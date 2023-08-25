Австралия и Италия одержали победы на чемпионате мира-2023

Сегодня, 13:25
Сборная Австралии обыграла Финляндию в матче группы E предварительного турнира чемпионата мира-2023 — 98:72.
У австралийцев самым результативным игроком матча стал Пэтти Милс — 25 очков. У финнов больше всех набрал Лаури Маркканен — 19 очков.
Сборная Италии в группе A была сильнее Анголы — 81:67.
У европейцев больше всех набрал Симоне Фонтеккио — 19 очков. У африканцев — Чилде Дундау — 19 очков.
Баскетбол
Чемпионат мира. Мужчины
Группа А
Ангола — Италия — 67:81 (17:23, 23:20, 17:18, 10:20)
Группа E
Финляндия — Австралия — 72:98 (21:17, 19:28, 14:25, 18:28)
25 августа.