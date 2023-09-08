Карасев считает, что США не хватило опыта европейских выступлений в полуфинале ЧМ против Германии

Заслуженный тренер России Василий Карасев прокомментировал «СЭ» поражение сборной США от Германии (111:113) в полуфинале чемпионата мира по баскетболу.

«Не могу сказать, что у сборной США был какой-то недонастрой. Против американцев сыграли грамотно. Такие же исполнители нашлись и у Германии. США не хватило опыта европейских выступлений. Потому что все-таки европейский баскетбол отличается от американского.

Европейские команды сыграли более дисциплинировано. Как показал этот чемпионат мира, эти звезды — они и не звезды никакие. По мне, в сборной Германии больше звезд, за которыми гораздо интереснее наблюдать, которые гораздо лучше играют, чем баскетболисты из команды США. Очень сложно сказать, где звезда, а где нет. Для меня звездами были «Дрим-тим». А все остальное — ну, это такое», — сказал Карасев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В финале чемпионата мира Германия встретится со сборной Сербии. Немцы впервые в истории будут бороться за победу на мировом первенстве — до этого их лучшим результатом было третье место на ЧМ-2002.

Финал чемпионата мира-2023 Германия — Сербия состоится в воскресенье, 10 сентября и начнется в 15.40 по московскому времени. В этот же день США и Канада разыграют бронзовые медали, их встреча начнется в 11.30.