«Жалкий состав» США едет на чемпионат мира. Будет ли реванш?

На стартующем в конце августа чемпионате мира по баскетболу сборная США постарается реабилитироваться за провал четырехлетней давности, когда в Китае команда под руководством Грегга Поповича заняла только седьмое место. В этот раз наставник «Голден Стэйт» Стив Керр собрал довольно крутой состав: три участника последнего Матча всех звезд и шесть лидеров своих клубов НБА. Серьезная заявка, чтобы вернуться на вершину, хотя суперзвезд в ростере вновь нет. Джеймс Тейтум отказался в последний момент, а Кевин Дюрант застрял в своих планах на очередной сезон. Но и основные конкуренты не могут похвастаться оптимальными составами.
ЧМ-2023 пройдет в трех странах (Япония, Индонезия, Филиппины) и пяти городах с 25 августа по 10 сентября. Сборная России не сможет принять участие в турнире из-за санкций со стороны ФИБА. Поэтому основное внимание наших любителей баскетбола будет по традиции приковано к сборной Сербии, Словении с Лукой Дончичем, Греции с Яннисом Адетокунбо и, конечно, к сборной США, которая априори считается фаворитом любого турнира (еще в этот список можно было добавить Францию, если бы за нее играл Виктор Вембаньяма, но главный медийный феномен этого лета отказался от поездки на ЧМ).
Сборная США ни разу в истории не пропускала ЧМ и пять раз его выигрывала. Это рекорд по количеству побед (столько же у Югославии, три — у СССР). Хотя в последнее время отношение игроков НБА и американских функционеров к этому турниру сильно изменилось (два золота в последних пяти розыгрышах). Очень сложные и выматывающие сезоны в НБА (ментально и физически) не позволяют ведущим игрокам тратить время на сборную во время отпуска. Для большинства звезд первой величины престижно выиграть только Олимпиаду, поэтому звезды калибра Стефена Карри и Леброна Джеймса даже не рассматривают возможность поездки на ЧМ.
Ситуацию усугубила и новая квалификация. После введения так называемых «окон ФИБА», которые проходят в ноябре, феврале и июле, за сборную США стали играть совсем странные персонажи. Например, в отборе на ЧМ-2023 главной звездой американцев стал Лэнгстон Гэллоуэй. Да, он 10 лет отыграл в НБА, но ни в одном клубе не был важным игроком ротации. А этим летом уехал в итальянскую «Реджо-Эмилию». Фамилии Дэвида Стоктона (сын великого Джона Стоктона), Дакуана Джеффриса и Уильяма Дэвиса тоже вряд ли что-то скажут широкой аудитории. А именно эти ребята провели большинство матчей квалификации и помогли США поехать на Филиппины.
На сам чемпионат мира-2023 игроков собрать было тоже чрезвычайно сложно. Керр получил множество отказов, но все же смог собрать более качественный состав, чем был у Поповича четыре года назад. Хотя не все с этим согласны.
«Вы видели эту сборную США? Жалкий состав, — отреагировал на окончательный выбор тренера «Голден Стэйт» бывшая звезда НБА Гилберт Аренас. — Я рад за парней, которые попали в сборную. Это круто. Круто для некоторых, которых я не знаю. Некоторые из них, вероятно, даже не выходят в стартовой пятерке в своих командах. Иногда становится стыдно, когда настоящие звездные игроки хотят играть за сборную, а вы просто говорите: «Он не подойдет нашему стилю». Откуда вы, черт возьми, знаете, что он не подойдет вашему стилю, если не даете ему шанса? Для этого существует тренировочный лагерь. Пригласите всех, и пусть они покажут, как они впишутся.
Аренас говорит о Трэе Янге. Звезда «Атланты» открыто заявлял о желании присоединиться к национальной команде, но его так и не вызвали. Керр предпочел ему Джейлена Брансона и Тайриза Халибертона. Из «игроков, которые не выходят в стартовых пятерках своих клубах» Гилберт, видимо, имеет в виду центрового «Юты» Уокера Кесслера и отчасти защитника «Нью-Йорка» Джоша Харта. Остальные игроки своим выступлением в сезоне-2022/23 заслужили приглашение в сборную. В коллективе Керра сразу шесть лидеров своих франшиз: Энтони Эдвардс («Миннесота», 24,4 очка в среднем за игру), Халибертон («Индиана», 20,7), Паоло Банкеро («Орландо», 20), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан», 24,8), Брансон («Нью-Йорк», 24) и Микэл Бриджес («Бруклин», 26,1).
Добавим сюда отличных снайперов Джоша Харта, Джареда Джонсона и сильного «большого» Бобби Портиса. Получается боеспособный коллектив, который вполне может взять титул.
Если говорить про отсутствие яркой суперзвезды, то это, напротив, может пойти на руку сборной США. Никто не будет перетягивать одеяло на себя (как на ЧМ-2019 это делал Донован Митчелл), а команда сможет играть в командный баскетбол, столь любимый Керром. Например, в победном матче с Пуэрто-Рико 10+ очков набрали сразу семь баскетболистов. Особо же главный тренер отметил Эдвардса.
«Энтони отлично сыграл с Пуэрто-Рико, — сказал Керр. — Он хорошо вписывается в игру по правилам ФИБА благодаря своим физическим данным, что проявляется как в атаке, так и в защите. Здесь допускается контакт во время проходов, Эдвардс способен преодолевать это сопротивление благодаря своей мощи. Это же помогает ему на своей половине, он вступает в контакт с оппонентами и не дает им прорываться в трехсекундную».
В начале сбора команда Керра уже успела дважды уступить Select Team в Лас-Вегасе. Это спарринг-команда, составленная из молодых игроков и нескольких ветеранов. Ведомая разыгрывающим «Детройта» Кейдом Каннингемом вторая команда выиграла оба матча. Впрочем, Керр не унывает. «В этом весь смысл. Хочется, чтобы талантливые ребята пришли и бросили вам вызов. И это то, что сделала в этот раз вторая команда. Это полезная история. Перед ЧМ-2019 они тоже обыграли первую команду».
Также все вспомнили 1992 год, когда Dream Team с Майклом Джорданом и Мэджиком Джонсоном проиграли перед Играми в Барселоне второму составу. За Select Team тогда, кстати, играл Грант Хилл (еще Крис Уэбер, Анферни Хардуэй, Боб Херли). Сейчас Хилл — исполнительный директор Федерации баскетбола США. Следующий товарищеский матч американцы проведут 12 августа против Словении Луки Дончича, а 13-го сыграют с действующими чемпионами мира — испанцами. Это будут серьезные проверки для Эдвардса и компании.
Хотя не сказать, что эти команды подходят к ЧМ в оптимальных сочетаниях. Словенцы недосчитались второго ключевого игрока чемпионского состава Евробаскета-2017 Горана Драгича, а Испания сыграет без главного героя Евробаскета-2022 Лоренцо Брауна. В целом команда Серджио Скариоло переживает смену поколений. Помимо Рикки Рубио, приостановившего карьеру из-за ментальных проблем, команде не помогут Серхио Родригес и Никола Миротич. Под большим вопросом Серхио Юль. Впрочем, и другие главные конкуренты лишились своих лидеров. Сербы едут на ЧМ без Николы Йокича и Василие Мицича. Франция — без Томаса Эртеля (политическое решение федерации из-за выступления разыгрывающего за петербургский «Зенит») и Матиаса Лессорта.