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Сегодня, 13:25

Австралия и Италия одержали победы на чемпионате мира-2023

Руслан Минаев
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Сборная Австралии обыграла Финляндию в матче группы E предварительного турнира чемпионата мира-2023 — 98:72.

У австралийцев самым результативным игроком матча стал Пэтти Милс — 25 очков. У финнов больше всех набрал Лаури Маркканен — 19 очков.

Сборная Италии в группе A была сильнее Анголы — 81:67.

У европейцев больше всех набрал Симоне Фонтеккио — 19 очков. У африканцев — Чилде Дундау — 19 очков.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

Группа А

Ангола — Италия — 67:81 (17:23, 23:20, 17:18, 10:20)

Группа E

Финляндия — Австралия — 72:98 (21:17, 19:28, 14:25, 18:28)

25 августа.

Сборная Австралии по баскетболу
Сборная Италии по баскетболу
Сборная Финляндии по баскетболу
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