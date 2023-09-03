Австралия обыграла Грузию на чемпионате мира

Сборная Австралии обыграла Грузию во втором раунде группового турнира чемпионата мира — 100:84.

У австралийцев самым результативным игроком стал Пэтти Миллс — 19 очков. У грузинской команды — Гога Битадзе (20 очков).

Австралия набрала 8 очков и занимает третьем место в группе K со Словенией (8) и Германией (8), у которых есть матч в запасе. Грузия с 7 очками — на последнем месте.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

2-й раунд. Группа K

Австралия — Грузия — 100:84 (23:17, 31:20, 25:30, 21:17)

3 сентября.

2-й раунд.

Группа I Италия — Пуэрто-Рико — 73:57 (25:15, 14:21, 12:11, 22:10)

3 сентября.