фото БК «Зенит»

40 от Миллера

Помимо американских легионеров краснодарцев стоит отметить и русских игроков ростера. Ведищев вновь выпустил в стартовой пятерке 19-летнего Всеволода Ищенко, и юный воспитанник выдал великолепное начало. В стартовые пять минут на счету молодого разыгрывающего было шесть очков и одна передача. У «Зенита» пять очков на всех.

Больше результативными действиями Ищенко не отметился, зато весь матч очень здорово провели большие: Кирилл Елатонцев и Андрей Мартюк. Первый очень помог «Локо» не позволить «Зениту» уйти в отрыв в третьей четверти, а второй был хорош на обоих концах площадки, заработав 23 балла за эффективность за 20 минут игрового времени. Здорово свои 12+ минут отработал и Владислав Емченко. Забив очень важный средний бросок в акробатическом стиле при счете 69:71.

Самым же полезным игроком с отрывом стал Миллер: 40 баллов у разыгрывающего краснодарцев. В полуфинальной серии плей-офф-2023/24 УНИКС не защищался против Патрика на дуге, позволяя ему совершать дальние попытки без сопротивления. Тогда эта тактика сработала. Однако в воскресенье, 6 октября, Миллер был в огне и забивал на любой вкус. Не смутило американца и страшное падение в начале третьей четверти, когда он упал себе на руку с высоты нескольких метров.

Впрочем, у «Зенита» нет времени на расстройство. Уже в среду, 9 октября, команде Паскуаля играть с «Пари НН», который также имеет на старте четыре победы. «Локо» же свой следующий матч проведет дома против «Самары» в субботу, 12 октября. Так что у команды будет достаточно времени на восстановление.