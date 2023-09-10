Франц Вагнер — о победе на чемпионате мира: «В голове не укладывается»

Форвард сборной Германии Франц Вагнер поделился эмоциями от того, что вместе с братом Морицем стал чемпионом мира.

«Это нечто особенное. Особенно учитывая то, что наши родители тоже здесь. В голове не укладывается. Это кажется сюрреалистичным. Не верится, что мы оба в этой команде и можем теперь наслаждаться победой», — приводит Eurohoops слова Вагнера.

Германия впервые стала чемпионом мира по баскетболу. В финальном матче турнира немцы обыграли сборную Сербии со счетом 83:77. Национальная команда Канады завоевала бронзовые награды.