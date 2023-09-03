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Сегодня, 19:25

Стив Керр — о поражении от Литвы: «Мы получили отличный опыт»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной США Стив Керр прокомментировал поражение от Литвы в заключительном матче группы J чемпионата мира-2023 (104:110).

«Это была отличная игра. Литва была в ударе в начале встречи. Я думаю, они реализовали первые девять трехочковых. Мне понравилось, как наши ребята боролись, они сражались как сумасшедшие и показали хорошую игру. Литва — блестящая баскетбольная команда. Они двигаются, бросают, и у них хороший тренер. Нам повезло, что это поражение не навредило нам с точки зрения нашей цели — выиграть золото. Но мы получили отличный опыт. Это ФИБА. Здесь много замечательных команд, у которых есть преемственность и понимание того, что они делают. Литва была великолепна. Они заслужили эту победу», — приводит Basket News слова Керра.

Команда Литвы одержала пятую победу подряд на этом чемпионате мира и стала победителем группы J. Сборная США вышла в плей-офф со второго места.

ЧМ по баскетболу-2023 проходит с 25 августа по 10 сентября в нескольких странах: Филиппинах, Японии и Индонезии.

Источник: https://basketnews.com/news-194199-steve-kerr-reacts-to-first-usa-loss-they-punched-us-in-the-mouth.html
баскетбол
Стив Керр
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