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Сегодня, 20:30

«Зенит» выдал худший матч при Паскуале. «Локо» вновь победил в Петербурге

«Зенит» дома проиграл «Локомотиву-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ
Отдел спорта «СЭ»
«Зенит» дома проиграл «Локомотиву-Кубань» (98:117) в матче Единой лиги ВТБ.
Фото Единая лига ВТБ
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ЦСКА уходит в отрыв, борьба за второе место обостряется.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон-2024/25
«Зенит» — «Локомотив-Кубань» — 98:117 (30:28, 16:23, 15:32, 37:34)
«Зенит»: Ксавьер Мун (32 + 7 передач), Георгий Жбанов (17 + 7 подборов), Дуэйн Бэйкон (15)
«Локомотив-Кубань»: Антониус Кливленд (25 + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Патрик Миллер (23 + 5 подборов + 9 передач), Владислав Емченко (19), Дмитрий Узинский (15)
КСК «Арена». 6016 зрителей.

На фоне информации о переговорах Чави Паскуаля с «Анадолу Эфес» «Зенит» выдал неудачное начало года. В трех матчах сине-бело-голубые проиграли двум прямым конкурентам — УНИКСу в Казани (5 января), а в субботу, 11 января, провалили домашнюю игру против «Локомотива-Кубань». Испанский специалист остался крайне недоволен своими подопечными, бросившими играть во второй половине при мощной поддержке своих болельщиков. «Локо» впервые в истории набрал 100+ очков в Северной столице и вплотную приблизился ко второй строчке.

Уничтожение в третьей четверти

Центральный матч игровой недели Единой лиги ВТБ начался зрелищно — команды сразу показали, что собираются в первую очередь искать шансы в атаке. Стартовый рывок хозяев 7:2 был быстро остановлен кубанцами, после чего началась открытая обоюдоострая игра. Несколько раз «Зенит» уходил вперед на 5-6 очков, но великолепная игра Владислава Емченко (12 очков в первой четверти) не дала питерцам обеспечить себе комфортный отрыв. Во второй десятиминутке темп и результативность снизились, что оказалось на руку «Локо». Концовка четверти также осталась за гостями — 51:46 благодаря удачному выходу новобранца команды Александра Гудумака, который уже забронировал себе место на Матч звезд после опроса болельщиков.

С&nbsp;мячом форвард УНИКСа Девон Акун-Перселл. УНИКС одержал седьмую победу подряд. Перасович вновь обыграл Паскуаля

После смены сторон «Локо» до предела взвинтил скорости, ошеломив «Зенит» серией быстрых атак. Положение хозяев осложнялось тем, что еще в первой половине лидер сине-бело-голубых Дуэйн Бэйкон получил три фола. Набравший пять очков подряд на старте третьей четверти Андрей Мартюк впервые в матче сделал перевес гостей двузначным, но это было только начало. Подопечные Андрея Ведищева полностью доминировали на паркете, выдав рывок 27:3 и сделав весомую заявку на победу.

Перед завершающей четвертью Паскуалю удалось внести коррективы в игру «Зенита». Роль лидера взял на себя Ксавьер Мун. Так как после взрывной третьей четверти игроки «Локо» заметно подустали, питерцы все чаще начали пользоваться ошибками своих визави, подбираясь на дистанцию в 11-13 очков. Однако времени на полноценный камбэк хозяевам уже не хватило. Важные попадания Емченко и Антониуса Кливленда окончательно сняли вопрос о победителе.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.
Фото Единая лига ВТБ

С агрессией

Уже в третьем матче сезонной серии соперники обыгрывают друг друга в гостях. «Зенит» победил в Краснодаре, «Локо» увозит две победы из Санкт-Петербурга. Впервые в истории очных противостояний кубанцы набирают в Северной столице 100 или более очков.

«Я здесь уже больше четырех лет, и не было такого момента, когда я бы сказал что-то хуже, чем скажу сейчас. Я хочу попросить прощения у всех болельщиков за то, как мы играли с «Локо» в прошедшей игре. Ни концентрации, ни бойцовского духа сегодня не было. Мы еще как-то играли в первой половине, потому что более или менее действовали в атаке. Но после перерыва игра была совершенно другой. От нас было много потерь, много промахов, и «Локо» воспользовался этим. Мы в какой-то момент сдались и провалили игру. Это недопустимо».

Краснодарцы же полноценно реабилитировались за домашнее поражение от «Пармы», которое произошло неделю назад.

«Очень рад вновь выиграть в Петербурге, — подчеркнул Андрей Ведищев. — Мы выглядели намного лучше, чем в домашней игре с «Пармой». У игроков было большое желание, концентрация. Мне все понравилось. В большом перерыве сказал, что очень важно агрессивно выйти, начать третью четверть активно. Отзащищаться, нападать, делиться мячом, не играть много индивидуально. Рад, что так и получилось».

«Локо» одержал 18-ю победу в сезоне (при шести поражениях). У занимающих вторую-третью строчки «Зенита» и УНИКСа по 19 побед в 24 матчах. У ЦСКА — 21 победа и всего три поражения.

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