Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины

Сегодня, 18:32

Первый номер драфта НБА-2023 Вембаньяма пропустит чемпионат мира

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма пропустит чемпионат мира-2023, сообщает L`Equipe.

По данным источника, решение далось 19-летнему французу непросто. Отмечается, что окончательное решение было принято после общения с руководством «Сперс».

Чемпионат мира-2023 пройдет в Индонезии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В пятницу, 23 июня 19-летний баскетболист был выбран «Сан-Антонио» на драфте-2023 под общим первым номером.

Вембаньяма в прошлом сезоне выступал за клуб «Метрополитан», набирая в среднем 20,8 очка и делая 10,4 подбора и 2,4 передачи за матч.

НБА
Сан-Антонио Спёрс
Сборная Франции по баскетболу
Виктор Вембаньяма
0
Читайте также
Сборная Украины нарушила регламент на молодежном чемпионате Европы-2023
Звездный легкоатлет упал с мотоцикла. Сезон для Шубенкова закончен?
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории сыграет на чемпионате мира