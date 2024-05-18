Союз Лукича и «Нижнего» распался. Это была красивая история, достойная экранизации

В свое второе пришествие в клуб Сергея Панова серб выиграл долгожданный титул, подготовил новую плеяду игроков для сборной и воспитал преемника.

На этой неделе «Пари НН» официально объявил о смене тренера. На место Зорана Лукича пришел его помощник 40-летний Сергей Козин. С одной стороны, это отличная новость. Наконец-то в Единой лиге ВТБ главным тренером будет молодой российский специалист. С другой, уход Лукича после 14 лет работы (с одним перерывом) вызывает грусть даже у нейтральных болельщиков. Столь долгий период успешной работы в одном клубе требует осмысления.

Первый заход

Зоран Лукич был главным тренером нижегородцев с 2008 по 2014 год. За шесть лет серб превратил клуб из середняка суперлиги Б в одну из самых продуктивных команд российского баскетбола в соотношении цена/качество. Пиком работы Лукича стал сезон-2013/14. Молодой коллектив, составленный в основном из российских игроков, дошел до полуфинала Еврокубка, уступив будущему победителю — испанской «Валенсии», и вышел в финал Единой лиги ВТБ.

В такое развитие событий не верил никто — начиная от экспертов и заканчивая игроками команды, которым приходилось сдавать отпускные билеты после каждой выигранной серии. В плей-офф «Нижний Новгород» переиграл «Астану» (2-0), «Химки» (3-0) и «Летувос Ритас» (3-1), уступив лишь московскому ЦСКА (0-3).

Серебряные медали Единой лиги позволили клубу из Нижнего Новгорода впервые в своей истории принять участие в главном баскетбольном турнире Европы — Евролиге. Однако с грандами европейского баскетбола команда играла уже без Лукича. Преемником серба стал латвиец Айнарс Багатскис, а Лукич подписал контракт с турецким «Банвитом». Лукич объяснил это решение желанием сменить обстановку, а руководитель клуба Сергей Панов — ограниченными финансовыми возможностями «Нижнего».

«Зоран ушел на пике, после достижения максимального результата, он создал имидж себе и нашей команде, и его желание уйти в более финансово обеспеченный клуб понятно, — подчеркивал «Известиям» Сергей Панов. — Предлагали ли мы ему более выгодные условия? Новый контракт не обсуждался, потому что у него было действующее соглашение. Он не захотел продолжать сотрудничество, мы не стали чинить ему препятствий и требовать компенсацию за разрыв контракта, а позволили уйти».

Стоит отметить, что при Лукиче целый ряд игроков того созыва пошли на повышение в топ-клубы. В частности, речь про Евгения Бабурина, Дмитрия Хвостова, Владимира Ивлева, Павла Коробкова, Семена Антонова, Петра Губанова... «У меня получился хороший путь с Зораном, — сказал «СЭ» капитан команды Евгений Бабурин, суммарно отработавший с тренером девять сезонов. — Безгранично ему благодарен за то, кем я стал. В первую очередь даже не как игрок, а как человек. У нас есть негласное правило, что надо всегда быть честным перед собой, выходить на паркет и отрабатывать по максимуму отведенное тебе время. Это я переложил и на свою жизнь за пределами корта. В любой сложной ситуации надо сделать все, что ты можешь, и оставаться честным перед собой».

По итогам 2014 года Лукича признали тренером года в Сербии, однако закрепиться в чемпионате Турции у него не получилось. Несмотря на длительный контракт с «Банвитом», тренер был уволен спустя полгода и оставался без работы вплоть до возвращения в Россию. В марте 2017 года Лукич занял пост спортивного директора «Нижнего», а после увольнения Артураса Шталбергса вновь стал главным тренером российского клуба.

Зоран Лукич. Фото Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Второй заход

В сезон-2017/18 Лукич получил обновленную команду. Из старожилов коллектива остались только Вадим Панин и Петр Губанов. Зоран был к этому готов, летом собрав команду из перспективных россиян, которые ранее по тем или иным причинам не могли закрепиться в клубах Лиги ВТБ (фишка тренера). В частности, тем летом команду пополнили Сергей Торопов и Артем Комолов. Гораздо более существенные роли в ростере получили Дмитрий Узинский и Георгий Жбанов (все четверо позже пошли на повышение, отмечая в этом заслугу Лукича). Классный сезон выдал белорусский ветеран Владимир Веремеенко, а приглашенный Зораном из Сербии Стефан Еловац (скоропостижно скончался в ноябре 2021-го) и вовсе стал одним из героев сезона: 49 очков форварда в игре с «Калевом» по-прежнему остаются рекордом в Лиге ВТБ. Отметим, что Лукич сразу смог вернуться в команду в плей-офф Единой лиги, где «Пари НН» выдал интригующую серию с УНИКСом.

Спустя год «Нижний» смог осуществить свою мечту и стал не просто полноправным участником регулярного сезона Лиги чемпионов, но и первой российской командой, пробившейся в плей-офф этого престижного турнира. Команда Зорана Лукича дошла до 1/4 финала и, если бы не череда травм лидеров, вполне могла бы претендовать на попадание в «Финал четырех». Лукич продолжил доверять россиянам, в том числе на тот момент 20-летнему Тимофею Герасимову и 24-летнему Антону Астапковичу, который до этого не смог закрепиться ни в составе ЦСКА (на тот момент лучшего клуба Европы), ни «Автодора» (в 2022-м Антон вернулся в армейский клуб уже в статусе одного из лидеров).

В сезоне-2019/20 к команде присоединился будущий основной центровой сборной Александр Ганькевич (до этого воспитанник ЦСКА провел четыре сезона в суперлиге и не был интересен командам Лиги ВТБ). Черно-белые блестяще прошли сезон-2020/21 в Лиге чемпионов и привезли «Финал восьми» в свой родной город. Впервые за очень долгое время Россия приняла столь масштабный баскетбольный финал, что совпало с 800-летним юбилеем Нижнего Новгорода.

В Единой лиге ВТБ «НН» занял пятое место, уступив лишь признанным грандам — ЦСКА, УНИКСу, «Зениту» и «Локомотиву-Кубань», впервые одержал победу в серии плей-офф над армейцами и был максимально близок к исторической сенсации, чуть было не выбив многолетнего гегемона из борьбы за трофей.

Зоран Лукич получил награду «Тренер сезона» в Лиге чемпионов, разыгрывающий Кейси Шеперд вошел в символическую пятерку турнира, а Астапкович был отмечен призом за «лучший перформанс сезона» в Единой лиге ВТБ (34 очка в матче со звездными «Химками»). Также стоит отметить, что в команде появились 19-летний Михаил Беленицкий и 20-летний Александр Чадов, которых сейчас смело можно назвать важными игроками сборной (Беленицкий заканчивает сезон в УНИКСе).

Михаил Беленицкий и Гаррет Нэвелс. Фото Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Летом 2023-го у меня было предложение от УНИКСа, но Зоран посоветовал мне еще на год остаться в «Нижнем», чтобы почувствовать в себе больше уверенности, и переходить в другой клуб с более значимой ролью, — рассказал «СЭ» Беленицкий. — Я согласился с этим мнением. Когда же УНИКС сделал новое предложение в апреле, то тренер сказал, что сейчас я готов и все заслуженно. Отправил с распростертыми объятиями и попросил Воронцевича приглядывать за мной, быть наставником в новом коллективе. Какова роль Лукича в том, что я был готов технически и тактически к уровню действующих чемпионов Лиги ВТБ? Она огромная, я сильно благодарен ему. Все-таки я приходил в «Нижний» в возрасте 16 лет, сразу после ДЮБЛа, ничего не знаю о профессиональном спорте. Все эти пять лет он постоянно вкладывал в меня новые знания и умения, которые помогли мне выйти на новый уровень».

В марте 2023 года «Пари НН» впервые стал обладателем Кубка России. В финале нижегородцы обыграли хозяев площадки и, пожалуй, фаворитов турнира петербургский «Зенит». Регулярный чемпионат Единой лиги нижегородцы завершили на четвертом месте, что стало абсолютно лучшим результатом за время выступления в лиге. По ходу сезона были обыграны УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань» и МБА — все участники топ-6. Капитан команды Евгений Бабурин получил приз «Лучшему защищающемуся игроку» Единой лиги ВТБ.

«Победа в финале Кубка в Санкт-Петербурге, — один из ярчайших моментов в истории клуба, — продолжает Евгений Бабурин. — Мы долго к этому шли, допустив ряд осечек. Проигрывали «Парме» на домашнем паркете, вылетали от клуба из Ревды... Поэтому тот момент запомнится надолго. Но самым значимым достижением я, конечно, назову выход в финал Лиги ВТБ. Тогда в нас никто не верил, а мы обыграли в серии два клуба уровня Евролиги, привезли этот турнир в Нижний».

Казалось, что это лучший момент для ухода Зорана, к тому моменту уже тренировавшего сборную России и имевшего на руках несколько предложений от клубов из других европейских чемпионатов. Но после уговоров Сергея Панова Лукич подписал новый двухлетний контракт.

Зоран Лукич. Фото Михаил Сербин ПБК ЦСКА

Финал и преемник

Перед началом текущего сезона «Пари НН» выглядел пятой силой в российском баскетболе сразу после четырех клубов-грандов. Впервые за долгое время Зоран Лукич получил глубокий ростер, где на каждой позиции было по несколько равноценных игроков. Это неплохие иностранцы с лидерскими качествами (Аллен, Кози, Апич), переживающие вторую молодость Хвостов и Бабурин, утвердившиеся в статусе игроков стартовой пятерки Ганькевич и Стребков, а также набравшиеся опыта Беленицкий и Чадов, от которых все ждали мощного прогресса. Добавим сюда супертитулованного Андрея Воронцевича, который сыграл важную роль в прошлогоднем чемпионстве УНИКСа, и получается команда, которая вполне может бороться за медали.

Суперкубок-2023 стал подтверждением этой теории. В четвертьфинале парни Лукича обыграли УНИКС (86:82), а в матче за третье место едва не оставили без медалей звездный «Фенербахче» (82:80). Кстати, и в Кубке России нижегородцы были близки к защите прошлогоднего титула (несмотря на ком проблем, накопившихся к середине марта). Команда добралась до «Финала четырех» в Екатеринбурге, обыграла там МБА (78:71), но в финале в плотной борьбе золото досталось «Зениту» (64:55).

А вот с Лигой ВТБ получилось совсем грустно. «Пари НН» вошел в число четырех худших команд сезона, потеряв шансы на плей-ин за несколько туров до окончания регулярки (хотя год назад закончили чемпионат на четвертом месте).

И у этой неудачи есть объективные причины. Главная из них — это травмы лидеров. Воронцевич суммарно пропустил около двух месяцев (всего принял участие в 23 матчах), Хвостов — более трех (12 игр). Чадов не мог помочь команде на протяжении месяца (34 матча), Стребкова и Апича постоянно беспокоили старые повреждения (20 и 15 матчей соответственно). А ведь это ключевые игроки ротации команды. Поэтому на определенных этапах Лукичу пришлось регулярно пользоваться услугами 20-летнего Сергея Зоткина (проводил первый полноценный сезон на таком уровне), а во второй части сезона — попытаться реанимировать карьеры 22-летнего Филиппа Гафурова и 25-летнего Владислава Близнюка. Первый не смог закрепиться в ротации ЦСКА, второй — «Локомотива-Кубань».

Андрей Воронцевич. Фото Ксения Богданова БК «УНИКС»

При этом говорить о том, что эти повреждения не случайность, а закономерность, напрямую связанная с жесткими тренировками сербского тренера, — перебор. Объясняет Андрей Воронцевич.

«Как у многих тренеров, первая половина сезона у Зорана проходит интенсивно в плане физических нагрузок, — отмечает «СЭ» Воронцевич. — Во второй половине нагрузки распределяются гораздо более точечно. Да, молодые, конечно, зачастую тренировались по два раза в день. Но в юном возрасте и я тренировался так на постоянной основе. Что касается возрастных игроков, то мы получали достаточно времени на восстановление. Зоран всегда шел навстречу, если кому-то требовалось дополнительное время на отдых. И мое любимое, когда тренер Лукич говорит: аккуратно, постепенно начинайте тренировку, не бегите сломя голову. Он всегда делает акцент, что ему в первую очередь важно понимание баскетбола. Да, в игре ты должен отдаваться по полной, но в процессе подготовки понимание должно быть на первом месте.

Чем меня удивил Зоран? На самом деле, это один из моих любимых тренеров. Всегда ему говорю, что кайфую от совместной работы. Мне нравится, что он ко всем относится с отцовской любовью. Да, к молодым он требователен, но посмотрите, сколько качественных баскетболистов он подготовил к игре на уровне Лиги ВТБ. Мало кто может похвастаться таким внушительным списком. Он видит сильные и слабые стороны, делает ставку на сильные и помогает баскетболисту раскрепоститься. Лично мне больше всего нравится, что он честный. Зоран ни с кем не заискивает. Если он говорит, что ты ошибся, то так и есть. Если хвалит, то делает это искренне. Никогда не скажет о тебе что-то за спиной. Настоящий мужчина. Всегда говорит прямо и в лицо».

Евгений Бабурин. Фото Пресс-служба «Пари НН»

«Когда я первый раз попал к Зорану, то тренировки были намного жестче и интенсивнее, — подчеркивает Евгений Бабурин. — И столько травм не было. С чем это связано, не мне судить. Травмы, в принципе, есть у всех команд. Просто бывает такое, что начинается какая-то эпидемия. В этом сезоне в ноябре у нас вылетело сразу восемь человек разом. В прошлом сезоне у нас не было никаких проблем, но перед плей-офф мы потеряли трех ключевых игроков. Не могу сказать, с чем это связано, но это точно не интенсивность занятий».

Также Лукичу ставят в укор выбор слабых иностранцев в этом сезоне. Но тут важно понимать, что «Пари НН» в рамках скромного бюджета не может подписывать дорогостоящих иностранцев. Заработные платы всех легионеров, которые играли за нижегородцев в последние годы, не превышали 10-12 тысяч долларов в месяц (в российских топ-клубах зарплаты могут быть в десять раз выше). Поэтому в какой-то степени им приходится играть в лотерею (хотя Зоран и проводит огромную скаутскую работу). Поэтому бывают случаи, что иностранцы просто не доезжают до Нижнего, как как получают более выгодные предложения уже после подписания соглашения (такой пункт предусматривается в контракте). Прошедшим летом так случилось с Джорданом Такером и Сайласом Мелсоном.

Но и удачных случаев хватает. Например, лидер команды в сезоне-2022/23 Джермейн Лав, покинувший команду летом 2023-го, ушел на повышение с 10 тысяч до 35. Шеперд уезжал в Турцию на гораздо более высокий оклад (в этом году вернулся в «Нижний» и помог команде одержать самые яркие победы сезона). За Драгана Апича клуб получил компенсацию от французского «Ле-Мана», хотя серб приходил в «Пари НН» в роли «сбитого летчика» после неудачных сезонов в Испании и в Адриатической лиге.

Сергей Козин. Фото «Пари НН»

Плюс не стоит забывать, что Лукич смог воспитать не только много сильных русских баскетболистов, разъехавшихся по топ-клубам, но и своего преемника. Ассистент серба уже пробовал себя главным (по инициативе Лукича) на нескольких матчах Кубка и Лиги ВТБ. В пятницу, 17 мая, Козина утвердили в роли наставника, а действующий контракт Зорана был прерван.

«Это мое желание и моя личная договоренность с Сергеем Пановым, — отмечал «СЭ» Лукич. — Чтобы после моего ухода «Пари НН» возглавил нижегородец. Козин действительно хороший тренер. И то, что он возглавляет команду в Кубке и некоторых матчах Лиги ВТБ... Мы ничего не теряем. А он приобретает огромный опыт, который не получить больше нигде. Да, многие удивились. Извиняюсь, что не взял громкоговоритель и не сказал о своих намерениях во всеуслышание. (Улыбается.) Я откровенно говорю: в ближайшее время мы увидим Козина в качестве главного тренера «Пари НН». Он заслуживает этого и может успешно справиться с задачей. Вы помните хотя бы одного нижегородца, работающего главным тренером в высшем дивизионе российского баскетбола? Так давайте его вырастим. Это моя огромная мечта».

Лукич оставляет Козину вполне конкурентоспособную команду, если, конечно, ключевые игроки не захотят уйти вслед за сербским тренером.