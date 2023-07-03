Определился состав сборной США на предстоящем ЧМ

Стал известен состав сборной США на предстоящем чемпионате мира.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски в него вошли:

Защитники: Тайриз Халибертон («Индиана»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Остин Ривз («Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»);

Легкие форварды: Паоло Банкеро («Орландо»), Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан»), Микел Бриджес, Кэм Джонсон (оба — «Бруклин»), Джош Харт («Нью-Йорк»);

Центровые и тяжелые форварды: Джарен Джексон («Мемфис»), Бобби Портис («Милуоки»), Уокер Кесслер («Юта»).

Сборная США (757,2) на данный момент занимает второе место в рейтинге FIBA, уступая Испании (758,3). На третьем месте идет сборная Австралии (740,2).

Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и Филиппинах.