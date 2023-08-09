«Жалкий состав» США едет на чемпионат мира. Будет ли реванш?

Керр вряд ли допустит такой же провал, как Попович. Но сможет ли тренер «Голден Стэйт» выиграть ЧМ?

На стартующем в конце августа чемпионате мира по баскетболу сборная США постарается реабилитироваться за провал четырехлетней давности, когда в Китае команда под руководством Грегга Поповича заняла только седьмое место. В этот раз наставник «Голден Стэйт» Стив Керр собрал довольно крутой состав: три участника последнего Матча всех звезд и шесть лидеров своих клубов НБА. Серьезная заявка, чтобы вернуться на вершину, хотя суперзвезд в ростере вновь нет. Джеймс Тейтум отказался в последний момент, а Кевин Дюрант застрял в своих планах на очередной сезон. Но и основные конкуренты не могут похвастаться оптимальными составами.

Жалкий состав?

ЧМ-2023 пройдет в трех странах (Япония, Индонезия, Филиппины) и пяти городах с 25 августа по 10 сентября. Сборная России не сможет принять участие в турнире из-за санкций со стороны ФИБА. Поэтому основное внимание наших любителей баскетбола будет по традиции приковано к сборной Сербии, Словении с Лукой Дончичем, Греции с Яннисом Адетокунбо и, конечно, к сборной США, которая априори считается фаворитом любого турнира (еще в этот список можно было добавить Францию, если бы за нее играл Виктор Вембаньяма, но главный медийный феномен этого лета отказался от поездки на ЧМ).

Сборная США ни разу в истории не пропускала ЧМ и пять раз его выигрывала. Это рекорд по количеству побед (столько же у Югославии, три — у СССР). Хотя в последнее время отношение игроков НБА и американских функционеров к этому турниру сильно изменилось (два золота в последних пяти розыгрышах). Очень сложные и выматывающие сезоны в НБА (ментально и физически) не позволяют ведущим игрокам тратить время на сборную во время отпуска. Для большинства звезд первой величины престижно выиграть только Олимпиаду, поэтому звезды калибра Стефена Карри и Леброна Джеймса даже не рассматривают возможность поездки на ЧМ.

Тайриз Халибертон и Стив Керр. Фото Getty Images

Ситуацию усугубила и новая квалификация. После введения так называемых «окон ФИБА», которые проходят в ноябре, феврале и июле, за сборную США стали играть совсем странные персонажи. Например, в отборе на ЧМ-2023 главной звездой американцев стал Лэнгстон Гэллоуэй. Да, он 10 лет отыграл в НБА, но ни в одном клубе не был важным игроком ротации. А этим летом уехал в итальянскую «Реджо-Эмилию». Фамилии Дэвида Стоктона (сын великого Джона Стоктона), Дакуана Джеффриса и Уильяма Дэвиса тоже вряд ли что-то скажут широкой аудитории. А именно эти ребята провели большинство матчей квалификации и помогли США поехать на Филиппины.

На сам чемпионат мира-2023 игроков собрать было тоже чрезвычайно сложно. Керр получил множество отказов, но все же смог собрать более качественный состав, чем был у Поповича четыре года назад. Хотя не все с этим согласны.

«Вы видели эту сборную США? Жалкий состав, — отреагировал на окончательный выбор тренера «Голден Стэйт» бывшая звезда НБА Гилберт Аренас. — Я рад за парней, которые попали в сборную. Это круто. Круто для некоторых, которых я не знаю. Некоторые из них, вероятно, даже не выходят в стартовой пятерке в своих командах. Иногда становится стыдно, когда настоящие звездные игроки хотят играть за сборную, а вы просто говорите: «Он не подойдет нашему стилю». Откуда вы, черт возьми, знаете, что он не подойдет вашему стилю, если не даете ему шанса? Для этого существует тренировочный лагерь. Пригласите всех, и пусть они покажут, как они впишутся.

Аренас говорит о Трэе Янге. Звезда «Атланты» открыто заявлял о желании присоединиться к национальной команде, но его так и не вызвали. Керр предпочел ему Джейлена Брансона и Тайриза Халибертона. Из «игроков, которые не выходят в стартовых пятерках своих клубах» Гилберт, видимо, имеет в виду центрового «Юты» Уокера Кесслера и отчасти защитника «Нью-Йорка» Джоша Харта. Остальные игроки своим выступлением в сезоне-2022/23 заслужили приглашение в сборную. В коллективе Керра сразу шесть лидеров своих франшиз: Энтони Эдвардс («Миннесота», 24,4 очка в среднем за игру), Халибертон («Индиана», 20,7), Паоло Банкеро («Орландо», 20), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан», 24,8), Брансон («Нью-Йорк», 24) и Микэл Бриджес («Бруклин», 26,1).

Добавим сюда отличных снайперов Джоша Харта, Джареда Джонсона и сильного «большого» Бобби Портиса. Получается боеспособный коллектив, который вполне может взять титул.

Джош Харт и Джейлен Брансон. Фото Getty Images

Потери и поражения

Если говорить про отсутствие яркой суперзвезды, то это, напротив, может пойти на руку сборной США. Никто не будет перетягивать одеяло на себя (как на ЧМ-2019 это делал Донован Митчелл), а команда сможет играть в командный баскетбол, столь любимый Керром. Например, в победном матче с Пуэрто-Рико 10+ очков набрали сразу семь баскетболистов. Особо же главный тренер отметил Эдвардса.

«Энтони отлично сыграл с Пуэрто-Рико, — сказал Керр. — Он хорошо вписывается в игру по правилам ФИБА благодаря своим физическим данным, что проявляется как в атаке, так и в защите. Здесь допускается контакт во время проходов, Эдвардс способен преодолевать это сопротивление благодаря своей мощи. Это же помогает ему на своей половине, он вступает в контакт с оппонентами и не дает им прорываться в трехсекундную».

В начале сбора команда Керра уже успела дважды уступить Select Team в Лас-Вегасе. Это спарринг-команда, составленная из молодых игроков и нескольких ветеранов. Ведомая разыгрывающим «Детройта» Кейдом Каннингемом вторая команда выиграла оба матча. Впрочем, Керр не унывает. «В этом весь смысл. Хочется, чтобы талантливые ребята пришли и бросили вам вызов. И это то, что сделала в этот раз вторая команда. Это полезная история. Перед ЧМ-2019 они тоже обыграли первую команду».

Также все вспомнили 1992 год, когда Dream Team с Майклом Джорданом и Мэджиком Джонсоном проиграли перед Играми в Барселоне второму составу. За Select Team тогда, кстати, играл Грант Хилл (еще Крис Уэбер, Анферни Хардуэй, Боб Херли). Сейчас Хилл — исполнительный директор Федерации баскетбола США. Следующий товарищеский матч американцы проведут 12 августа против Словении Луки Дончича, а 13-го сыграют с действующими чемпионами мира — испанцами. Это будут серьезные проверки для Эдвардса и компании.

Хотя не сказать, что эти команды подходят к ЧМ в оптимальных сочетаниях. Словенцы недосчитались второго ключевого игрока чемпионского состава Евробаскета-2017 Горана Драгича, а Испания сыграет без главного героя Евробаскета-2022 Лоренцо Брауна. В целом команда Серджио Скариоло переживает смену поколений. Помимо Рикки Рубио, приостановившего карьеру из-за ментальных проблем, команде не помогут Серхио Родригес и Никола Миротич. Под большим вопросом Серхио Юль. Впрочем, и другие главные конкуренты лишились своих лидеров. Сербы едут на ЧМ без Николы Йокича и Василие Мицича. Франция — без Томаса Эртеля (политическое решение федерации из-за выступления разыгрывающего за петербургский «Зенит») и Матиаса Лессорта.