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Сегодня, 22:10

Франц Вагнер — о победе на чемпионате мира: «В голове не укладывается»

Алина Савинова
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Форвард сборной Германии Франц Вагнер поделился эмоциями от того, что вместе с братом Морицем стал чемпионом мира.

«Это нечто особенное. Особенно учитывая то, что наши родители тоже здесь. В голове не укладывается. Это кажется сюрреалистичным. Не верится, что мы оба в этой команде и можем теперь наслаждаться победой», — приводит Eurohoops слова Вагнера.

Германия впервые стала чемпионом мира по баскетболу. В финальном матче турнира немцы обыграли сборную Сербии со счетом 83:77. Национальная команда Канады завоевала бронзовые награды.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/fibawc/1552106/franz-wagner-feels-surreal-becoming-a-world-champion-with-his-brother/
Сборная Германии по баскетболу
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