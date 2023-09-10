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Сегодня, 14:35

Кисурин о поражении США от Канады: «Американцы делают детские ошибки. Европейские мастера такое не допускают»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Вице-чемпион мира Евгений Кисурин прокомментировал «СЭ» поражение сборной США от Канады (118:127 ОТ) в матче за третье место на чемпионате мира по баскетболу.

«Они уже второй раз подряд на чемпионате мира остаются без медалей. Думаю, что это тенденция. Для них чемпионат мира не так важен, как Олимпиада или финал плей-офф НБА. В европейском баскетболе каждый бросок важен. В НБА они привыкают играть расслаблено, доставляя удовольствие зрителям. Только в плей-офф, когда важен результат, мы видим, как они допускают детские ошибки. Когда они оказываются под давлением, у них меняется стиль игры. В Европе большие мастера такое не допускают. И тактически, и технически», — сказал Кисурин «СЭ».

Также Кисурин рассказал, сохранили ли американцы доминирование в баскетболе.

«Американцы не перестали быть фаворитами. Они заслужили своим трудом звание суперзвезд. США — страна баскетбола. Там больше всего людей занимаются баскетболом, смотрят игры и так далее. Там он наиболее популярен. Ни одна другая страна не сравнится. Я думаю, что они сделают выводы и что-то изменят», — добавил Кисурин.

Сборная Канады впервые в истории завоевала медали чемпионата мира по баскетболу. Самым результативным игроком встречи с американцами стал защитник канадцев Диллон Брукс, набравший 39 очков.

Сборная США по баскетболу
Евгений Кисурин
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