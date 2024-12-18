«Зенит» едва не спас безнадежный матч. Кольца КСК сыграли за УНИКС

Акун-Перселл и Рейнольдс приносят своей команде первую победу в регулярке-2024/25 над прямым конкурентом.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» — УНИКС — 76:79 (24:25, 15:22, 17:21, 20:11)

«Зенит»: Бэйкон (33 + 8 подборов), Фрэйзер (17 + 9 передач)

УНИКС: Акун-Перселл (26 + 5 подборов), Рейнольдс (24 + 10 подборов)

КСК «Арена». 5043 зрителя.

УНИКС смог прервать 12-матчевую победную серию «Зенита». Игра очень напоминала матч этих команд первого круга, только в этот раз соперники поменялись ролями. Отметим, что казанцы одержали первую победу над клубами из топ-4 в этом сезоне и помогли ЦСКА единолично возглавить турнирную таблицу.

Где защита?

Команды завершили прошлый регулярный чемпионат на первых двух местах, но не смогли в третий раз подряд помешать ЦСКА стать чемпионом. В этом году клубы, завоевавшие по первому Кубку Белова в последние три года, снова попробуют опередить друг друга в гонке за чистое второе место по количеству главных трофеев Единой лиги.

Серия встреч прошлого регулярного чемпионата завершилась в пользу УНИКСа (3-1). Клуб из Северной столицы смог размочить счет только в последнем апрельском матче. Богатым на противостояния двух грандов оказался сентябрь этого года. Сначала они сошлись в финале традиционного Кубка Кондрашина и Белова, где победу со счетом 63:50 одержал «Зенит». Затем столкнулись в Суперкубке Единой лиги, где УНИКС пресек победную серию петербуржцев и не позволил им выиграть турнир третий раз подряд.

Команды завершили сентябрьскую серию встреч на паркете «Баскет-Холла» в Казани. «Зенит» контролировал развитие событий, но в концовке едва не упустил 13-очковое преимущество. Героями той встречи стали Омари Спеллмен и Дмитрий Кулагин, набравшие 24 и 23 очка соответственно. В этой игре были другие главные действующие лица, а первая четверть превратилась в перестрелку Дуэйна Бэйкона и Джалена Рейнольдса. Лидер хозяев набрал 14 очков, центровой гостей — 13. Вообще стартовый отрезок шел на встречных курсах, и 49 очков за 10 минут на двоих стали его логичным завершением (24:25).

В дебюте второй четверти один из ключевых игроков казанцев Маркос Найт получил третий фол и отправился на скамейку. Казалось, что это отличный момент для «Зенита», чтобы оторваться в счете, и буквально в следующей атаке Трент Фрейзер забросил дальний бросок, который позволил сравнять счет. Однако в следующей пятиминутке сине-бело-голубые неожиданно пропустили рывок 12:0. Не помог даже огненный тайм-аут от Чави Паскуаля, который кричал на своих подопечных и просил ответить на вопрос, почему команда не сконцентрирована в защите.

Действительно, в этим минуты Рейнольдс забивал на любой вкус. Ему не могли помешать ни Алекс Пойтресс, ни восстановившийся от травмы Винс Хантер. «Зениту» еще повезло, что на большой перерыв они ушли, проигрывая всего «-8».

УНИКС обыграл «Зенит» (79:76). Фото Единая лига ВТБ

Огненная концовка

После перерыва игра выравнялась. Хозяев вел вперед Фрейзер, который постепенно начинает напоминать самого себя образца прошлого сезона. Трент классно загружал «больших» в трехсекундной зоне, а также здорово атаковал с периметра. После очередной точной «трехи» американца разница в счете сократилась до трех очков (46:49). Велимир Перасович решил взять тайм-аут, но в последний момент передумал. И это был верный ход. УНИКС за счет индивидуальных действий Девона Акун-Перселла и Исмаэля Бако сделал еще один рывок — 7:0.

Паскуаль взял еще один тайм-аут и вновь разнес своих подопечных. «Как вы можете так играть при своих болельщиках?» Такого злого Чави мы давно не видели. И на этот раз взбучка сработала. Баскетболисты «Зенита» стали гораздо строже действовать против оппонентов на своей половине, а за 2:15 до сирены сравняли счет после очередного попадания Бэйкона (56:56). Но развить успех не получилось. Акун-Перселл дважды забил с фолом, а после потери Муна трехочковый забросил Найт. Еще один рывок казанцев — 11:0. Фантастика.

Парни Паскуаля выглядели обескураженными, но все же нашли в себе силы на достойный ответ. Приблизились на расстояние трех очков, а за 2:30 до сирены Фрейзер кидал на ровный счет, но не попал. УНИКС же свои шансы реализовал. После промаха Пойтресса со штрафного Андрей Лопатин передачей через всю площадку вывел на пустое кольцо Акун-Перселла. За 16 секунд до сирены казанцы повели «+6». Казалось, что на этом все. Но игроки гостей сами организовали себе проблемы. Спеллмен забил быструю «треху». Рейнольдс, выносивший мяч из-за лицевой, мог превратиться в антигероя. Его передачу перехватил Фрейзер, отдавший пас на дугу Бэйкону. Дуэйн не смог сравнять счет (отметим отличную защиту Лопатина), но подбор остался за Пойтрессом, который сделал еще одну скидку на периметр. Мяч оказался в руках у Спеллмена, но и Омари не перевел игру в овертайм.

Очень важная победа для подопечных Перасовича. Ранее в этой регулярке они проиграли прямым конкурентам пять игр подряд.