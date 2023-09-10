Гомельский назвал заслуженной победу сборной Германии на чемпионате мира

Сегодня, 18:53
Советский баскетболист Владимир Гомельский прокомментировал «СЭ» победу сборной Германии в финале мужского чемпионата мира по баскетболу. Немцы обыграли сборную Сербии (83:77).
«Немцы выиграли 8 игр из 8. Они самая дисциплинированная команда на чемпионате мира. Победа заслуженная. У них совершенно замечательный тренер. Хлоднокровный и умный. Так что по делу», — сказал Гомельский «СЭ».
Сборная Германии впервые в своей истории стала чемпионом мира. Ранее немцы ни разу не доходили до финала турнира. В 2002 году Германии завоевала бронзовые медали.