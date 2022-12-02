Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
Главная
Баскетбол
Чемпионат мира
Мужчины

2 декабря, 23:42

Жеребьевка чемпионата мира-2023 по баскетболу пройдет 29 апреля в Маниле

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Стала известна дата проведения жеребьевки чемпионата мира-2023 среди мужских команд.

Как сообщает сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА), жеребьевка турнира состоится 29 апреля в Маниле (Филиппины).

ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября на Филиппинах, в Японии и Индонезии. В нем примут участие 32 сборные. 17 участников уже известны, а остальные 15 будут определены в феврале по итогам квалификационного турнира.

Напомним, что ФИБА отстранила российские сборные от участия в турнирах под эгидой организации.

Источник: Сайт ФИБА
0
Читайте также
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Новак назвал театром абсурда информацию о запросе Польши на прокачку нефти РФ в 2023 году
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Путин обсудил с Шольцем по телефону ситуацию вокруг Украины
Как в России спасают животных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сборная Италии победила Сербию и прошла в четвертьфинал Евробаскета