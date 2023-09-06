Шредер — о матче против сборной Латвии: «Вероятно, это была худшая игра в моей карьере»

Защитник сборной Германии Деннис Шредер поделился эмоциями после матча с Латвией в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу (81:79).

«Вероятно, это была худшая игра в моей карьере. Но мы все же нашли способ победить. Я горжусь ребятами, которые вышли со скамейки запасных, игроками стартового состава. Особенно Францем Вагнером. Я просто старался сохранять позитивный настрой. Порой, когда вы делаете броски или, наоборот, пропускаете, вы не можете это контролировать. Но единственное, чем можно управлять, — это настроение. Надо быть позитивным и общаться с товарищами по команде», — приводит Basket News слова Шредера.

В полуфинале чемпионата мира Германия сыграет со сборной США. Матч состоится 8 сентября. Турнир проходит в нескольких странах: Филиппинах, Японии и Индонезии.