Жеребьевка чемпионата мира-2023 по баскетболу пройдет 29 апреля в Маниле

Стала известна дата проведения жеребьевки чемпионата мира-2023 среди мужских команд.

Как сообщает сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА), жеребьевка турнира состоится 29 апреля в Маниле (Филиппины).

ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии. В нем примут участие 32 сборные. 17 участников уже известны, а остальные 15 будут определены в феврале по итогам квалификационного турнира.

Напомним, что ФИБА отстранила российские сборные от участия в турнирах под эгидой организации.